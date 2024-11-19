ABB’de Konser Depremi: İki Daire Başkanı Geçici Olarak Görevden Alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerde fahiş ücretler ödendiği iddia edilmişti. Balkan Mansur Yavaş, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yapılan idari soruşturma kapsamında, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

Kaynak: Habertürk