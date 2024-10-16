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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Zorla Getirme Kararı!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Zorla Getirme Kararı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 17:07

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Barış Yarkadaş söz konusu kararı X hesabından paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada karar verildi.

Kararı Barış Yarkadaş X hesabından paylaştı.

Kararı Barış Yarkadaş X hesabından paylaştı.
twitter.com

'İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “zorla getirme” kararı verdi. 

@tv100 için edindiğim bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine açılan davada ilginç bir gelişme yaşandı. 

Avukat İnal’ın “hakaret” iddiasıyla açtığı davanın duruşmasında, İnal’ın avukatı, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. 

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yetkilendirmesi ile duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik ise “Müvekkilimizin ikametgahı Ankara’dır. Talimatları Ankara’ya yazın” talebinde bulundu. 

Avukat Mustafa Doğan İnal’ın avukatı Furkan Keskin, mahkemeden “Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesi”ni talep etti. 

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi yerinde bularak “Sanığın zorla getirilmesi”ne karar verdi. 

@tv100 için edindiğim bilgiye göre, mahkeme duruşma tarihi olarak da 18 Şubat 2025 tarihini belirledi. 

Buna göre Kılıçdaroğlu duruşmaya gelmediği takdirde “zorla getirme” kararı uygulanacak. Bu, Kılıçdaroğlu’nun polis marifetiyle duruşmaya getirileceği anlamına geliyor. 

Bakalım Kılıçdaroğlu bu karar hakkında ne diyecek ve ne yapacak?'

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu hakkında ‘zorla getirme’ kararı verdi.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu hakkında ‘zorla getirme’ kararı verdi.

Avukat İnal’ın ‘hakaret’ iddiasıyla açtığı davanın görülen duruşmasında Kılıçdaroğlu hakkında şikayetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Avukat İnal’ın ‘hakaret’ iddiasıyla açtığı davanın görülen duruşmasında Kılıçdaroğlu hakkında şikayetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı olarak duruşmaya katılan Uğur Çelik, “Müvekkelimizin ikametgahı Ankara’dadır. Talimatların buraya gönderilmesini talep ediyoruz” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı olarak duruşmaya katılan Uğur Çelik, “Müvekkelimizin ikametgahı Ankara’dadır. Talimatların buraya gönderilmesini talep ediyoruz” denildi.
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Mahkeme bu talebi reddederek Kılıçdaroğlu hakkında duruşmaya zorla getirilmesi kararını verdi.

Mahkeme bu talebi reddederek Kılıçdaroğlu hakkında duruşmaya zorla getirilmesi kararını verdi.

Bir sonraki duruşma ise 18 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

Bir sonraki duruşma ise 18 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

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