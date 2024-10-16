Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Zorla Getirme Kararı!
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Zorla Getirme Kararı!
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Barış Yarkadaş söz konusu kararı X hesabından paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada karar verildi.
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Kararı Barış Yarkadaş X hesabından paylaştı.
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu hakkında ‘zorla getirme’ kararı verdi.
Avukat İnal’ın ‘hakaret’ iddiasıyla açtığı davanın görülen duruşmasında Kılıçdaroğlu hakkında şikayetlerinin devam ettiği ifade edildi.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı olarak duruşmaya katılan Uğur Çelik, “Müvekkelimizin ikametgahı Ankara’dadır. Talimatların buraya gönderilmesini talep ediyoruz” denildi.
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Mahkeme bu talebi reddederek Kılıçdaroğlu hakkında duruşmaya zorla getirilmesi kararını verdi.
Bir sonraki duruşma ise 18 Şubat 2025 tarihine ertelendi.
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