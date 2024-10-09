Cumhurbaşkanı Erdoğan Partililere Takılan Rozetleri Beğenmedi: “Ya Niye Şu Rozetlerden Alıyorsunuz?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Partililere Takılan Rozetleri Beğenmedi: “Ya Niye Şu Rozetlerden Alıyorsunuz?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında AKP’ye yeni katılan isimlere rozetlerini taktı. Ancak rozet takma töreni sırasında rozetleri beğenmeyen Erdoğan'ın yanına çağırdığı kişiye “Gel buraya. Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz yahu?” dediği duyuldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP Grup Toplantısı'nda partililerine hitap etti. Gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının ardından partiye yeni katılan isimlere rozet takma törenine geçti.
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Ancak Erdoğan rozetleri beğenmedi… Rozet takmadan önce Erdoğan’ın bir kişiyi yanına çağırarak “Gel buraya. Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz yahu?” dediği duyuldu.
Bu sözlerin duyulmasının ardından mikrofon kapatıldı.
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