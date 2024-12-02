2 – 8 Aralık 2024 Haftasının Yantrası Güneş Yantra
2 – 8 Aralık 2024 Haftasının Yantrası Güneş Yantra
Zayıf yerleşmiş gücünü gösteremeyen bir Güneş’e sahipsek, emek verdiğimiz maddi ve duygusal konularda karşılığını alamaz aynı kısır döngüler ile sürekli sınanırız.
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Doğum haritalarımızda Güneş burcumuz doğum haritamızın kalbidir.
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Haftanın Kristali Balıkesir Ametisti
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