13'üncü Kez Baba Oldu! ABD’li Yazardan Şoke Eden İddia: Bebeğimin Babası Elon Musk
13'üncü Kez Baba Oldu! ABD’li Yazardan Şoke Eden İddia: Bebeğimin Babası Elon Musk
Güncelde 394 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. ABD’li yazar Ashley St. Clair, X hesabından açıklama yayımladı. Yazar, beş ay önce bir çocuk doğurduğunu ve babasının Elon Musk olduğunu ileri sürdü. Çocuğunun mahremiyeti için bunu açıklamadığını söyleyen Ashley St. Clair, paylaşımını Latince ‘Zarlar atıldı’ cümlesiyle paylaştı.
Öte yandan 53 yaşındaki Elon Musk’ın 12 çocuğu bulunuyor.
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Dünyanın en zengin ismi Elon Musk 12 çocuk babası.
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Ancak Elon Musk’ın 13’üncü kez baba olma ihtimali çok yüksek. ABD’li yazar Ashley St. Clair’den şoke eden bir paylaşım geldi.
ABD’li yazar, beş ay önce bebek doğurduğunu ve babasının Elon Musk olduğunu iddia etti. Yazar, paylaşımını Latince "Alea Iacta Est" sözüyle yayınladı.
İddiaya dair sessizliğini koruyan Elon Musk, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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