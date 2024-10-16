Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Zorla Getirme Kararı!

'İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “zorla getirme” kararı verdi.

@tv100 için edindiğim bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine açılan davada ilginç bir gelişme yaşandı.

Avukat İnal’ın “hakaret” iddiasıyla açtığı davanın duruşmasında, İnal’ın avukatı, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yetkilendirmesi ile duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik ise “Müvekkilimizin ikametgahı Ankara’dır. Talimatları Ankara’ya yazın” talebinde bulundu.

Avukat Mustafa Doğan İnal’ın avukatı Furkan Keskin, mahkemeden “Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesi”ni talep etti.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi yerinde bularak “Sanığın zorla getirilmesi”ne karar verdi.

@tv100 için edindiğim bilgiye göre, mahkeme duruşma tarihi olarak da 18 Şubat 2025 tarihini belirledi.

Buna göre Kılıçdaroğlu duruşmaya gelmediği takdirde “zorla getirme” kararı uygulanacak. Bu, Kılıçdaroğlu’nun polis marifetiyle duruşmaya getirileceği anlamına geliyor.

Bakalım Kılıçdaroğlu bu karar hakkında ne diyecek ve ne yapacak?'