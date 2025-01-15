15 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz gün gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'den gelen haber sevenlerini korkutmuştu. Kalp krizi geçiren ve acil olarak hastaneye kaldırılan Özdil'in anjiyo olduğu öğrenilmişti. Yoğun bakıma aldığı öğrenilen isimin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama gazeteci Korcan Kara'dan geldi!
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Geçtiğimiz gece kızları Zehra'nın yeni yaşını kutlamak için bir araya gelen Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar muhabirlere yakalandı. Hülya Avşar gündemi sallayan "dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları" hakkında konuşurken bir anda karşılaştığı soruyla neye uğradığını şaşırdı. Şimdilerde kendinden bir hayli küçük, 35 yaşındaki sevgilisiyle kameralara yakalanan Çilingiroğlu hakkında Hülya Avşar'a sorular yöneltildi. Eski eşinin düğünü olsa gider miydi sorusuna karşılık Hülya Avşar sessizliğini koruyamadı.
Sanat dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Bülent Ersoy'u sık sık karıştığı kaoslarla ve had bildirdiği anlarla anıyoruz. Zaman zaman muhabirlerin sorularına sinirlenen zaman zaman olayların merkezinde yer alan isim katıldığı her davette, ekranlara çıktığı dakikadan itibaren de ilgi odağı olmayı başarıyor. Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına zombi kılığında katılmaya karar veren Bülent Ersoy yine sosyal medya gündemine yerleşti! Galadaki katılımcıları korkutan Bülent Ersoy'un makyajına da yorum yağdı.
İstanbul kalabalığından uzaklaşıp Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez bir televizyon programında boy gösterdi. Aslı Şafak'la İşin Aslı'na konuk olan Sarp Levendoğlu, çocuk sahibi olmak istemediğini açıkladı. Çocuk sahibi olmak istememesinin sebebi olarak sunduğu gerekçe ise afallattı. Gelin, Levendoğlu neler demiş beraber görelim...
2008 yılında Şirin Ediger'le bir evlilik yapan ve bu evlilikten de İstanbul adında bir kızı olan Okan Bayülgen, kızını hep gözlerden uzak tutmayı tercih etti. Fakat geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'e konuk olduğunda güzel kızı İstanbul'dan da bahsetti. İstanbul'u övgüye boğan Okan Bayülgen'in gururlu baba tavırları gözden kaçmadı. En son mini mini hallerini gördüğümüz İstanbul'un son hali de merak konusu oldu. Annesi Şirin Ediger'in sosyal medya hesabında birçok güncel fotoğrafı bulunan İstanbul'un son hali "resmen babasının kopyası olmuş" dedirtti!
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Arzu Sabancı, kimi zaman arkadaşlarıyla çıktığı seyahatlerden pozlarını kimi zamam da tavsiyelerini ve analizlerini paylaşıyor. Geçtiğimiz saatlerde de hesap makinesinde para birimi dönüştürme işleminin nasıl yapıldığını öğretme görevini üstlendi kendisi... Kenarda köşede çok dolarımız euromuz var zannetti herhalde bilemiyoruz! Gelin, Arzu Sabancı'nın adım adım hesap makinesi dersine beraber bakalım!
Uykusuz dergisi çizeri Nisan Hakan Özkan ve biricik eşi Seda Özkan sosyal medya platformlarının en sevilen yüzlerinden oldu. Aşkları ve eğlenceli aile hayatlarıyla herkesi gıpta ettiren çift bu sefer güldüren bir paylaşımla değil acı bir haberle gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde ikinci bir çocuk beklediklerini duyuran fenomen çift, bebeklerini kaybetti!
Tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturan Ayşe Barım olayları epey büyüdü. Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının büyümesiyle birlikte Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Serenay Sarıkaya da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ünlü oyuncu İstanbul Adliyesi çıkışında ilk açıklamasını yaptı. .
2002 Miss World Dünya Güzelimiz oyuncu ve manken Azra Akın uzun bir aranın ardından bir tiyatro oyunuyla yeniden oyunculuğa dönmüştü. Ancak talihsiz bir kaza sonucu merdivenden düşüp belini incitti. Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; Tiyatro Keyfi'nin sanat yönetmeni Kemal Başar kazanın ardından oyunları iptal edilen Azra Akın'a telefonla bile ulaşamadığını açıkladı. İkili arasındaki ipler birden koptu, yollar ayrıldı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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