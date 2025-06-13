13 Haziran Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İsrail 13 Haziran gecesi İran'a hava saldırısı düzenledi.
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İsrail'in İran'a başlattığı saldırı devam ediyor. Tahran'da nükleer tesis hedef alındı.
İran intikam bayrağını göndere çekti.
Survivor Batuhan Karacakaya seyirci tarafından yuhalandı.
Oyuncu Ozan Güven'e hapis cezası.
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AKP, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından aday çıkarmayacaklarını açıkladı.
Dilan Polat, Nihal Candan ile görüştüğü anları Instagram hikayesinde paylaştı.
15 yıldır Galatasaray forması giyen Göksenin Köksal veda etti.
İsrail saldırılarının ardından İran'dan pek çok kişi Van'a geldi.
Cuma hutbesinin bugünkü konusu 'yeni nesil etkinler'di.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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