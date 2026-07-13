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13 – 19 Temmuz 2026 Haftalık Numereskobunuz

etiket 13 – 19 Temmuz 2026 Haftalık Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
13.07.2026 - 16:08
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Bu hafta gökyüzü ile sayı frekansları birlikte çalışıyor. 14 Temmuz Yengeç Yeni Ayı, Venüs'ün Başak burcundaki ilerleyişi ve Merkür retrosunun etkisi; geçmişi iyileştirerek yeni bir enerji alanı oluşturmayı destekliyor. Sayılar da tıpkı gökyüzü gibi belirli titreşimler taşır. Bu hafta özellikle sevgi, bolluk, bereket, öz değer, ilişkiler ve yeni başlangıçlar üzerinde güçlü frekanslar çalışıyor.

Hafta boyunca kullanacağımız aşk ve bolluk sayı dizisi:

369 528 888

369; niyetinizi evrenle uyumlu hale getirmeyi, kalp ve zihin arasındaki dengeyi güçlendirmeyi temsil eder.

528; dönüşüm, sevgi, uyum, ilişkileri iyileştirme ve yaşam enerjisini yükseltme frekansı olarak kabul edilir.

888; bolluk, bereket, maddi akış, emeklerin karşılığını alma ve ilahi destek enerjisini simgeler.

Bu üç sayı dizisi birlikte kullanıldığında hem kalp hem de yaşam alanında denge kurmayı amaçlayan güçlü bir niyet çalışması oluşturur.

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Haftalık Bolluk Bereket ve Aşk Mühürü

Haftalık Bolluk Bereket ve Aşk Mühürü

13 Temmuz Pazartesi sabahından başlayarak 19 Temmuz Pazar akşamına kadar her gün aynı saatte bir bardak temiz içme suyunu elinize alın. Birkaç dakika boyunca zihninizi sakinleştirin. Ardından aşağıdaki sayı dizisini yavaş ve odaklanarak yedi kez okuyun.

369 528 888

Ardından aşağıdaki niyeti bir kez okuyun:

'Hayatıma sevgi, huzur, sağlık, bolluk, bereket ve ilahi uyum kolaylıkla akıyor. Kalbim sevgiye, ruhum huzura, yaşamım berekete açılıyor. Bana ait olmayan tüm yükleri sevgiyle bırakıyor, bana ait olan tüm güzellikleri sevgiyle kabul ediyorum. Attığım her adım beni en hayırlı kapılara yönlendiriyor.'

Daha sonra suyu yavaşça ve farkındalıkla için. Bu çalışmayı yedi gün boyunca aynı niyetle sürdürmeniz önerilir.

Doğum Yılı Sayınıza Göre 6150062 Sayı Frekansının Etkisi

Doğum Yılı Sayınıza Göre 6150062 Sayı Frekansının Etkisi

Doğum yılı sayınızı bulmak için doğduğunuz yılın rakamlarını toplayın ve tek haneye indirin.

Örnek:

1987

1+9+8+7=25

2+5=7

Sizin doğum yılı sayınız 7'dir.

1 SAYISI

Bu hafta liderlik enerjiniz yükseliyor. İş hayatında yeni fikirler geliştirebilir, cesaret isteyen konularda önemli adımlar atabilirsiniz. Aşk hayatında ilk adımı atan taraf olabilirsiniz. Maddi konularda beklenmedik fırsatlar doğabilir. Sabırsız davranmamanız kazancınızı artıracaktır.

2 SAYISI

İlişkiler ön planda. Küslüklerin bitmesi, yeni tanışmalar ve ortaklıklar açısından destekleyici etkiler bulunuyor. İş hayatında ekip çalışmaları başarı getiriyor. Maddi konularda sabırlı ilerlemek uzun vadede daha güçlü sonuç verecek.

3 SAYISI

İletişim haftası. Yazmak, konuşmak, eğitim almak, sosyal medya çalışmaları ve ticari faaliyetlerde önemli gelişmeler yaşanabilir. Aşk hayatında sürpriz mesajlar ve yeni tanışmalar mümkün. Gelirinizi artıracak yaratıcı fikirler geliştirebilirsiniz.

4 SAYISI

Düzen kurma zamanı. Ev, aile, gayrimenkul ve iş düzeniniz yeniden şekillenebilir. Maddi konularda sağlam plan yapanlar kazanç sağlayacak. İlişkilerde güven duygusu güçleniyor. Sağlığınıza ve dinlenmeye özen göstermeniz faydalı olacaktır.

5 SAYISI

Değişim enerjisi güçlü çalışıyor. Seyahatler, yeni teklifler, farklı insanlar ve beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Aşk hayatında hareketlilik artıyor. Ani kararlar yerine bilinçli seçimler yapmanız daha kalıcı sonuçlar getirecektir.

6 SAYISI

Aile, evlilik ve sevgi frekansı yükseliyor. Partnerinizle önemli kararlar alabilirsiniz. Bekârlar için ciddi ilişki potansiyeli bulunuyor. İş hayatında sorumluluklar artsa da emeğinizin karşılığını alma ihtimaliniz yüksek. Maddi düzenlemeler olumlu sonuç verebilir.

7 SAYISI

Sezgileriniz olağanüstü güçleniyor. İç sesinizi dinlediğinizde doğru yolu daha kolay bulabilirsiniz. Araştırma, eğitim, ruhsal çalışmalar ve kişisel gelişim açısından verimli bir hafta. Maddi konularda acele etmemek, uzun vadeli plan yapmak daha doğru olacaktır.

8 SAYISI

Bolluk ve bereket frekansı en güçlü çalışan sayılardan biri. Kariyerde yükseliş, beklenen bir ödeme, yeni gelir kapıları veya yatırım fırsatları gündeme gelebilir. Aşk hayatında güven duygusu güçleniyor. Gücü paylaşmayı öğrenmeniz ilişkilerinizi de büyütecek.

9 SAYISI

Tamamlanma ve yeni başlangıç enerjisi çalışıyor. Hayatınızdan size hizmet etmeyen insanları, alışkanlıkları ve yükleri bırakabilirsiniz. Aşk hayatında geçmiş kapanırken yeni bir dönem başlayabilir. İş yaşamında uzun süredir emek verdiğiniz bir konu sonuçlanabilir.

6150062 Sayısının Haftalık Frekansı 

Bu hafta 6150062 sayı dizisi; öz değeri güçlendirme, ilişkilerde denge kurma, bereket bilincini artırma, geçmişin yüklerini bırakma ve yeni fırsatlara alan açma niyetiyle kullanılabilir. Bu sayı dizisini sabah ve akşam yedi kez okuyarak su çalışmanıza ekleyebilirsiniz.

Unutmayın; sayı çalışmaları kişisel gelişim ve niyet odaklı spiritüel uygulamalardır. Hayatınızdaki değişimi oluşturan temel unsur, bilinçli seçimleriniz, emekleriniz ve attığınız adımlardır. Sayılar, bu sürece odaklanmanıza ve niyetinizi güçlendirmenize yardımcı olan sembolik araçlar olarak değerlendirilebilir.

Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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