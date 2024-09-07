Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
19 Hafta Vizyonda Kalan 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nin İkinci Filminin Oyuncu Kadrosu Açıklandı

19 Hafta Vizyonda Kalan 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nin İkinci Filminin Oyuncu Kadrosu Açıklandı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 17:39

Türk sinemasının çok sevilen filmi 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nin ikincisi için çekimler yakın zamanda başlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'a göre filmin oyuncu kadrosu belli oldu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2021 yılında vizyona giren 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmi dramatik ve aksiyon dolu hikayesiyle sinemasevelerin en sevdiği yapımlar arasında yerini almıştı. Film tam tamına 19 hafta vizyonda kalarak büyük bir başarı göstermişti.

2021 yılında vizyona giren 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmi dramatik ve aksiyon dolu hikayesiyle sinemasevelerin en sevdiği yapımlar arasında yerini almıştı. Film tam tamına 19 hafta vizyonda kalarak büyük bir başarı göstermişti.

Filmi izleyenler ya da arka planda neler konuşulduğunu hatırlayanlar bilir; filmin yönetmeni ve başrolü Uğur Bayraktar'a hikayedeki adamın Ezel'deki Ramiz Dayı olup olmadığı çok sorulmuştu. Ancak Bayraktar söz konusu iddiayı yalanlamış ve karakteri yaratırken babasından esinlendiğini ifade etmişti.

Filmi izleyenler ya da arka planda neler konuşulduğunu hatırlayanlar bilir; filmin yönetmeni ve başrolü Uğur Bayraktar'a hikayedeki adamın Ezel'deki Ramiz Dayı olup olmadığı çok sorulmuştu. Ancak Bayraktar söz konusu iddiayı yalanlamış ve karakteri yaratırken babasından esinlendiğini ifade etmişti.

Şimdilerde 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filminin ikincisi için hazırlıklar sürüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi” filmi bu hafta sete çıkıyor.

Şimdilerde 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filminin ikincisi için hazırlıklar sürüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi” filmi bu hafta sete çıkıyor.

Ufuk Bayraktar'ın başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Bora Karakul, Umut Oğuz, Yüksel Arıcı ve Ergül Miray Şahin yer alıyor.

Ufuk Bayraktar'ın başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Bora Karakul, Umut Oğuz, Yüksel Arıcı ve Ergül Miray Şahin yer alıyor.

Filmin 7 Şubat 2025 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Siz 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmini nasıl bulmuştunuz? İkinci film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Filmin 7 Şubat 2025 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Siz 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmini nasıl bulmuştunuz? İkinci film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın