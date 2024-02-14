14 Şubat Bahane, Bekarlık Şahane! Bu Sevgililer Günü'nde Yalnızlığınıza Şükrettirecek Avantajları Sıralıyoruz

'Bu 14 Şubat da yalnız geçiyor' diye ahlanıp vahlananları şöyle alalım... Gözünüzü açmaya geldik! 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kandırmacadan ibaret olduğunu ve aslında avantajlı olanın bekarlar olduğunu tek tek açıkladık. 👇