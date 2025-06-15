15 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İran - İsrail arasındaki gerginlik gün geçtikçe büyüyor. İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda iki farklı tesis hedef alındı. Son olarak İran, İsrail'in savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi de hipersonik füzeyle geçmeyi başardı.

Peki İran'ın nükleer silahı var mı? İran'ın nükleer tesisleri nerede, ne yapılıyor?