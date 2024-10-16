Katil Semih Çelik’in Raporu Ortaya Çıktı: Daha Önce Kendisini Bıçaklamış

İstanbul’da Ayşenur Halil ile İkbal Uzener’i vahşice katleden katil Semih Çelik’in, 2022 yılında kendisini bıçakladığı için tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Raporda, Semih Çelik’in bir yakını tarafından sürekli gözetim altında tutulması önerilmiş. Ayrıca Semih Çelik’in ailesinin ihmali de rapora yansıyan diğer bir detay.