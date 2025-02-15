15 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Cemiyetin en gözde ailesi olduğuna sayısız kez şahitlik ettiğimiz Sabancılar gün geçmiyor ki gündemden düşmesin... Son zamanlarda paylaşımlarıyla gözleri üzerine çeken Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin her adımı ayrı olay oluyor desek yeridir. Özellikle Nazlı Sabancı'nın kızları Alara ile yaptığı paylaşımları büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz gün Sevgililer Günü paylaşımı yapmayan ikili yeniden konuşulmaya başlanmıştı ki Hacı Sabancı duruma el attı. Sosyal medya hesabından 14 Şubat'ta eşiyle hiç paylaşım yapmayan Sabancı hem Nazlı Sabancı hem de Alara'ya buket gönderdi. Nazlı Sabancı gerekeni yaptı!
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Geçtiğimiz gün Sevgililer Günüydü bildiğiniz gibi. Ünlüler dünyasında da epey hareketli geçen 14 Şubat bu sefer pek çok olaya tanıklık etmemize neden oldu. Haklarında ayrılık iddiaları çıkan çiftlerimiz paylaşımlarıyla "mutluyuz" imajlarını tazelerken bir yandan da ses seda çıkartmayan isimler ayırlık iddialarını kuvvetlendirmiş oldu. Şüphesiz günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden olan Wanda Nara L-Gante ikilisi ise yine nispet pozlarıyla sosyal medyada resmen rüzgar estirdi! Icardi ve China Suarez az ve öz paylaşımlarla herkese kanıtladıkları aşklarını gözlere sokmak istemezken L-Gante'nin Wanda'ya hazırladığı sürpriz ve paylaşımları tatları bir tık kaçırdı.
Son ilişkisini 1988 senesinde yaşayan ve yıllardır süren bekarlığıyla gündeme gelen Nebahat Çehre Sevgililer Günü paylaşımıyla adından bahsettirdi. Akıllara Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Firdevs Yöreoğlu'nu getiren Nebahat Çehre'nin açıklamaları kulaklarda yankılandı. 37 senedir aşk orucunda olan ünlü ismin paylaşımına ve geçmişteki sözlerine gelin birlikte bakalım!
Danla Bilic ve Ala Tokel arkadaşlığı su sıralar çalkantıda bildiğiniz gibi. Ala Tokel cephesi sessizliğini korurken Danla Bilic yeni şovunda kendisine dargın olduğunu birkaç ifadesiyle doğrulamıştı. Neler yaşandığına emin olmasak da Bilic'in bu ifadeleri ortada ciddi bir kırgınlık olduğunu düşündürmüştü. Danla Biliç son olarak X hesabında gecenin 3'ünde yaptığı paylaşımla Tokel'e gönderme niteliğinde sözlerde bulundu. Gece uykusu tutmayan Bilic ne demiş gelin birlikte bakalım!
Yakaladıkları başarıyla adlarından bahsettiren Köfn grubu geçtiğimiz yaz aldıkları dağılma kararı ile sevenlerini şoka uğratmıştı. Kariyerine bireysel devam decekleri öğrenilen ikili birbirlerini takipten çıkmış ve son olarak Salman Tin'in sahneye tek çıkmasıyla konuşulmuşlardı. Salman Tin ve Oğuzhan Koç, yeni müzik şirketleri Mahzen Media'nın ilk projeleri olan Eylül isimli şarkılarını geçtiğimiz gün sevenleriyle buluşturdu. Şarkının yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden Köfn grubunun eski üyesi Bilge Kağan Etil yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
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Özcan Deniz uzun süredir aile içerisinde yaşadığı küslük ve sorunlarla magazin manşetlerinden düşmüyor. Aynı zamanda menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le arasındaki gerginlikle başalayan olaya son olarak annesi Kadriye ve ablası Yurda hakkındaki iddialarla dahil olmuştu. Özcan Deniz'in ablası Yurda'ya şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi otururken Kadriye Deniz'in avukatının yaptığı açıklamalar şok etkisi yarattı. Magazin D'den Uğur Kotan'ın özel haberine göre, Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma ve korunma talebinde bulunduğu iddia edildi.
İnce bağırsak kanseri ile mücadele eden Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Kahtalı Mıçe 74 yaşında Anlatya'da hayatını kaybetti. 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı vefatıyla sanat camiasını yasa sürükledi. Acı haberi kızı Venda Altuntaş duyurdu...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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