1993 Yılında Trafik Çevirmesinde Görüntülenen Kişinin Abdullah Çatlı Olduğu Öğrenildi
1993 Yılında Trafik Çevirmesinde Görüntülenen Kişinin Abdullah Çatlı Olduğu Öğrenildi
Geçtiğimiz yıl 1993 yılında yayınlanan bir polis uygulaması görüntüsünde dikkatli gözlerden kaçmayan bir isim vardı. Polis çevirmesine giren kişinin Abdullah Çatlı'yla olan benzerliği o dönem gündem olmuştu. Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı görüntülerdeki kişini ağabeyi olduğunu teyit etti.
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Abdullah Çatlı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok merak edilen figürlerinden. Derin devletle olan bağları, işin mafya yönü, hapse girip çıkmasıyla günümüzde bile tartışılan bir isim.
Çatlı 1996 yılında Susurluk Kazası'nda hayatını kaybetmişti. Bu sıradan bir trafik kazası değildi. Çünkü aynı araçta manken Gonca Us, İstanbul eski emniyet müdür yardımcısı Hüseyin Kocadağ ve DYP vekili Sedat Bucak da yer alıyordu. Araçtakilerden sadece Sedat Bucak kurtarılabildi.
O dönem büyük ses getiren bu kaza; devlet mafya ilişkisini ortaya çıkarmış. Ülke çapında büyük tepkiler toplamıştı.
Bu görüntüler ise kazadan 3 yıl önceye ait ve görüntülerdeki kişinin Abdullah Çatlı olduğu uzun süre iddia edildi.
İşin bir diğer ilginç kısmı da o dönem kırmızı bültenle aranan Çatlı'nın İstanbul'un göbeğinde bu kadar rahat seyahat edebilmesiydi.
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Çok konuşulan görüntülerle ilgili teyit Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı'dan geldi. Böyle çok uygulamalardan geçtiğini yakalansa da bir şey olmayacağını belirtti.
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