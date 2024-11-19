DMM'den Açıklama Geldi: Türkiye, İngiltere'den Para Karşılığı Göçmen Alacak İddiası!

Anlaşmanın İtalya ile Arnavutluk arasında yapılan anlaşmaya benzer olduğu da iddialar arasındaydı.

İtalya ile Arnavutluk'un geçen yıl imzaladığı ve 2024'ün başında iki ülke parlamentosunun da onayladığı anlaşma çerçevesinde; İtalya, Arnavutluk topraklarında iki göçmen merkezi kuracak ve iltica talebi olan mültecileri buraya taşıyacak.