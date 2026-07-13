13 – 19 Temmuz 2026 Haftalık Numereskobunuz

13 Temmuz Pazartesi sabahından başlayarak 19 Temmuz Pazar akşamına kadar her gün aynı saatte bir bardak temiz içme suyunu elinize alın. Birkaç dakika boyunca zihninizi sakinleştirin. Ardından aşağıdaki sayı dizisini yavaş ve odaklanarak yedi kez okuyun.

369 528 888

Ardından aşağıdaki niyeti bir kez okuyun:

'Hayatıma sevgi, huzur, sağlık, bolluk, bereket ve ilahi uyum kolaylıkla akıyor. Kalbim sevgiye, ruhum huzura, yaşamım berekete açılıyor. Bana ait olmayan tüm yükleri sevgiyle bırakıyor, bana ait olan tüm güzellikleri sevgiyle kabul ediyorum. Attığım her adım beni en hayırlı kapılara yönlendiriyor.'

Daha sonra suyu yavaşça ve farkındalıkla için. Bu çalışmayı yedi gün boyunca aynı niyetle sürdürmeniz önerilir.