2 Ekim'de Borsa İstanbul’da Yaşanan Gelişmeler: BIST 100 ve Brent Petrol Fiyatları Ne Durumda?
2 Ekim'de Borsa İstanbul’da Yaşanan Gelişmeler: BIST 100 ve Brent Petrol Fiyatları Ne Durumda?
2 Ekim itibarıyla finans piyasaları yatırımcılara karmaşık bir tablo sunuyor. BIST 100 endeksinde görülen gerileme, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişler dikkat çekiyor. Tüm bu gelişmeleri yakından inceleyelim.
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, %3,09 kayıpla 9.062,45 puana kadar geriledi.
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