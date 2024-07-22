17 Yaşındaki Motosikletliye Çarptı: Suudi Ataşenin 10 Aydır İfadesi Alınamadı!
17 Yaşındaki Motosikletliye Çarptı: Suudi Ataşenin 10 Aydır İfadesi Alınamadı!
Ankara’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği ataşesi Mana Ali M. Alfataih, kullandığı aracıyla 17 yaşındaki motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsü Umut Cem Doğan ağır yaralandığı kaza sonrası ateşenin ifadesi tam 10 aydır alınamadı.
Kaynak: Hürriyet
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Suudi Arabistan Büyükelçiliği ataşesi Mana Ali M. Alfataih’in kullandığı araç, 3 Ekim 2023 günü 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Umut Cem Doğan'a çarptı. O tarihte 17 yaşında olan Doğan kazada ağır yaralandı.
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Hürriyet'in haberine göre, araç sürücüsü ataşe kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Herhangi bir alkol testi ve ifade işlemi de olmadı.
Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı ise kazaya ilişkin hazırladığı raporda Mana Ali M. Alfataih’in olayda ‘asli kusurlu’ olduğunu belirtti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında aradan geçen sürede diplomatın ifadesi alınamadı.
Umut Cem Doğan’ın ailesinin avukatı Kemal Ulusoy “10 aydan fazladır halen savcılık soruşturmayı tamamlamamıştır. Olayda asli kusurlu olduğu belirlenen şüphelinin ifadesi alınamamıştır. Büyükelçilik aileye geçmiş olsun bile dememiştir. Şahsın kendi kişisel işi için trafikte olduğu açıktır. Dokunulmazlık kapsamında olmaması, cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
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