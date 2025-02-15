13'üncü Kez Baba Oldu! ABD’li Yazardan Şoke Eden İddia: Bebeğimin Babası Elon Musk

Yazar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Elon Musk babasıdır. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak amacıyla bunu daha önce açıklamadım. Ancak son günlerde magazin medyasının bunu yapmaya niyetli olduğu, vereceği zarara bakmaksızın açıkça belli olmuştur.

Çocuğumuzu normal ve güvenli bir ortamda büyütmek istiyorum. Bu nedenle medyadan, çocuğumuzun mahremiyetine saygı göstermelerini ve istilacı haberlerden kaçınmalarını rica ediyorum.'