16 Yaşındaki Kuzey Tunçelli Paris 2024'te 1500 Metre Serbest Stilde 5. Oldu
16 Yaşındaki Kuzey Tunçelli Paris 2024'te 1500 Metre Serbest Stilde 5. Oldu
16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı.
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Erkekler 1500 metre serbest stil finalinde mücadele eden Kuzey, 14:41.22’lik derecesiyle olimpiyat 5'incisi oldu.
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Kuzey’in bu performansı, hem Türkiye yüzme sporunda hem de uluslararası arenada büyük takdir topladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından Tuncelli'yi tebrik etti👇
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Kuzey için sosyal medyada şu mesajı paylaştı👇
Fenerbahçe de milli yüzücümüzü kutladı. Sarı-lacivertli kulüp, Kuzey'in tarihi başarısını sosyal medya aracılığıyla duyurdu.👇
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Tunçelli, Paris 2024'teki tarihi başarısının ardından duygularını paylaştı: ''Çok büyük yaşta rakiplerim vardı. Bunlardan biri Amerikalı Finke'ydi, dünya rekoru kırdı. Dünya rekoru için her zaman durmadan ilerleyeceğim. Hiçbir zaman durmayacağım ve hedeflerimi gerçekleştireceğim.''
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