14 Şubat Bahane, Bekarlık Şahane! Bu Sevgililer Günü'nde Yalnızlığınıza Şükrettirecek Avantajları Sıralıyoruz
14 Şubat Bahane, Bekarlık Şahane! Bu Sevgililer Günü'nde Yalnızlığınıza Şükrettirecek Avantajları Sıralıyoruz
'Bu 14 Şubat da yalnız geçiyor' diye ahlanıp vahlananları şöyle alalım... Gözünüzü açmaya geldik! 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kandırmacadan ibaret olduğunu ve aslında avantajlı olanın bekarlar olduğunu tek tek açıkladık. 👇
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1. 'Seven' insan yılda bir gün aşkını kutlarken, bekarlara her gün ayrı bir kutlama sebebidir.
2. Kapitalizmin oyunları size sökmez: Bir güle bilmem kaç yüz lira bayılmazsınız...
3. 'Date' sadece sevgiliyle olmaz: Bugün arkadaşlarınızla planlar yapıp, hep beraber keyif çatabilirsiniz.
4. Tüm gün diken üstünde yürümezsiniz: "Bunu neden unuttun? O şunu yapmış" vb. tartışmaları yaşamazsınız.
5. "Sevgilime ne alsam beğenir?" telaşındansa tüm paranızı dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz!
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6. Yılın sadece bir günü çiçek, hediye almaya tenezzül eden sahte ilişkilere karnınız toktur.
7. Öyle saç, makyaj vb. telaşelere de gerek yok: Çekin pijamaları, keyfinize bakın!
8. Sevgililer Günü, bekarların en çok kendini gösterdiği gündür: Kim bilir belki hayatınızın aşkına bugün rastlarsınız.
9. "Sürprizi beğenecek mi? Ya beğenmezse?" tilkileri kafanızda dolanmaz; sizden rahatı yoktur!
10. Sırf mecburiyetten o rezervasyon, bu parti derken ordan oraya sürüklenmezsiniz: Ertesi gün işe uykunuzu almış bir şekilde gidersiniz.
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Elbette bunlar toksiklikten uzak, güzel ilişkilerde de mümkün; biz işin şakasındayız. Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun. ❤️
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