19 Hafta Vizyonda Kalan 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nin İkinci Filminin Oyuncu Kadrosu Açıklandı
19 Hafta Vizyonda Kalan 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nin İkinci Filminin Oyuncu Kadrosu Açıklandı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Türk sinemasının çok sevilen filmi 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nin ikincisi için çekimler yakın zamanda başlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'a göre filmin oyuncu kadrosu belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2021 yılında vizyona giren 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmi dramatik ve aksiyon dolu hikayesiyle sinemasevelerin en sevdiği yapımlar arasında yerini almıştı. Film tam tamına 19 hafta vizyonda kalarak büyük bir başarı göstermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmi izleyenler ya da arka planda neler konuşulduğunu hatırlayanlar bilir; filmin yönetmeni ve başrolü Uğur Bayraktar'a hikayedeki adamın Ezel'deki Ramiz Dayı olup olmadığı çok sorulmuştu. Ancak Bayraktar söz konusu iddiayı yalanlamış ve karakteri yaratırken babasından esinlendiğini ifade etmişti.
Şimdilerde 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filminin ikincisi için hazırlıklar sürüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi” filmi bu hafta sete çıkıyor.
Ufuk Bayraktar'ın başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Bora Karakul, Umut Oğuz, Yüksel Arıcı ve Ergül Miray Şahin yer alıyor.
Filmin 7 Şubat 2025 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Siz 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmini nasıl bulmuştunuz? İkinci film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın