2 Ağustos'ta Yatırım Sektöründe Şaşırtan Yükselişler: Portföyünüzü Şaşırtacak Hisseler!
2 Ağustos'ta Yatırım Sektöründe Şaşırtan Yükselişler: Portföyünüzü Şaşırtacak Hisseler!
Bugün yatırım piyasası, adeta bir kazanç patırtısına dönüştü! Borsa, yatırımcılara sürprizlerle dolu bir gün yaşatırken, bazı hisseler adeta gökyüzüne fırladı.
İşte 2 Ağustos'ta yatırım sektöründe parlayan ve portföylerinizi renklendiren hisseler:
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1. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)
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2. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
3. Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO)
4. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)
5. Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR)
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