17 Yaşındaki Motosikletliye Çarptı: Suudi Ataşenin 10 Aydır İfadesi Alınamadı!

Anne Sediye Elmas, kazadan sonra kameraların söküldüğü iddiasında bulunarak şunları dile getirdi:

“Olay yerinden normalde kamera kaydı olması gerekiyordu. Ancak ilginç olan olay yerinde kameraların bulunmaması dikkat çekici, biz kameraların söküldüğünü düşünüyoruz.'