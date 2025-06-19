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2 Kez Kanser Tedavisi Görmüştü: Tutuklu Bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Hastaneye Sevk Edildi

2 Kez Kanser Tedavisi Görmüştü: Tutuklu Bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Hastaneye Sevk Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2025 - 15:42

İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonu kapsamında 23 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevi koşullarında sağlık durumu kötüye gittiği için tahliye talebi edilmişti.

İzmir’deki cezaevinde bulunan Mehmet Murat Çalık’ın hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Çalık'ın hastanedeki kontrolleri sonrasında yeniden cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde 15 kilo verdiği açıklanmıştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde 15 kilo verdiği açıklanmıştı.

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Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildi.

Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi’nden İzmir’deki cezaevine nakledilen Mehmet Murat Çalık’ın bugün hastane sevk edildiği öğrenildi.

Daha önce 2 kez kan kanseri nedeniyle tedavi gören Mehmet Murat Çalık için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz gün, “Avukatların verdiği dilekçe incelenecek” açıklamasında bulunmuştu.

Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Murat Çalık hastanedeki tetkiklerinin ardından yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü.

Çalık’ın güncel sağlık durumu ve geçmiş hastalıkları yapılan tahlillerle raporlaştırılacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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