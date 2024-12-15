16 – 22 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları
Kendi değerimin ve ışığımın farkına varıyor, beni yoran bilinç altı ve bilinç üstü tüm düşüncelerimden arınıp güçlenip yeniden başlamayı seçiyorum.
Koç
Boğa
Gökyüzü bu hafta finansal kazançlar, artan merak ve kardeşlerinizle eğlenceli bir zaman görebilirsiniz. Bu hafta, hayatta bazı yeni şeyler yaşanırken eğlenceli ve neşeli bir ruh hali yaşayabilirsiniz. Entelektüel merakınız artabilir ve normal hayatta pek ilginizi çekmeyen şeylere dahil olabilirsiniz. İş hayatınız söz konusu olduğunda, telaşlı bir hafta olabilir, ancak iş baskısı fazla hissedilmeyebilir.
İşle ilgili kısa bir gezi olabilir. Kişisel hayatınızda kardeşleriniz veya kuzenleriniz gelebilir ve bir hafta sonu kaçamağı planlayabilirsiniz. Eşinizle aile geleneklerini ve inançlarını tartışabilir ve evde dini bir etkinlik yapmayı planlayabilirsiniz. İlişkideki yakınlıkla ilgili olarak, işler harika olabilir. Ek olarak, fiziksel ve zihinsel sağlığınız güçlü olacak ve enerji seviyeniz ortalama olacaktır.
İkizler
Gökyüzü bu hafta enerjisi ile bu hafta sinirli bir zihin durumunuz olabilir. İşyerinde, konuşmanız yaşlılarla iyi gitmeyebilir ve bazı anlaşmazlıklar olabilir. Eğer bir işletme yerlisiyseniz, işlemlerinizde kimseye güvenmemelisiniz. Kişisel yaşamınızda birinden hoşlanmaya başlayabilirsiniz ancak bunu kimseyle paylaşmayacaksınız veya bu konuda çok rahat davranmayacaksınız.
Evliyseniz, kayınvalideniz ile ciddi bir konuşma yapmamanız önemli. Siz ve eşiniz arasındaki yakınlık ortalama olacaktır. Ayrıca, fiziksel ve zihinsel sağlığınız iyi olacak ve enerji seviyeniz ortalamanın altında olacaktır.
Yengeç
Aslan
Gökyüzü bu hafta size tembellik, artan harcamalar ve düşmanlardan gelen zorluklar getirebilir. Bu hafta kendinizi çok aktif hissetmeyebilirsiniz ve ev işlerinizi yaparken dikkatiniz dağılmış hissedebilirsiniz. İş hayatınız söz konusu olduğunda, genel ortam biraz zehirli hale gelebilir. Devam eden sorunlara çözüm bulamayabilirsiniz. İşyerindeki düşmanlarınız ve rakipleriniz de işinizi rahatsız etmeye veya engellemeye başlayabilir. Ayrıca, erteleme işte yavaş ilerlemeye neden olabilir.
Özel yaşamınızda, evliyseniz, artan harcamalar nedeniyle eşinizle masrafları tartışabilirsiniz. Eğer bekarsanız, bu hafta herhangi bir taahhütte bulunmamalısınız. Eşinizle aranızdaki yakınlık düşük olacaktır. Fiziksel ve zihinsel sağlığınız biraz bozuk olabilir ve enerji seviyeniz ortalamanın altında olacaktır.
Başak
Gökyüzü bu hafta sizin için keyifli deneyimler, daha yüksek zeka ve finansal kazançlarla işaretlenebilir. Bu hafta, daha fazla enerji ve coşkuyla canlı ve canlı hissedebilirsiniz. Yakın çevreniz hakkında daha meraklı hissedebilir ve ilgi alanınız hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Profesyonel ortamınızda, devam eden engellere çözümler bulmak için bağlantılarınızı veya geçmiş ilişkilerinizi kullanabilirsiniz. Genel olarak, bu finans ve iş açısından iyi bir hafta olacak.
Kişisel yaşamla ilgili olarak, romantik ve zevkli tarihler olabilir. Bekar yerliler duygularını sevdiklerine aktarabilecek ve onlardan olumlu bir yanıt alabilirler. Çift arasındaki yakınlık yüksek olacaktır. Fiziksel ve zihinsel sağlığınız sağlıklı olacak ve enerji seviyeniz ortalamanın üzerinde olacaktır.
Terazi
Akrep
Gökyüzü bu hafta kardeşlerinizle ve seyahat ederken eğlenceli bir zamana işaret etmekte. Bu hafta, iş ve kişisel yaşam olayları nedeniyle çok yoğun bir rutininiz olabilir. Kısa yolculuklar da yapabilirsiniz. Profesyonel yaşamınızda, son tarih daha yakın olabileceğinden işle tamamen meşgul olabilirsiniz. Size yeni sorumluluklar atanacak ve bu da sonunda kariyer gelişiminizde size yardımcı olacak.
Özel hayatınızda, evliyseniz, eşinizle maneviyatı keşfedebilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa, eşinizle ara sıra anlaşmazlıklara ve zorlu konuşmalara karışabilirsiniz. İlişkide yakınlık da ortalama olabilir. Fiziksel ve zihinsel sağlığınız tatmin edici olacak, enerji seviyeniz de zirvede olacak.
Yay
Gökyüzü bu hafta gelişmiş iletişim, finansal fırsatlar ve kişisel yaşam üzerindeki etki ile ilgili olabilir. Bu hafta, düşünceleriniz ve duygularınız hakkında daha vokal ve dışa dönük olabilirsiniz. Konuşmanız çok çekici olabilir ve kelime seçiminizle insanları etkileyebileceksiniz. İşyerinde, üst düzey ve yaşlılarla ilişkiniz gelişebilir. Bu hafta yeni finansal fırsatlar ve kazanımlar da muhtemel. Özellikle ihracatla ilgileniyorsanız, bu hafta uygun görünüyor.
Kişisel yaşamınızda, eşinizle aranızda herhangi bir iletişim boşluğu varsa, işler daha iyi olabilir. Evliyseniz, kayınvalidelerinizle olan ilişkileriniz de daha sevgi dolu hale gelebilir. Eşinizle aranızdaki yakınlık yüksek olacaktır. Fiziksel ve zihinsel sağlığınız güçlü olacak ve enerji seviyeniz ortalamanın üzerinde olacak.
Oğlak
Kova
Bu hafta sizler için erteleme, artan harcamalar ve yalnızlık ihtiyacı getirebilir. Bu süre zarfında, düşüncelerinizi, geçmiş eylemlerinizi ve kararlarınızı düşünerek yalnız zaman geçirme dürtüsünü hissedebilirsiniz. Zihinsel huzuru bulmak, hayatta ilerlemek için gerekli olacaktır. İş yerinde kendinizi bitkin hissedebilirsiniz, bu da daha fazla ertelemeye yol açabilir. Yaklaşan bir fırsat gecikmelerle karşılaşabilir ve bu da sizi hayal kırıklığına uğratabilir.
Özel hayatınızda, eğer bekarsanız, bu hafta boyunca ilk kez birine yaklaşmamanız veya biriyle çıkmamanız önerilir. Bir ilişki içindeyseniz, yakınlığınızın azalmasıyla birlikte partnerinizden duygusal olarak kopuk hissedebilirsiniz. Fiziksel ve zihinsel sağlığınız biraz bozulabilir ve enerji seviyeniz normalden daha düşük olabilir.
Balık
Gökyüzü bu hafta arkadaşlardan destek ve kariyer fırsatları getirebilir. Hem profesyonel hem de kişisel hayata yaklaşımınızda kendinizi daha yaratıcı ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Eski tanıdıklar yeniden ortaya çıkabilir ve mevcut senaryonuzda faydalı olduğunu kanıtlayabilir. İşyerinde, bu, iş arkadaşları ve yaşlılarla olan farklılıkları gidermek için uygun bir hafta olabilir. Sanatsal alanlarda serbest çalışansanız, umut verici kariyer fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz.
Özel hayatınızda, bekarsanız, bir arkadaşınıza ilgi duyabilir veya partnerinizde bir arkadaş bulmaya çalışabilirsiniz. Bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu uygun bir hafta olabilir. İlişkideki yakınlığın ortalamanın üzerinde olması muhtemeldir. Fiziksel ve zihinsel sağlığınız sağlıklı hissedecek ve enerji seviyeniz yüksek olacaktır.
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.
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