DMM'den Açıklama Geldi: Türkiye, İngiltere'den Para Karşılığı Göçmen Alacak İddiası!
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DMM'den Açıklama Geldi: Türkiye, İngiltere'den Para Karşılığı Göçmen Alacak İddiası!
İngiltere'nin Türkiye'ye finansal destek karşılığında göçmen iadesi yapmayı planladığına dair iddialara ilişkin açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İngiliz basınında çıkan ve Türkiye'de de geniş yankı yapan 'anlaşma' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada para karşılığı göçmen iadesinin Türkiye'ye yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Kaynak: DMM
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İngiltere basını, hükümetin göç akışını yavaşlatmak için Türkiye, Vietnam ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Haberde göçmen anlaşmasının yıl sonuna kadar tamamlanabileceği belirtilmişti. Yine habere göre İngiltere, göçmen iadesi karşılığında Türkiye'ye finansal destek sağlayacak.
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Söz konusu haberin Türk basınında da geniş yer bulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye ile İngiltere arasında, bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi sığınmacılar konusunda herhangi bir görüşme ya da anlaşma yapılması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin İngiltere ile Türkiye arasında görüşmeleri sürdüğü iddia edilen göçmen anlaşmasına ilişkin paylaşımı 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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