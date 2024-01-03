17 Yaşındaki Melek Nur'u Başından Vurdu, Hastane Önüne Bırakıp Kaçtı! "Hanginize Sıkayım' Demiş"
17 Yaşındaki Melek Nur'u Başından Vurdu, Hastane Önüne Bırakıp Kaçtı! "Hanginize Sıkayım' Demiş"
İstanbul Fatih'te yıl başı gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre, bir aracın içerisinde bulunan Nisa A.(17) ve Melek Nur Özgener'i (17)'nin başına silah dayayan Ercan D.(32) 'Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?' diyerek Özgener'i başından vurdu. Olay sonrası ağır yaralanan genç kızı hastane önüne bırakan Ercan D. kayıplara karıştı.
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Olay 31 Aralık'ta saat 23.30'da Fatih'te meydana geldi. Ailenin iddiasına göre, 17 yaşındaki Melek Nur Özgener., yıl başını kutlamak için Nisa A. ve Ercan D. ile buluştu. Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi. O sırada Ercan D., tetiğe basarak arka koltukta oturan Melek Nur Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.
Yaralı Melek Nur Özgener ameliyata alınırken, polis ekipleri 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında gözaltına alınan Nisa A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Öte Yandan, Nisa A.'nın sosyal medya hesabından tabanca fotoğrafı paylaştığı görüldü.
Olayın yaşandığı günü anlatan baba Bülent Özgener, "Geçtiğimiz yılbaşı günü, ben kızımı çağıracağım sırada memurlar aradı. 'Acile gelir misiniz' dediler. Ben sandım ki biri şaka yapıyor. Sonra Melek Nur Özgener'in babası olup olmadığımı sordu. 'Acil hastaneye gelir misiz' dedi. Ben de gittim. Memur bey anlatmaya başladı. İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor. Eli tetiğe değmiş. Arka taraftan girip ön kulak arkasından çıkıyor. Bu adam daha önce de cinayet işlemiş. Denetimli serbestlikten salmışlar' şeklinde konuştu.
Hastanede kızından gelecek iyi haberi bekleyen acılı baba, 'Geldiğimde gördüm ki yoğun bakımda. Kızım şu an ölümle pençeleşiyor. Arabanın içerisinde mermi patladıktan sonra hastaneye getiriyor. Önüne atıp, bırakıp kızımı kaçmaya başlıyor. Memur arkadaş o sırada görüp plakasını alıyor. Araştırıyorlar. Çocuk yurt dışına da kaçabilir. Memur arkadaşlara da söyleyeceğim. Yurt dışına kaçarsa bulamazlar. Böyle kişilere adalet lazım. Hiç salmamaları lazım' ifadelerini kullandı.
Arabada bulunan Nisa A.'nın da uyuşturucu sattığını söyleyen Bülent Özgener , 'Bu yanlarındaki Nisa isimli kızla uzun süredir beraberler. Ama kız ailesinden kopuk. Benim kızımla tanıştıktan sonra iş patlıyor. Benim kızıma da sattırmaya çalışmışlardır. Vuran çocukta uyuşturucu satıcılığı ve silah kaçakçılığı yapıyor. İlk gördüğümde her tarafı şişmişti. Boynunda yaralar vardı. Belki de kızıma başka şeyler de yapacaklardı bunlar' ifadelerini kullandı.
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