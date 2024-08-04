Görüş Bildir
Haberler
Spor
16 Yaşındaki Kuzey Tunçelli Paris 2024'te 1500 Metre Serbest Stilde 5. Oldu

16 Yaşındaki Kuzey Tunçelli Paris 2024'te 1500 Metre Serbest Stilde 5. Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 21:04

16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Erkekler 1500 metre serbest stil finalinde mücadele eden Kuzey, 14:41.22’lik derecesiyle olimpiyat 5'incisi oldu.

Erkekler 1500 metre serbest stil finalinde mücadele eden Kuzey, 14:41.22’lik derecesiyle olimpiyat 5'incisi oldu.

Kuzey’in bu performansı, hem Türkiye yüzme sporunda hem de uluslararası arenada büyük takdir topladı.

Kuzey’in bu performansı, hem Türkiye yüzme sporunda hem de uluslararası arenada büyük takdir topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından Tuncelli'yi tebrik etti👇

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından Tuncelli'yi tebrik etti👇
twitter.com

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Kuzey için sosyal medyada şu mesajı paylaştı👇

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Kuzey için sosyal medyada şu mesajı paylaştı👇
twitter.com

Fenerbahçe de milli yüzücümüzü kutladı. Sarı-lacivertli kulüp, Kuzey'in tarihi başarısını sosyal medya aracılığıyla duyurdu.👇

Fenerbahçe de milli yüzücümüzü kutladı. Sarı-lacivertli kulüp, Kuzey'in tarihi başarısını sosyal medya aracılığıyla duyurdu.👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tunçelli, Paris 2024'teki tarihi başarısının ardından duygularını paylaştı: ''Çok büyük yaşta rakiplerim vardı. Bunlardan biri Amerikalı Finke'ydi, dünya rekoru kırdı. Dünya rekoru için her zaman durmadan ilerleyeceğim. Hiçbir zaman durmayacağım ve hedeflerimi gerçekleştireceğim.''

Tunçelli, Paris 2024'teki tarihi başarısının ardından duygularını paylaştı: ''Çok büyük yaşta rakiplerim vardı. Bunlardan biri Amerikalı Finke'ydi, dünya rekoru kırdı. Dünya rekoru için her zaman durmadan ilerleyeceğim. Hiçbir zaman durmayacağım ve hedeflerimi gerçekleştireceğim.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
19
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın