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15 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

15 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 21:03

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İran’ın İsrail’e Hipersonik Füze Saldırısı: "İsrail İçin Çok Zor Bir Sabah"

İran’ın İsrail’e Hipersonik Füze Saldırısı: "İsrail İçin Çok Zor Bir Sabah"

İranİsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği hava saldırısına dün akşam “Fettah” adını verdikleri hipersonik füzelerle karşılık verdi. İran’ın dün gece saat 03.00’te başlattığı saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, “İsrail için çok üzücü ve zor bir sabah' ifadelerini kullandı.

YouTube’da 4.5 Milyon Abonesi Var: Plajda Çektiği Görüntüleri Paylaşan "YouTuber" Gözaltına Alındı

YouTube’da 4.5 Milyon Abonesi Var: Plajda Çektiği Görüntüleri Paylaşan "YouTuber" Gözaltına Alındı

YouTube’de 4.5 milyon aboneye ve milyarlarca izlenmeye sahip “BoRaXİN72” isimli kanalın, tatil yapan kadınları ve küçük kız çocuklarını izinsiz olarak çekerek kanalında paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri kanalın sahibi Bora Kılıç’ı Marmaris’te gözaltına aldı.

İran'ın Nükleer Silahı Var mı? 1979'da Başlayan 'Nükleer Program' Hakkında Bilinen Her Şey

İran'ın Nükleer Silahı Var mı? 1979'da Başlayan 'Nükleer Program' Hakkında Bilinen Her Şey

İran - İsrail arasındaki gerginlik gün geçtikçe büyüyor. İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda iki farklı tesis hedef alındı. Son olarak İran, İsrail'in savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi de hipersonik füzeyle geçmeyi başardı.

Peki İran'ın nükleer silahı var mı? İran'ın nükleer tesisleri nerede, ne yapılıyor?

Lübnan'da Bir Mekanda Eğlenen İnsanlar İran ve İsrail Arasında Atılan Füzeleri Müzik Eşliğinde İzledi

Lübnan'da Bir Mekanda Eğlenen İnsanlar İran ve İsrail Arasında Atılan Füzeleri Müzik Eşliğinde İzledi

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in İran'a yaptığı saldırı sonrası İran'dan karşılık hızlı gelmişti. Kırmızı intikam bayrağını çeken İran, saldırılarına hemen başladı. Çatışma geçtiğimiz gece daha da şiddetlendi. İran'ın İsrail’e hipersonik füze ile saldırdığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Yaşanan çatışmada kullanılan füzeler bizim ülkemizde dahil pek çok ülkeden görüntülenebildi. Lübnan'da bir mekanda eğlenen insanlar, savaşı müzik eşliğinde izledi.

Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na: "Açıklama Yapmak İçin Adliyeye Gitmeye Gerek Yok"

Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na: "Açıklama Yapmak İçin Adliyeye Gitmeye Gerek Yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargılanan kurultay ile ilgili eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi. Özel, “Ben partiyi adliyelerde tartıştırmam.” diyen Kılıçdaroğlu’na, “Açıklama yapmak için adliyeye gitmeye gerek yok” çağrısında bulundu.

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Arda Güler’in İkonik Gol Sevinci LGS’de Soru Olarak Çıktı

Arda Güler’in İkonik Gol Sevinci LGS’de Soru Olarak Çıktı

Real Madrid’de formaya giyen milli futbolcu Arda Güler’in ikonik gol sevinci bugün düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’nda(LGS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde öğrencilere soruldu.

Fenerbahçe'nin Kamp Programı Eleştirilere Neden Oldu

Fenerbahçe'nin Kamp Programı Eleştirilere Neden Oldu

Transferde şu ana kadar resmi bir adım atmayan Fenerbahçe'nin yaz programı açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün hazırlık maçları belli olurken kamp yerinin Portekiz olması taraftarından eleştiri aldı. Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisi'nin es geçilmesi şaşkınlık yarattı.

Inter'in İranlı Yıldızı Mehdi Taremi Ülkesinde Mahsur Kaldı

Inter'in İranlı Yıldızı Mehdi Taremi Ülkesinde Mahsur Kaldı

İran ve İsrail arasındaki savaş uçuş seferlerini de etkiledi. Özellikle İran hava sahası kapanma noktasında ve sürekli İsrail saldırılarına maruz kalıyor. Birçok mahsur kalan kişi arasında Inter'in İranlı golcüsü Taremi de var.

Osimhen İçin Tekliflerin Boyutu Değişiyor: Son Teklif 50 Milyon Euro

Osimhen İçin Tekliflerin Boyutu Değişiyor: Son Teklif 50 Milyon Euro

Yıldız golcü Victor Osimhen’e Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip oldu. Aynı zamanda Galatasaray da Nijeryalı forvetle yeniden söz kesmek için tüm şartları zorluyor ve transfer ihtimalini yakından takip ediyor. Avrupa’dan da bazı kulüplerin Osimhen için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor. Al Hilal bu kez çıtayı hayli yükseltti.

Mahmut Orhan'dan Mezuniyet Ücreti Yüzünden En Mutlu Gününden Mahrum Kalan Genç Kıza Büyük Jest!

Mahmut Orhan'dan Mezuniyet Ücreti Yüzünden En Mutlu Gününden Mahrum Kalan Genç Kıza Büyük Jest!

Geçtiğimiz günlerde okulu mezuniyet törenine 6 bin TL ücret istediği için en özel gününe katılamadığını söyleyen genç kızın paylaşımı, sosyal medyada tepkilerin yükselmesine sebep olmuştu. Paylaşıma denk gelen ve görünce de kayıtsız kalamayan DJ Mahmut Orhan'dan genç kıza oldukça anlamlı bir teklif gitti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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