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13'üncü Kez Baba Oldu! ABD’li Yazardan Şoke Eden İddia: Bebeğimin Babası Elon Musk

13'üncü Kez Baba Oldu! ABD’li Yazardan Şoke Eden İddia: Bebeğimin Babası Elon Musk

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2025 - 12:21

Güncelde 394 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. ABD’li yazar Ashley St. Clair, X hesabından açıklama yayımladı. Yazar, beş ay önce bir çocuk doğurduğunu ve babasının Elon Musk olduğunu ileri sürdü. Çocuğunun mahremiyeti için bunu açıklamadığını söyleyen Ashley St. Clair, paylaşımını Latince ‘Zarlar atıldı’ cümlesiyle paylaştı. 

Öte yandan 53 yaşındaki Elon Musk’ın 12 çocuğu bulunuyor.

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Dünyanın en zengin ismi Elon Musk 12 çocuk babası.

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk 12 çocuk babası.

53 yaşındaki Musk’ın üç farklı kadından 12 çocuğu var. Musk’ın çocuklarının ismi: Nevada, Vivian, Griffin, Kai, Saxon, Damian, X Æ A-12, Exa, Strider, Azure, Techno.

Ancak Elon Musk’ın 13’üncü kez baba olma ihtimali çok yüksek. ABD’li yazar Ashley St. Clair’den şoke eden bir paylaşım geldi.

Ancak Elon Musk’ın 13’üncü kez baba olma ihtimali çok yüksek. ABD’li yazar Ashley St. Clair’den şoke eden bir paylaşım geldi.

ABD’li yazar, beş ay önce bebek doğurduğunu ve babasının Elon Musk olduğunu iddia etti. Yazar, paylaşımını Latince "Alea Iacta Est" sözüyle yayınladı.

ABD’li yazar, beş ay önce bebek doğurduğunu ve babasının Elon Musk olduğunu iddia etti. Yazar, paylaşımını Latince "Alea Iacta Est" sözüyle yayınladı.
twitter.com

Yazar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Elon Musk babasıdır. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak amacıyla bunu daha önce açıklamadım. Ancak son günlerde magazin medyasının bunu yapmaya niyetli olduğu, vereceği zarara bakmaksızın açıkça belli olmuştur.

Çocuğumuzu normal ve güvenli bir ortamda büyütmek istiyorum. Bu nedenle medyadan, çocuğumuzun mahremiyetine saygı göstermelerini ve istilacı haberlerden kaçınmalarını rica ediyorum.'

İddiaya dair sessizliğini koruyan Elon Musk, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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