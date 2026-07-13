13 – 19 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta Koç burçları için yılın en önemli içsel dönemeçlerinden biri başlıyor. 14 Temmuz Yengeç Yeni Ayı, haritanızın aile, yuva, kökler, geçmiş, anne, baba, ev düzeni, taşınma, yerleşim ve iç huzur alanını güçlü şekilde çalıştırıyor. Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay size tamamen yeni bir kapı açmaktan çok, geçmişte yarım kalan bir aile meselesini, evle ilgili bir planı, taşınma düşüncesini ya da içinizde kapanmamış bir duygusal defteri yeniden gösteriyor.

Bu hafta dışarıda güçlü görünmeye çalışırken içeride yorgun olduğunuzu fark edebilirsiniz. Koç enerjisi mücadele etmeyi sever; fakat gökyüzü size bu kez savaşmadan da güçlenebileceğinizi hatırlatıyor. Her şeyi kontrol etmek, herkesi taşımak, bütün yükü sırtlanmak zorunda değilsiniz. Özellikle aile içinde geçmişten gelen kırgınlıklar, konuşulmamış konular, miras, ev, mülk, ebeveynler veya kardeşlerle ilgili meseleler yeniden gündeme gelebilir. Tepki vermeden önce anlamaya çalışmanız büyük fark yaratacak.

Aşk hayatında Venüs Başak geçişi sizin için günlük düzen, emek, fedakârlık ve ilişki içindeki sorumlulukları öne çıkarıyor. Artık sadece tutku, heyecan veya sözler yeterli gelmeyebilir. Partnerinizin hayatınıza gerçekten düzen, güven ve destek katıp katmadığını sorgulayabilirsiniz. Evli Koçlar için ev içi düzen, çocuklar, aile büyükleri, yaşam alanı ve maddi planlama önemli olabilir. Bekâr Koçlar ise iş ortamı, sağlık alanı, günlük rutinler ya da hizmet aldıkları bir yerde güven veren biriyle tanışabilir.

İş hayatında bu hafta hızlı atılımdan çok düzenleme zamanı. Yarım kalmış işler, eski projeler, unutulmuş belgeler, tamamlanmamış yazışmalar tekrar önünüze gelebilir. Merkür retrosu nedeniyle imza, sözleşme, elektronik sistemler ve resmi evraklarda dikkatli olmalısınız. Küçük bir ihmal ileride büyük uğraş çıkarabilir. İş değiştirmek isteyen Koçlar için henüz acele karar zamanı değil; ama niyet belirlemek, plan yapmak ve geçmişte kaçırılan fırsatları yeniden değerlendirmek için çok güçlü bir hafta.

Para alanında aile bütçesi, ev giderleri, kira, taşınma, tadilat, emlak, miras veya ortak masraflar gündeme gelebilir. Gereksiz harcamaları kesmek, bütçe planı yapmak ve yılın kalanına daha güvenli hazırlanmak önemli olacak. Ani riskli yatırımlardan uzak durmanız faydalı olur.

Sağlıkta mide, göğüs bölgesi, sindirim, bağırsaklar, stres kaynaklı kasılmalar, uyku düzensizliği ve duygusal yeme davranışlarına dikkat etmelisiniz. Bu hafta bedeniniz size ruhunuzun yorgunluğunu gösterebilir. Dinlenmek zayıflık değil, yeniden güç toplama sürecidir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Aile içinde ani öfke, eski kırgınlıkları büyütmek, partneri eleştirmek, ev içinde kontrolcü davranmak, acele taşınma veya büyük harcama kararı almak.

Şanslı etkiler: Eski bir aile meselesini çözmek, ev düzenini yenilemek, köklenmek, iç huzuru güçlendirmek, geçmişten gelen bir projeye yeniden başlamak.

Riskli etkiler: Duygusal patlamalar, aile baskısı, ev içi huzursuzluk, yanlış anlaşılmalar, gereksiz masraf ve sindirim hassasiyetleri.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Bu hafta kader size şunu söylüyor: Güçlü olmak her zaman savaşmak değildir. Bazen en büyük zafer, kalbinin yorulduğu yeri kabul etmek ve kendine yeni bir güven alanı kurmaktır. Evini, ruhunu ve hayatını yeniden düzenle. Çünkü dış dünyada yükselmeden önce içeride huzur bulman gerekiyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Köklerimden güç alıyorum. Geçmişin yüklerini sevgiyle bırakıyorum. Kalbime, yuvama ve hayatıma huzurla yeni bir düzen kuruyorum. Ben güvendeyim, ben güçlüyüm, ben yeniden başlıyorum.