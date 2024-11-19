19 Kasım Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
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19 Kasım Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Kasım Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve teşviki soruşturmasında kritik bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmada ünlü sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy (Tepki) ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
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İngiltere'nin Türkiye'ye finansal destek karşılığında göçmen iadesi yapmayı planladığına dair iddialara ilişkin açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İngiliz basınında çıkan ve Türkiye'de de geniş yankı yapan 'anlaşma' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada para karşılığı göçmen iadesinin Türkiye'ye yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Afrika ülkesi Sudan’da yaşanan kolera salgını önlenemiyor. Ülkede vaka sayısı 40 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1000’i aştı. İç savaşın sürdüğü Sudan’da, geçtiğimiz ağustos ayında kolera salgını ilan edilmişti.
Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Küçük kızın cinayeti ile ilgili tutuklanan ağabeyi Enes Güran’ın, cezaevinde büyük ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmenin detayları dikkat çekti. Enes Güran’ın, kendisini cezaevinde ziyarete gelen Baran Güran’a, “Ağabey Van'a giden halılar ne oldu?” diye sorduğu, Baran Güran'ın ise, “Biz onları hallettik sen rahat ol” dediği öne sürüldü. Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’i evde bulunan halı üzerinde ölü olarak gördüğünü söylemişti.
Van’da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in, uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra Van Gölü’nde cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan otopside, genç öğrencinin suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Rojin’in intihar ettiği iddiasına ise aile karşı çıkmıştı. Rojin’in, 25 Eylül'de Van’a gittiği günün, sabah saatlerinde babası Nizamettin Kabaiş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere ilişkin açıklamada bulunan baba Nizamettin Kabaiş, "Bu kız intihar edecek biri değil. Hiçbir derdi yoktu. Çarşıda lokantaların açılmasını bekledik. Erken saatte gittiğimiz için o görüntüleri çektik. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra kampüse, üniversiteye doğru gittik" dedi.
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Bugün gözler CHP grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yapan Özgür Özel’in üstündeydi. Gazete Duvar adlı sayfa Özel’in ATV muhabirine cevap verdiği anları paylaştı. Muhabir Özel’e Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’yla ilgili bir soru yöneltmişti ancak Özel’den yanıt açık ve net oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Kapalı Cezaevi’nde avukatlarıyla yaptığı görüşme sonrasında açıklamada bulundu. Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a seslenen Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulunan Demirtaş, “Önce beni cezaevinden çıkarın, cezaevinin kapısında sorunu konuşalım” dedi. Demirtaş, Kürt sorununun çözümü için tüm toplumun sürece katkı vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022’de “Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattık” açıklamasıyla başlayan Ukrayna-Rusya savaşında bugün 1000’inci gün. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta bugün bir ilk yaşandı. Ukrayna, ABD’nin temin ettiği yaklaşık 300 kilometre menzili olan ATACMS füzeleriyle Rusya’ya bağlı Bryansk şehrine saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili açıklamayı Rus makamları yaparken, fırlatılan 6 füzenin 5’inin havada imha edildiği duyuruldu. ABD Başkanı Joe Biden’ın, geçtiğimiz günlerde ABD’nin silahlarıyla Rusya topraklarına saldırı izni verdiği iddia edilmişti. Ayrıca Putin’in imzaladığı yeni askeri doktrinde, NATO güçlerinin silahlarına karşılık olarak nükleer silahla cevap verileceği de yer almıştı.
Ankara'da 4 bin 200 liralık kirayı 20 bin lira yapmadığı için kiracı aileyi demir sopayla döverek hastanelik eden ev sahibi tutuklandı. Hastanelik olan baba ile kızının durumunu görenler ise Türkiye'deki barınma ve kira krizini bir kez daha sorguladı.
Kızıldeniz’de seyreden bazı gemilerin, Yemen’de yönetimi ele geçiren Husiler tarafından saldırıya uğradığı haberleri sık sık gündeme geliyordu. Bu sefer ise Kızıldeniz’de bir Türk gemisinin füzeli saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın arkadaşı Salih Zeki Çakır’ın sahibi olduğu yük gemisi, Husiler’in ateşlediği füzelerin hedefi oldu. Salih Zeki Çakır, yaptığı açıklamada “Şimdilik bir sorun yok” ifadelerini kullandı.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin Bey'i canlandıran Sezgin Erdemir, trafikte saldırıya uğradı. İstanbul Sultanbeyli Otoyol Kavşağı'nda seyir halindeyken saldırıya uğrayan oyuncu, diğer sürücü tarafından durmaya zorlandı. Sezgin Erdemir'in kayda aldığı görüntülerde, ünlü oyuncu sakinliğini korumayı başardığı görülüyor. Ancak diğer sürücünün küfürler ve tehditler savurmasının ardından Erdemir olay sonrası soluğu karakolda aldı. Olayda 2 kişi tutuklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, her gün yayınlandığı liste ile ürünlerinde taklit-tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı son listede, Adana’da iki kasabın sattığı etlerde tek tırnaklı eti (at, eşek) tespit edildi. Ayrıca marketlerde de satılan bir firmanın sucuğunda sakatat (baş eti) olduğu açıklandı. İstanbul Esenyurt’ta yapılan denetimlerde de bir firmanın dana kıymasından kanatlı eti çıktı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı laiklik tanımı üzerine tepki çekmişti. Bakan Tekin, CHP’ye yönelik sözlerinde, “Sizin laiklikten anladığınız şey şu, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak” ifadelerini kullanmıştı. Laiklik açıklaması tepki çekerken, Tv100’de Kübra Par’a konuşan Bakan Yusuf Tekin kendini “Tartışmayı ben başlatmadım” diyerek savundu.
İran’da bulunan İslami Azad Üniversitesi'nde düzenlenen başörtüsü protestosunda genç bir kadının soyunduğu internette paylaşılan bir videoda yer almıştı. Genç kadının gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapılacağı iddia ediliyordu. BBC’de yer alan habere göre, İran’daki mahkeme kaynakları, soyunan genç kadın hakkında işlem yapılmadığını açıkladı. Yetkililer, isminin Ahoo Daryaei olduğu iddia edilen genç kadının hastanede tedavi edildikten sonra ailesine teslim edildiği ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerde fahiş ücretler ödendiği iddia edilmişti. Balkan Mansur Yavaş, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yapılan idari soruşturma kapsamında, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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