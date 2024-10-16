Mustafa Destici’den Tepki Çeken Sözlerine Açıklama: “Benim Öyle Bir İfadem Yok”
Mustafa Destici’den Tepki Çeken Sözlerine Açıklama: “Benim Öyle Bir İfadem Yok”
Geçtiğimiz günlerde Meclis’in gündemine gelen Savunma Sanayii Yardım Fonu için kredi kartlarından yıllık 750 lira vergi kesileceği iddiası sonrasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’den tepki çeken açıklamalar gelmişti. Kredi kartı vergisine karşı çıkanları eleştiren Destici, bugün ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Destici ayrıca, bugünün Türkiye’si için idam cezasının mecburiyet olduğunu da sözlerine ekledi.
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Hükümetin hazırladığı yeni vergi taslağında, 100 bin lira limitli kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu için 750 lira aidat kesileceği yer almıştı.
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise yasanın görüşmelerinin 2025 yılına ertelendiğini açıklamıştı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise” Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin. 100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir.” açıklamasında bulunmuştu.
Mustafa Destici, bugün ise tepki çeken sözlerine açıklama getirdi.
"Hükümet bunu kabul eder, etmez. Uygular, uygulamaz. Bu kendi bilecekleri iş. Biz konunun önemine binaen savunma sanayimizin desteklenmesi gerektiğini ifade ettik ve aynı yerde duruyoruz. Bunu ifade ederken kimseye hakaret etmedik, kimseyi itham etmedik. Sadece Türkiye düşmanlarının terörle mücadele ve dış politikada takındıkları tavra vurgu yaptım.”
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“Hal böyle iken, söylemediğim sözler üzerinden itham edildim. Geçen hafta bu salonda söyledim. Bunun videosu da var. Ama ne diyorlar; 'Buna karşı çıkanlara Ermeni dedi, Yunanlı dedi.' Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorlarsa ona da bir şey demem. Bizim söylemediğimiz sözleri söylediler. Ben demişim ki 'Limitini 100 binin altına düşüren herkesin kredi kartını iptal edin.' Ben üç kesim için söyledim onu. Ayda sadece yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan 62 lira ya da 750 lirayı vermemek için kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, savunma sanayimizin gelişmesini istemeyen, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılara, spor ya da hemen bankaya koşanlara söyledim. 'Dolarla maaş alan medya mensupları ve bunları destekleyen siyasetçilerin kredi kartlarını iptal ediniz' dedim. Ben sadece bu üç kesim için söylüyorum ki bunların sayıları belli. Ama bunlar bütün herkese söylemişim gibi arkalarına bir kamuoyu gücü almaya çalışıyor."
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yürürlükte olan infaz sisteminin değişmesi gerekiyor. Adli kontrol şartıyla serbest bırakma uygulamaları, yeni suçların önünü açıyor. Mahkemelerde uygulanan iyi hal indirimleri, adalet sistemimize duyulan güveni yerle bir ediyor. İşlenen çok sayıda suç için yasalarda belirlenen cezalar yeterli değil. İdam cezası, bugünün Türkiye'si için bir mecburiyettir" ifadelerini de kullandı.
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