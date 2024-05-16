1993 Yılında Trafik Çevirmesinde Görüntülenen Kişinin Abdullah Çatlı Olduğu Öğrenildi

Geçtiğimiz yıl 1993 yılında yayınlanan bir polis uygulaması görüntüsünde dikkatli gözlerden kaçmayan bir isim vardı. Polis çevirmesine giren kişinin Abdullah Çatlı'yla olan benzerliği o dönem gündem olmuştu. Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı görüntülerdeki kişini ağabeyi olduğunu teyit etti.