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15-16 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

15-16 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.05.2025 - 00:46

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Hande Erçel Cannes Halısındaki Kırmızılı Görünümüyle Sınıfta Kaldı

Hande Erçel Cannes Halısındaki Kırmızılı Görünümüyle Sınıfta Kaldı

Cannes Film Festivali'nin üçüncü gününde de kırmızı halıda boy gösteren Hande Erçel'in kırmızı elbisesi sınıfta kaldı.

Serra Pirinç'in Son Paylaşımı Olay Oldu

Serra Pirinç'in Son Paylaşımı Olay Oldu

Göğüslerini alçıyla kaplatan oyuncu Serra Pirinç'in sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu.

Melis Birkan Eşi Aras Aydın'ı Kırmızı Halıda Yalnız Bırakmadı

Melis Birkan Eşi Aras Aydın'ı Kırmızı Halıda Yalnız Bırakmadı

Nine Perfect Stranger dizisinin kadrosuna katılan Aras Aydın'la galaya katılan Melis Birkan'a yorum yağdı.

Fahriye Evcen Oğlu Karan'a Doğum Günü Düzenledi

Fahriye Evcen Oğlu Karan'a Doğum Günü Düzenledi

Doğum günü organizasyonlarıyla ünlü Fahriye Evcen oğlu Karan'a Fenerbahçe temalı doğum günü düzenledi.

Başak Dizer'in Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı

Başak Dizer'in Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin stylist'liğini yapan Başak Dizer'in Hakan Kurtaş'I hikayesinde paylaşıp dizinin başrolü Serenay Sarıkaya'yı paylaşmaması olay oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Endişelendirdi

Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Endişelendirdi

Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su Sattar Tanrıöğen,  kalp krizi geçirmiş ve diziden ayrılmıştı. Ünlü isim kameralara hemşiresi ile yakalandı.

Yasa Boğulan Sezen Aksu Saçlarını Kesti

Yasa Boğulan Sezen Aksu Saçlarını Kesti

Sezen Aksu'nun yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından saçlarını kestiği öğrenildi.

Göksel'in Yeni Hali Şaziment'e Benzetildi

Göksel'in Yeni Hali Şaziment'e Benzetildi

Son günlerde değişimiyle adından bahsettiren Göksel goygoycuların diline düştü.

İdil Bilgen Spor Tarzını Gösterdi

İdil Bilgen Spor Tarzını Gösterdi

Miss Turkey 2024 birinciliğinin ardından Hindistan’da düzenlenen Miss World yarışmasına katılan İdil bilgen spor tarzını konuşturdu.

Demet Şener'in Pahalılık Yorumu Olay Oldu

Demet Şener'in Pahalılık Yorumu Olay Oldu

“Ben genelde sahil kenarında otelde kalmayı tercih ettiğim için özellikle beach’e bir fiyat vermiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Gidip o zaman Didim’de tatil yapacağız.' diyen Demet Şenr'in sözleri olay oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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