2 Ekim'de Borsa İstanbul’da Yaşanan Gelişmeler: BIST 100 ve Brent Petrol Fiyatları Ne Durumda?

2 Ekim itibarıyla finans piyasaları yatırımcılara karmaşık bir tablo sunuyor. BIST 100 endeksinde görülen gerileme, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişler dikkat çekiyor. Tüm bu gelişmeleri yakından inceleyelim.