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2 Ağustos'ta Yatırım Sektöründe Şaşırtan Yükselişler: Portföyünüzü Şaşırtacak Hisseler!

etiket 2 Ağustos'ta Yatırım Sektöründe Şaşırtan Yükselişler: Portföyünüzü Şaşırtacak Hisseler!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 18:25

Bugün yatırım piyasası, adeta bir kazanç patırtısına dönüştü! Borsa, yatırımcılara sürprizlerle dolu bir gün yaşatırken, bazı hisseler adeta gökyüzüne fırladı. 

İşte 2 Ağustos'ta yatırım sektöründe parlayan ve portföylerinizi renklendiren hisseler:

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1. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)

1. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)

Bugün %9,98’lik bir artışla 18,63 TL’ye ulaşan DCTTR, yatırımcılar için cazip hale geldi. Bu yükseliş, şirketin güçlü performansı ve olumlu piyasa beklentileriyle destekleniyor.

2. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)

2. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)

Bugün Borsa İstanbul’da dikkat çeken hisselerden biri olan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN), yatırımcıların ilgisini topluyor. Şirket, bugün %9,95 ’lik bir artışla 278,25 TL’ye ulaştı ve güçlü performansıyla öne çıktı.

3. Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO)

3. Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO)

Şirketin hisseleri %9,93 artış göstererek 10,30 TL seviyesine ulaştı. Akdeniz Yatırım Holding, yatırımcılarına umut verici bir performans sergiliyor. Bu yükseliş, şirketin stratejik hamlelerinin ve piyasa dinamiklerinin etkisiyle gerçekleşti. Yatırımcılar, Akdeniz Yatırım Holding'in gelecekteki potansiyeline dair olumlu beklentiler içinde.

4. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

4. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) üzerinde. Hisse, 87,00 TL fiyatıyla %9,30 oranında bir artış gösterdi! Piyasada önemli bir hareketlilik yaratan ATSYH, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

5. Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR)

5. Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR)

Şeker üretimi sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan ve kaliteli ürünleriyle tanınan bir şirket. KTSKR, şeker pancarından yüksek kaliteli şeker üretimi yaparak, hem iç piyasada hem de dış piyasada önemli bir rol oynuyor.

KTSKR hisseleri %8,76 'lık bir artış göstererek 75,70 TL seviyesine ulaştı. Bu dikkat çekici yükseliş, yatırımcıların şirkete olan güvenini ve şeker sektöründeki büyüme potansiyelini yansıtıyor.

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6. Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO)

6. Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO)

COSMO hisseleri %7,96'lık bir artış göstererek 126,10 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu artış, yatırımcıların şirkete olan güvenini ve şirketin yatırım stratejilerinin başarısını ortaya koyuyor.

Cosmos Yatırım Holding, geleceğe yönelik stratejik planları ve çeşitlendirilmiş yatırım portföyüyle dikkat çekiyor. Şirketin hedefleri arasında, mevcut yatırımları büyütmek ve yeni sektörlerde fırsatlar yaratmak yer alıyor.

7. Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD)

7. Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD)

Gıda sektöründe kalite ve lezzeti bir araya getiren bir şirket olarak öne çıkıyor. VANGD hisseleri %7,52'lik bir artış göstererek 20,44 TL seviyesine ulaşmış. Bu yükseliş, yatırımcıların şirkete olan güvenini ve gıda sektöründeki büyüme potansiyelini ortaya koyuyor.

8. İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO)

8. İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO)

Gayrimenkul sektöründe projeleri ve yatırımlarıyla öne çıkan bir şirket. IDGYO, konut, ticari alanlar ve karma projeler gibi farklı gayrimenkul segmentlerinde faaliyet gösteriyor. 

IDGYO hisseleri %6,26'lük bir artış göstererek 6,45 TL seviyesine ulaşmış. Bu yükseliş, yatırımcıların şirkete olan güvenini ve gayrimenkul sektöründeki büyüme potansiyelini yansıtıyor.

9. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO)

9. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO)

EUKYO hisseleri %6,20'lik bir artış göstererek 17,47 TL seviyesine ulaşmış durumda. EUKYO hisseleri %6,20'lik bir artış göstererek 17,47 TL seviyesine ulaşmış durumda.

10. Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT)

10. Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT)

Yatırım dünyasında farklı alanlarda gerçekleştirdiği yatırımlar ve projeleriyle dikkat çeken bir şirket.  ETYAT hisseleri %5,53'lük bir artış göstererek 13,67 TL seviyesine ulaşmış.

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