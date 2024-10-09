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Cumhurbaşkanı Erdoğan Partililere Takılan Rozetleri Beğenmedi: “Ya Niye Şu Rozetlerden Alıyorsunuz?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Partililere Takılan Rozetleri Beğenmedi: “Ya Niye Şu Rozetlerden Alıyorsunuz?”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
09.10.2024 - 16:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında AKP’ye yeni katılan isimlere rozetlerini taktı. Ancak rozet takma töreni sırasında rozetleri beğenmeyen Erdoğan'ın yanına çağırdığı kişiye “Gel buraya. Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz yahu?” dediği duyuldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP Grup Toplantısı'nda partililerine hitap etti. Gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının ardından partiye yeni katılan isimlere rozet takma törenine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP Grup Toplantısı'nda partililerine hitap etti. Gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının ardından partiye yeni katılan isimlere rozet takma törenine geçti.

Ancak Erdoğan rozetleri beğenmedi… Rozet takmadan önce Erdoğan’ın bir kişiyi yanına çağırarak “Gel buraya. Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz yahu?” dediği duyuldu.

Ancak Erdoğan rozetleri beğenmedi… Rozet takmadan önce Erdoğan’ın bir kişiyi yanına çağırarak “Gel buraya. Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz yahu?” dediği duyuldu.

Bu sözlerin duyulmasının ardından mikrofon kapatıldı.

Bu sözlerin duyulmasının ardından mikrofon kapatıldı.

Öte yandan AKP'ye katılan isimler şöyle:

  • AKP’ye katılan 13 belediye başkanının isimleri şöyle;

  • Selahattin Aysu (YRP)

  • İlhami Zeyrek (YRP)

  • İsmet Aslan (YRP)

  • Alpaslan Karabulu (YRP)

  • Hamza Bilgin (YRP)

  • İmadeddin Ekmiş (YRP)

  • Mehmet Ali Yılmaz (YRP)

  • Ali Aydemir (YRP)

  • Sedat Uçar (İYİ Parti)

  • Mustafa Duran (DP)

  • Sadık Sefer (Bağımsız)

  • Fuat Koçal (Bağımsız)

  • Halil İbrahim Karabulut (DEM Parti)

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