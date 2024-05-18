19 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün meydana gelen Ay ile Mars karşıtlığı, ilişkilerindeki gerginlikleri ön plana çıkarabilir. Seni üzen, kıran ve usandıran ne varsa söylemek isteyebilirsin. Hatta bugüne kadar sabrettiklerine dahi meydan okuyacak gibisin... Fakat tam da bu noktada Ay'ın burcundaki konumlanması nedeniyle yine adil ve dengeli kararlar alacaksın. Yani kimi eleştiriyorsan eleştir, hakkı kadar ve kendini de işin içine katarak resmen yargı dağıtacaksın!

Ay'ın etkisiyle dikkat çekici ve benzersiz olacağını da söylemeden geçmeyeli. Görenleri etkileyeceğin bugün, hayatına yeni insanlar katabilirsin. Sosyalleşmeye ve takım çalışmalarına zaman ayırmalısın. Bu sayede hem başarı hem de yeni bir sosyal çevre edinebilirsin. Belki de aşkı da burada bulabilirsin!

Son olarak eleştirel tavrının karmaşık sorunları çözmede liderlik yeteneklerini de ön plana çıkaracağını bilmelisin. İş yerinde dengeleri korumak için stratejik ve diplomasi dolu adımlar atabilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...