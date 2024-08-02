2 Ağustos'ta Yatırım Sektöründe Şaşırtan Yükselişler: Portföyünüzü Şaşırtacak Hisseler!

Şeker üretimi sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan ve kaliteli ürünleriyle tanınan bir şirket. KTSKR, şeker pancarından yüksek kaliteli şeker üretimi yaparak, hem iç piyasada hem de dış piyasada önemli bir rol oynuyor.

KTSKR hisseleri %8,76 'lık bir artış göstererek 75,70 TL seviyesine ulaştı. Bu dikkat çekici yükseliş, yatırımcıların şirkete olan güvenini ve şeker sektöründeki büyüme potansiyelini yansıtıyor.