2 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hukuki konular gündeminde yer alacak. Yeni hafta boyunca birtakım dava dosyaları ve özellikle de kişisel hesaplarla uğraşacaksın. Borç, vergi, ortak mı alırım paylaşımı ve nafaka süreçlerine ilişkin uzlaşma sağlanabilir. Hukuki işlemlerin sona ermesi ile hayatına yenilik gelebilir. Kendini uzun zamandır hissetmediğin kadar huzurlu, dingin ve mutlu hissedeceksin. Resmen arınacak ve üzerindeki yüklerden kurtulacaksın.

Tam da bu noktada hayatında bazı köklü değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Dış görünüşünü değiştirmek için bazı estetik dokunuşlar ve tarz değişiklikleri ile yenilenebilirsin. Ayrıca bu dönemde temiz bir sayfa açmak için bazı kişileri hayatından çıkarabilirsin. Bu ayrılıklar sana çok iyi gelecek. Kendine özgür ve rahat hissedeceksin. Sosyal çevrende seni yüceltecek ve yol gösterecek kişileri ihtiyacın var. Dostlarını buna göre seçersen iyi edersin.

Son olarak bu dönemde iş hayatında da kendini geliştirmen ve güçlenmen şart. Artık kendi hedeflerine ve geleceğine odaklanmalısın. İstediğin her şeyi elde edebileceğin bir dönemdesin, peki hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...