Sudan’daki Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Geldi: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1000’i Geçti
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Sudan’daki Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Geldi: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1000’i Geçti
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Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede süren kolera salgını nedeniyle bilgilendirmede bulundu.
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Bakanlığın açıklamasına göre, salgında toplam vaka sayısının 38 bin 817 olduğu duyuruldu. Kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1072'ye çıktığı ifade edildi.
12 Ağustos’ta salgın ilan edilen kolera, haziranda başlayan yoğun yağışlar nedeniyle oluşan sellerle birlikte geniş bölgeye yayılmıştı.
Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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