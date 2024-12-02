2 – 8 Aralık 2024 Haftasının Yantrası Güneş Yantra

Açık ve koyu mordan kahverengiye çalan renkleri ile Balıkesir Ametisti, öz sevgi ve pozitif düşünme hizmetinde titreşimimizi yükseltir. Sağduyuyu teşvik eder ve güçlü bir enerji amplifikatörüdür. Düşük titreşimlerin daha yüksek frekanslara dönüşümünü kolaylaştırır ve dünyevi düzlemi eterik düzleme bağlar. Yüksek titreşim seviyelerini yükseltme yeteneği nedeniyle Ametist genellikle ayıklık taşı olarak adlandırılır. Bu nitelik, sağlıklı, pozitif düşünmeyi kolaylaştırarak ve dürüstlüğü, öz sevgiyi ve iyileşmeyi teşvik ederek bağımlılığın üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Ametist'in titreşimsel saflığı, verimsiz veya kaba düşünceleri azaltarak yeni fikirleri de teşvik eder. Ametist ayrıca kişinin taç çakrasını açmasına ve aktive etmesine izin vererek meditasyonu geliştirir. Bu, kullanıcının zihinsel, duygusal ve fiziksel bedenleri dengeleyerek adil ve esnek kararlar alma ve sorumlulukları yönetme yeteneğini artırır. Hem eski Mısırlılar hem de eski Yunanlılar, Ametist'in Elmas ve Yakut kadar değerli olduğunu düşünüyorlardı. Eski seti Ametist, kraliyet ailesi için tasarlanmış koruyucu muskalarda. Bunun nedeni, taşın kullanıcıyı büyücülükten koruyacağına ve korku veya suçluluk duygularını önleyeceğine inanmalarıydı. Doğu kültürleri açısından, Ametist Buda için kutsal kabul edilir. Mekansal düzenlemeyi dikte etmek için enerji akışını kullanma sanatı olan Çin Feng Shui, negatif enerjiyi temizlemek için Ametist'i kullanır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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