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2 Ekim'de Borsa İstanbul’da Yaşanan Gelişmeler: BIST 100 ve Brent Petrol Fiyatları Ne Durumda?

etiket 2 Ekim'de Borsa İstanbul’da Yaşanan Gelişmeler: BIST 100 ve Brent Petrol Fiyatları Ne Durumda?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 18:16

2 Ekim itibarıyla finans piyasaları yatırımcılara karmaşık bir tablo sunuyor. BIST 100 endeksinde görülen gerileme, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişler dikkat çekiyor. Tüm bu gelişmeleri yakından inceleyelim.

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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, %3,09 kayıpla 9.062,45 puana kadar geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, %3,09 kayıpla 9.062,45 puana kadar geriledi.

Yatırımcılar bankacılık sektöründeki bu sert düşüşten etkilenirken, spor sektörü %0,57’lik artışla günü pozitif kapatmayı başaran tek sektör oldu.

Bugün itibarıyla USD/TRY paritesi 34,2146 seviyesinde sabit kalırken, EUR/TRY ise 37,8257'ye gerileyerek %0,2'lik bir düşüş kaydetti.

Bugün itibarıyla USD/TRY paritesi 34,2146 seviyesinde sabit kalırken, EUR/TRY ise 37,8257'ye gerileyerek %0,2'lik bir düşüş kaydetti.

Öte yandan, faiz oranları tarafında %0,30'luk bir artış yaşandı ve bu oran 41,62 seviyesine yükseldi.

Son günlerde uluslararası piyasalar, petrol fiyatlarındaki hareketlilikle çalkalanıyor.

Son günlerde uluslararası piyasalar, petrol fiyatlarındaki hareketlilikle çalkalanıyor.

Dün sabah 71,82 dolardan işlem gören Brent petrol, gün içinde İran ve İsrail arasındaki gerilimlerin artmasıyla 75,35 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bugün ise Brent petrol varil fiyatı, 74,64 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bu artış, küresel enerji piyasalarına olan etkileriyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Geleneksel güvenli liman olarak bilinen altın, ons başına 2.654,37 dolar seviyesine kadar düştü ve %0,33’lük bir kayıp yaşadı.

Geleneksel güvenli liman olarak bilinen altın, ons başına 2.654,37 dolar seviyesine kadar düştü ve %0,33’lük bir kayıp yaşadı.

Bugün gram altın alış fiyatı 2.918,37 TL, satış fiyatı ise 2.918,62 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın fiyatları ise alışta 4.669,39 TL, satışta ise 4.771,95 TL seviyelerinde işlem görüyor.

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