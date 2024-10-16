16 Ekim Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
16 Ekim Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 16 Ekim Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul Etiler’de bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Serdar A. İsimli öğretmen okul müdürüyle yaşadığı tartışma sonrası silahla ateş etti.
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Barış Yarkadaş söz konusu kararı X hesabından paylaştı.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından diken üstünde olan Türkiye bugün bir depremle daha sallandı. Malatya'nın Kale ilçesinde sabah saatlerinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar Türkiye Deprem Risk Haritası'nı araştırmaya başladı. Risk haritasında tehlike altındaki iller tek tek sıralandı.
Ankara Müftüsü Hasan Çınar'dan oldukça iddialı bir WiFi fetvası geldi. Çınar, komşunun internetini şifre alarak kullanmaya ilişkin verdiği fetvada, "Şirketle yapılan sözleşmenin dışına çıkacağı için caiz değildir" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Meclis’in gündemine gelen Savunma Sanayii Yardım Fonu için kredi kartlarından yıllık 750 lira vergi kesileceği iddiası sonrasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’den tepki çeken açıklamalar gelmişti. Kredi kartı vergisine karşı çıkanları eleştiren Destici, bugün ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Destici ayrıca, bugünün Türkiye’si için idam cezasının mecburiyet olduğunu da sözlerine ekledi.
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ABD’de polise bıçakla saldıran eski basketbolcu Sydney Wilson, polisin kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Wilson’ın ölümüne neden olay polisin üzerindeki kamera tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis memurunun görevine devam ettiği öğrenildi.
Son dönemlerin formda ismi Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Filistin için bir paylaşım yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcu, paylaştığı story ile Filistin'deki katliama tepki gösterdi.
İstanbul’da Ayşenur Halil ile İkbal Uzener’i vahşice katleden katil Semih Çelik’in, 2022 yılında kendisini bıçakladığı için tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Raporda, Semih Çelik’in bir yakını tarafından sürekli gözetim altında tutulması önerilmiş. Ayrıca Semih Çelik’in ailesinin ihmali de rapora yansıyan diğer bir detay.
Köfte ve dönerinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf'ta rüzgar tersine dönmüş gözüküyor. Türkiye genelinde 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf'ta müşteri yoğunluğunun arttığı gözlemleniyor.
Kilis’teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü. Bölgede yangın çıktı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK'nın Suriye'deki çatışmaya dahil olmadığı duyuruldu.
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İstanbul’da dün kontrol için metrobüsle hastaneye giden 35 haftalık hamile kadın Hanife Mete, metrobüste doğum yapmak zorunda kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yılmaz ismi konulan erkek bebeğin toplu taşımadan ömür boyu ücretsiz olarak yararlanacağını açıkladı.
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in 4 Ekim'de vahşice katledilmesinin ardından kadına şiddetin akılalmaz boyutlara geldiği gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Çünkü aramızdan ayrılan iki genç kadınla birlikte aslında can güvenliğimizin olmadığı konusu daha çok gündeme geldi. Ülkemizde 2024 yılının ilk 9 ayında 292 kadının öldürüldüğü gerçeğiyle karşı karşıya geldik. Tam da gündemimiz buyken, Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel Bölüm yaptı. Konukları arasında yer alan Avukat Hande Kuday, manifesto niteliğindeki konuşmasıyla programa damga vurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 5 milyon TL’den fazla vergi borcu olan kişiler ve şirketlerin ifşa edileceğini açıklamıştı. Bakanlık bugün ilk kez “vergi yüzsüzleri” listesini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı ifşa listesi gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları listeler halinde paylaşmaya devam ediyor. Özellikle et ürünlerine tek tırnaklı eti (at, eşek gibi hayvanlar) karıştıran firmaların çokluğu dikkatlerden kaçmadı. En çok tek tırnaklı ürün ise Adana ve Sakarya’da tespit edildi.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube üzerinden yaptığı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili bir kulis bilgisini paylaştı. Özdemir’in iki kaynaktan doğrulattığı kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Şimşek’i görevden almak istedi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, verdiği oruç örneği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı vazgeçirdi.
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