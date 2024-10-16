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Katil Semih Çelik’in Raporu Ortaya Çıktı: Daha Önce Kendisini Bıçaklamış

Katil Semih Çelik’in Raporu Ortaya Çıktı: Daha Önce Kendisini Bıçaklamış

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 19:42

İstanbul’da Ayşenur Halil ile İkbal Uzener’i vahşice katleden katil Semih Çelik’in, 2022 yılında kendisini bıçakladığı için tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Raporda, Semih Çelik’in bir yakını tarafından sürekli gözetim altında tutulması önerilmiş. Ayrıca Semih Çelik’in ailesinin ihmali de rapora yansıyan diğer bir detay.

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İstanbul’da Semih Çelik isimli katil, önce Ayşenur Halil’i kendi evinde öldürmüş, sonrasında ise Fatih’te tarihi surlarda İkbal Uzuner’i katletmişti.

İstanbul’da Semih Çelik isimli katil, önce Ayşenur Halil’i kendi evinde öldürmüş, sonrasında ise Fatih’te tarihi surlarda İkbal Uzuner’i katletmişti.

Daha önce kasaplık yaptığı öğrenilen Semih Çelik’in evinde yapılan aramalarda da cinayete dair korkunç çizimler ortaya çıkmıştı.

Daha önce kasaplık yaptığı öğrenilen Semih Çelik’in evinde yapılan aramalarda da cinayete dair korkunç çizimler ortaya çıkmıştı.

Ekol TV’de yer alan habere göre, Semih Çelik 2022 yılında kendisini bıçakladığı için tedavi altına alınmış.

Ekol TV’de yer alan habere göre, Semih Çelik 2022 yılında kendisini bıçakladığı için tedavi altına alınmış.

2022 yılının şubat ayında Semih Çelik, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tedavi altına alındı. Hazırlanan raporda cani Semih Çelik'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve "her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" gerektiği belirtildi.

2022 yılının şubat ayında Semih Çelik, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tedavi altına alındı. Hazırlanan raporda cani Semih Çelik'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve "her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" gerektiği belirtildi.

Semih Çelik'e şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar yazıldı ancak raporda ilaçların düzensiz kullanıldığı, serviste refakatçisi olmadan da yalnız bırakılmasının riskli olabileceği not edildi.

Semih Çelik'e şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar yazıldı ancak raporda ilaçların düzensiz kullanıldığı, serviste refakatçisi olmadan da yalnız bırakılmasının riskli olabileceği not edildi.
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Ailenin çocuğunun durumunun ağır olduğundan bilgisi olmasına rağmen Semih Çelik, yalnız bırakıldı.

Ailenin çocuğunun durumunun ağır olduğundan bilgisi olmasına rağmen Semih Çelik, yalnız bırakıldı.

İşte EKOL TV’de yer alan Semih Çelik haberi 👇

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