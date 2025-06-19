2 Kez Kanser Tedavisi Görmüştü: Tutuklu Bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Hastaneye Sevk Edildi
İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonu kapsamında 23 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevi koşullarında sağlık durumu kötüye gittiği için tahliye talebi edilmişti.
İzmir’deki cezaevinde bulunan Mehmet Murat Çalık’ın hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Çalık'ın hastanedeki kontrolleri sonrasında yeniden cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde 15 kilo verdiği açıklanmıştı.
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Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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