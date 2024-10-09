Cumhurbaşkanı Erdoğan Partililere Takılan Rozetleri Beğenmedi: “Ya Niye Şu Rozetlerden Alıyorsunuz?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında AKP’ye yeni katılan isimlere rozetlerini taktı. Ancak rozet takma töreni sırasında rozetleri beğenmeyen Erdoğan'ın yanına çağırdığı kişiye “Gel buraya. Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz yahu?” dediği duyuldu.