15-16 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Hande Erçel Cannes Halısındaki Kırmızılı Görünümüyle Sınıfta Kaldı
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Serra Pirinç'in Son Paylaşımı Olay Oldu
Melis Birkan Eşi Aras Aydın'ı Kırmızı Halıda Yalnız Bırakmadı
Fahriye Evcen Oğlu Karan'a Doğum Günü Düzenledi
Başak Dizer'in Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı
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Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Endişelendirdi
Yasa Boğulan Sezen Aksu Saçlarını Kesti
Göksel'in Yeni Hali Şaziment'e Benzetildi
İdil Bilgen Spor Tarzını Gösterdi
Demet Şener'in Pahalılık Yorumu Olay Oldu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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