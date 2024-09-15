16 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün hukuki süreçler ve yasalar gündeminde yer alabilir. Haftaya geçmişten kalan bazı dava dosyaları ile başlayabilirsin. Bugüne kadar çözüme ulaşmamış yasal süreçleri sona ermesi ile manevi anlamda özgürlüğüne kavuşabilirsin. Ardında bıraktığın sorunlar, resmen omuzlarındaki yüklerin azalmasını sağlayacak. Ve resmen arınacaksın!

Tam da bu noktada yeni başlangıçlara hazırsın. Belki de bir süre dinlenmek ve geçmişi hafızandan da silmek için bir seyahat organize edebilirsin. Çıkacağın yolculuk yeni hayatının ilk anlarını temsil edecek. Bu nedenle yanında kimin olmasını istediğin konusunda net ve dikkatli olmalısın. Bize soracak olursan, bu yolculukta yanına yakışacak en önemli kişiler ailen alacaktır. Sevdiklerinden güç aldığın ve onların sevgisi ile özüne döndüğün bir hafta seni bekliyor.

Bütün bunların dışında iş hayatında da birtakım değişiklikler yaşayacaksın. Yeni bir iş sürecine başlamak, yeni bir konfor alanı inşa etmek ve finansal anlamlı güçlenmek önceliğin olmalı. Yaptığın başlangıçların kalıcı ve gelecek vaad eden işleri kapsayacağını da söylemeliyiz. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...