Mustafa Destici’den Tepki Çeken Sözlerine Açıklama: “Benim Öyle Bir İfadem Yok”

Geçtiğimiz günlerde Meclis’in gündemine gelen Savunma Sanayii Yardım Fonu için kredi kartlarından yıllık 750 lira vergi kesileceği iddiası sonrasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’den tepki çeken açıklamalar gelmişti. Kredi kartı vergisine karşı çıkanları eleştiren Destici, bugün ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Destici ayrıca, bugünün Türkiye’si için idam cezasının mecburiyet olduğunu da sözlerine ekledi.