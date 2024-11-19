ABB’de Konser Depremi: İki Daire Başkanı Geçici Olarak Görevden Alındı
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ABB’de Konser Depremi: İki Daire Başkanı Geçici Olarak Görevden Alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerde fahiş ücretler ödendiği iddia edilmişti. Balkan Mansur Yavaş, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yapılan idari soruşturma kapsamında, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.
Kaynak: Habertürk
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin milli bayramlarda kentte düzenlediği etkinliklerde sanatçılara ve organizasyon şirketlerine fahiş ücretler ödediği iddia edilmiş ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı.
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Başkan Mansur Yavaş da düzenlediği basın toplantısında, iddiaların gerçek olmadığını ancak yine de kendi içlerinden kapsamlı soruşturma başlattıklarını söylemişti. Başkan Yavaş, hatası olan kim varsa “gözünün yaşına bakmayacağız” demişti.
Habertürk’te yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ayıklanmalar akpde olsa
ok yenidogan cetesi yazmayan ibnetor nedio.
MECLİSTE KOMİSYON KURULSUN BİR TANE AKP'Lİ MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI KALMAZ. AKP VE MHP BU MEMLEKETİ 22 YILDIR SOYUYOR.