İran’da Başörtüsü Yasağını Soyunarak Protesto Eden Genç Kadın Serbest Kaldı
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İran’da Başörtüsü Yasağını Soyunarak Protesto Eden Genç Kadın Serbest Kaldı
İran’da bulunan İslami Azad Üniversitesi'nde düzenlenen başörtüsü protestosunda genç bir kadının soyunduğu internette paylaşılan bir videoda yer almıştı. Genç kadının gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapılacağı iddia ediliyordu. BBC’de yer alan habere göre, İran’daki mahkeme kaynakları, soyunan genç kadın hakkında işlem yapılmadığını açıkladı. Yetkililer, isminin Ahoo Daryaei olduğu iddia edilen genç kadının hastanede tedavi edildikten sonra ailesine teslim edildiği ifade etti.
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İran’da geçtiğimiz günlerde yapılan zorunlu başörtüsü protestosunda genç bir kadının soyunduğu görüntüler internette yayınlanmıştı.
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BBC’de yer alan habere göre, Uluslararası Af Örgütü’nün “acil serbest bırakılsın” çağrısı yaptığı genç kadın hakkında adli işlem uygulanmadığı duyuruldu.
İran’da yargı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, hastanede tedavi edilen genç kadın sonrasında ailesine teslim edildi.
İran’da, daha önce de başörtüsü protestolarına katılan bazı kadınlar için “akıl hastalığı” tanısı devlet tarafından öne sürülmüştü. Bazı ailelerin, çocuklarını cezaevinden kurtarmak için akıl hastalığı iddialarını kabul ettiği de biliniyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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