16 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün biraz esnek olsan iyi edersin. Zira planlarında beklenmedik sorunlar ve aksilikler söz konusu olabilir. Uçağın rötar yapabilir, trafik tıkanabilir, lastik patlayabilir... Yani ufak tefek sorunlar geç kalmanı ve varacağın yere ulaşmakta zorlanmanı sağlayabilir. Ama tüm bunların motivasyonunu düşürmesine izin vermemelisin, çünkü Merkür retroda olur böyle şeyler.

Neyseki günün sonunda mutluluk var! Zor da olsa işler bir şekilde bitecek, hedefe ulaşılacak. Hatta bize sorarsan, hayattan keyif alınan anlar çokça olacak. Tam da bu noktada özellikle günün ikinci yarısı huzurla dolabilirsin.

Bir maceraya atılmayı da düşünmelisin bugün. Alışık olmadığın bir yola çıkmayı, denemediğin bir şeyi denemeyi ya da yeni hobiler edinmeyi planlayabilirsin. Ama en çok da ekstrem sporlar yaparak ve adrenalinle kendini iyi hissedebilirsin, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...