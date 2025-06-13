onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
13 Haziran Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

13 Haziran Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 20:26

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail 13 Haziran gecesi İran'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail 13 Haziran gecesi İran'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail, gece saatlerinde İran'a arka arkaya saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami de dahil çok sayıda ölü ve yaralı var. ABD, İsrail’in “saldırıları sonrasında “Saldırıya dahil değiliz' açıklaması yaptı.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırı devam ediyor. Tahran'da nükleer tesis hedef alındı.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırı devam ediyor. Tahran'da nükleer tesis hedef alındı.

Saldırı devam ederken başkent Tahran’da yeni patlama sesleri duyuldu. Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi. Tahran'da hava savunma sistemi aktive edildi.

İran intikam bayrağını göndere çekti.

İran intikam bayrağını göndere çekti.

İran, İsrail tarafından yapılan saldırılar sonrasında kırmızı intikam bayrağını yeniden ortaya çıkardı. İran’dan sembolik bir savaş hamlesi geldi. Kırmızı intikam bayrağı, İran’daki kutsal Kum kentinde bulunan Jamkaran Camii'nin minaresine göndere çekildi. Devlet televizyonlarından ise intikam marşlarının çalındığı aktarıldı.

Survivor Batuhan Karacakaya seyirci tarafından yuhalandı.

Survivor Batuhan Karacakaya seyirci tarafından yuhalandı.

Survivor 2025'in büyük finali bu akşam (13 Haziran) gerçekleşiyor. Büyük finalden önce finalist koltuğuna oturacak isimlerin belli olması için düellolar yapıldı ve Batuhan ile Adem son ikiye kaldı. Yarı finalde heyecan yüksek olurken ayrıca Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Finali izlemeye gelen seyirci, Batuhan Karacakaya'yı yuhaladı.

Oyuncu Ozan Güven'e hapis cezası.

Oyuncu Ozan Güven'e hapis cezası.

Ünlü oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Güven'in 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İddianamede, 13 Haziran 2020’de gece saatlerinde Ozan Güven’in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven’in abajur ve elleriyle vurarak Deniz Bulutsuz’u darbettiği ifade edilmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AKP, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

AKP, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken yerine kimin geleceği merak konusu oldu. 

Dikkat çeken kararı duyuran AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Dilan Polat, Nihal Candan ile görüştüğü anları Instagram hikayesinde paylaştı.

Dilan Polat, Nihal Candan ile görüştüğü anları Instagram hikayesinde paylaştı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yaklaşık 9 ay cezaevinde kalan ve tahliyesinin ardından sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, bu kez bambaşka bir gündemle karşımızda. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçen Polat, kendi isteğiyle bir psikiyatri kliniğine yattı. Sosyal medya hesabından hastaneden peş peşe paylaşımlar yapan Polat, oğlunun mezuniyet törenine katıldıktan hemen sonra tedaviye başladığını duyurdu. Başka bir hastanede tedavi gören Nihal Candan ile görüntülü konuştuğu anları da paylaşan Dilan Polat, takipçilerine içini döktü.

15 yıldır Galatasaray forması giyen Göksenin Köksal veda etti.

15 yıldır Galatasaray forması giyen Göksenin Köksal veda etti.

Basketbolda normal sezon tamamlandı ve ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. İkinci final bileti ise Anadolu Efes ya da Beşiktaş'ın olacak. 5. maça taşınan seri tüm heyecanı ile devam ederken diğer takımlar da şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. 

Galatasaray da bu kapsamda bugün önemli bir ayrılığı açıkladı.

İsrail saldırılarının ardından İran'dan pek çok kişi Van'a geldi.

İsrail saldırılarının ardından İran'dan pek çok kişi Van'a geldi.

İsrail, gece yarısında İran'a karşı bir dizi saldırı düzenledi. Bu beklenmedik hamle, bölgedeki hassas dengeleri daha da gerginleştirdi. İsrail'in bu saldırılarına karşılık olarak İran, intikam alacağının simgesi olan kırmızı bayrağı göndere çekti. İki ülke arasında yaşanan bu son gelişmeler, bölgedeki diğer ülkeleri ve halkları bir çatışma senaryosuna karşı tedbirli olmaya zorladı. 

Saldırıların ardından İranlılar, Van'a giriş yapmaya başladı. Kendilerine durum ile ilgili sorular sormak üzere mikrofon uzatıldı.

Cuma hutbesinin bugünkü konusu 'yeni nesil etkinler'di.

Cuma hutbesinin bugünkü konusu 'yeni nesil etkinler'di.

Son zamanlarda sosyal medya yoluyla yayılan bazı etkinlikler kamuoyunda sık sık tartışılıyor. Evlilik öncesi verilen uzun ve maliyetli listeler, karşılıklı şartlar gençlerin evliliğini zorlaştıran etkenler olarak görülüyor. Bekarlığa veda, cinsiyet öğrenme partisi gibi etkinliklerin de ne kadar gerekli olduğu bir başka tartışma konusu. 13 Haziran 2025 tarihli cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuya değindi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın