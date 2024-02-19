19-25 Şubat 2024 Haftanın Numerolojisi 1255

1255 sıklıkla tam bir altüst oluş zamanlarında veya yaşamda bir dönüm noktasında olduğunuzda ortaya çıkar. Bu dönem son derece kafa karıştırıcı görünse de aslında sizi büyük atılımlara hazırlamaya çalışıyor; kariyer, finansal, duygusal veya ruhsal anlamda hazır olun ve ilerleyin.
Çift '5'i her zaman iyi bir enerjidir. Hakkınız, Yüce Yaradan tarafından size verilmeye hazırlanıyor. Yargı Adalet haktan, haklıdan yana. Sizi yıkan düşürenlerin karşılığını alma döngüsü unutmayın evrenin düşmesine izin verdiği her şey, başlangıçta yalnızca zayıf, istikrarsız ve yanlış bir temel üzerine inşa edilmiştir. Doğru olan hasar alsa da ayağa kalkar ve tekrar yapılanır.
Bu tür bir yıkım yaşayanlar şunu unutmasınlar bu yıkımlarda genellikle yanlış inançlardan, tatmin edici olmayan bir işten, uyumsuz bir ilişkiden kurtulmayı içerir; temel düzeyde kim olduğunuzla veya kim olmak istediğinizle gerçekten uyumlu olmayan her şeyden arındınız.
Yargı, derin bir uyanışın enerjisini, yeni bir benlik duygusunu, yeni bir bakış açısını ve finansal başarı ile diğer dünyevi arzular arasında yeni bir yolu getirir. Yola yepyeni başlangıçlar ile yeni bir siz ile revan olma zamanı.
1255'i gördüğünüzde, sizden geçmişte olanı bırakmanız isteniyor; her şeye bağlı kılan enerjinizi dönüştürün sizi sıkışıp tutan inançları bırakın ve bunun yerine şu andaki hayatınızda oluşan yüksek farkındalıklar ile bakın.
Anlam, neşe ve uyumlu eylem yoluyla yaşanacak ve deneyimlenecek şeyler sardı etrafınızı.
Akışta ve teslimiyette ol
1255 numaralı Sayı Sekansı, sevgi dolu Sayı Sekansı, yolunuza çıkan tüm sınırlayıcı engellerden kurtulmak için bir kendini keşfetme ve keşif yolculuğuna çıkma zamanının geldiğinin bir işaretidir.
1255, en önemli engellerin, geçmiş deneyimler ve travmalara dayanarak yıllar boyunca ruhunuzun derinliklerine yerleştirdiğiniz engelleri temizliyor şifaya kavuşturuyor sizleri.
Artık yolculuğunuzda önemli bir aşamaya ulaşıyorsunuz ve artık sizi geride tutan zararlı davranışları ve kalıpları bırakın! Çöp dolduğunda boşaltılmalı ki temizliğin ferahlığı her yanı sarsın.
1255 duygusal açıdan daha özgür ve daha mutlu bir hayat yaşamaya başlayabilmeniz için ortaya çıktı fark edin ve mutlu olmayı seçin.
1255 ile önce içinizdeki çocukla barışarak şifalanmayı seçin.
Eski korkuları, şüpheleri ve endişeleri serbest bırakın.
Bu bir yeniden doğuş ve dönüşüm zamanı; yaratmak istediğiniz hayata odaklanın mücadeleniz bunu yapılandırmak için olsun.
Önünüzdeki yolun tamamını görme konusunda endişelenmeyin, yalnızca kalbinizin sizi çağırdığı yönde adımlar atmanız yeterli.
Düşündüğünden çok daha iyi durumdasınız.
Ailenin aniden genişlemesi (hamilelik, nişanlanma) Evlilik. Sürprizlere AŞKA hazır olun.
Hobilerinizi ve yaratıcı yeteneklerinizi kullanarak kendinizi ifade edin, bunlardan para kazanma konusunda endişelenmeden ilerleyin.