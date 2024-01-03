17 Yaşındaki Melek Nur'u Başından Vurdu, Hastane Önüne Bırakıp Kaçtı! "Hanginize Sıkayım' Demiş"

İstanbul Fatih'te yıl başı gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre, bir aracın içerisinde bulunan Nisa A.(17) ve Melek Nur Özgener'i (17)'nin başına silah dayayan Ercan D.(32) 'Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?' diyerek Özgener'i başından vurdu. Olay sonrası ağır yaralanan genç kızı hastane önüne bırakan Ercan D. kayıplara karıştı.