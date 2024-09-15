16 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün finansal konularda tedbirli olmalısın. Ekonomik anlamda güvenliğini sarsacak gereksiz risklerden kaçınmalısın. Bu dönemde banka, vergi dairesi ve noter gibi alım satım süreçlerini yöneteceğin kurumlarla iş birliği içerisinde olabilirsin. Görünen o ki haftaya son derece hareketli başlıyorsun. Borç ve alacaklarına göre yatırım süreçlerinin dikkatle planlamalısın.

İşte tam da bu noktada, gayrimenkuller ve öz kaynakların hakkında bazı kararlar vermen gerekecek. Ticari anlaşmaları ve bürokratik süreçleri yürütürken, her detayı inceleyip sık dokumalısın. Bu aşamada ailenin desteğine de ihtiyacın olabilir. Sevdiklerinin maddi destekleri dışında sana güvenmeleri ve sözüne itimat ederek yolunu açmaları da her zamankinden çok daha önemli olacaktır.

Öte yandan bu dönemde düzenli bir gelire de ihtiyaç duyacaksın. Bu nedenle iş hayatını ihmal etmemelisin. Tabii bütün bu yoğun temponun arasında kendine de vakit ayırmalısın. Ara sıra dinlenmeyi ve sağlıklı bir beslenme düzenine göre hareket etmeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...