16 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün bazı fikir ayrılıkları gündeminde yer alabilir. Özellikle aile içinde geçmiş konuların gündeme gelmesi, fikir ayrılıkları nedeniyle birtakım yüzleşmelerin yaşanması mümkün olabilir. Bu yüzden kendine ve ailene zaman ayırman gerekebilir. Süreci dikkatle ele al ve verdiğin kararın hayatına etkilerini dikkatle düşün. Çünkü, Satürn'ün etkisi altında yüzleştiğin gerçekler seni bazı yol ayrımlarına sevk edebilir.

Tam da bu noktada maddi konularda sıkı bir plan yapman gerekebilir. Ortak malların, miras ya da hisseli mülklerin paylaşılması için harekete geçebilirsin. Bu arada bir süre ekonomik anlamda zorlanabileceğini düşünerek gereksiz harcamalardan kaçınmalısın. Bütçeni doğru yönetmeli, stresli dava veya anlaşma süreçlerinde bir de ekonomik zorluklara uğraşmamalısın. Sakin ve doğru kararı almak için rahat olman şart.

Gelelim aşk hayatına! Aile içindeki stres faktörlerinin dışında sana destek olan kişi partnerin olabilir. Onunla mutlu anlara hazır ol. Motivasyonunu ve yaşama isteğini artıran dokunuşlar yapacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...