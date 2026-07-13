13 – 19 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

13–19 Temmuz haftası sizin için zihinsel uyanışın, kimlik dönüşümünün ve kader yolunuzun yeniden şekillendiği çok önemli bir süreci başlatıyor. 7 Temmuz'da Neptün'ün, 26 Temmuz'da ise Satürn'ün geri hareketi; haritanızın iletişim, eğitim, yakın çevre, kardeşler, yazılı ve sözlü ifade, ticaret, dijital medya ve düşünce yapınızı temsil eden üçüncü evini güçlü şekilde harekete geçiriyor. 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise çalışma hayatı, günlük düzen, sağlık, beslenme, iş ortamı ve yaşam alışkanlıklarını temsil eden altıncı evinizde doğuyor. Ancak Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay, yepyeni bir başlangıçtan önce geçmişte yarım kalan işleri, eski projeleri ve tamamlanmamış planları yeniden düzenlemeniz gerektiğini gösteriyor.
Bu hafta zihninizde büyük bir temizlik başlıyor. Kendinize yıllardır anlattığınız bazı hikâyelerin artık size ait olmadığını fark edebilirsiniz. 'Ben bunu yapamam.', 'Ben böyleyim.', 'Hayat hep zor.' gibi bilinçaltına yerleşmiş düşünceler değişmeye başlıyor. Gökyüzü sizi eski kalıpları bırakıp yeni bir bakış açısı geliştirmeye davet ediyor.
Aynı zamanda çevrenizdeki insanların enerjisini daha güçlü hissedeceksiniz. Kimlerin size ilham verdiğini, kimlerin ise sürekli enerjinizi düşürdüğünü çok daha net göreceksiniz. Gereksiz tartışmalardan uzak durmak, zihinsel alanınızı korumak ve bilgi kirliliğinden uzaklaşmak bu hafta en doğru seçim olacaktır.
Yazmak, konuşmak, eğitim almak, eğitim vermek, kitap hazırlamak, sosyal medya içerikleri üretmek, danışmanlık yapmak, dijital projeler geliştirmek ve bilgi paylaşmak isteyen Kovalar için son derece verimli bir dönem başlıyor. Uzun zamandır ertelediğiniz bir fikir artık görünür olmayı bekliyor.
Aşk hayatında Venüs'ün Başak burcundaki geçişi ilişkilerinizde güven, sadakat ve derin paylaşımı ön plana çıkarıyor. Maddi ve manevi konular partnerinizle daha fazla gündeme gelebilir. Evli Kovalar ortak bütçe, yatırım veya geleceğe yönelik planlar yapabilir. Bekâr Kovalar ise ruhsal olarak güçlü bağ kurabilecekleri biriyle tanışabilir. Bu süreçte yüzeysel ilişkiler sizi tatmin etmeyecek.
İş ve kariyer alanında eğitim, satış, pazarlama, medya, reklamcılık, yayıncılık, dijital platformlar, yazılım, teknoloji ve iletişim sektörlerinde çalışan Kovalar önemli fırsatlar yakalayabilir. Merkür retrosu nedeniyle eski müşteriler, eski projeler ve yarım kalan işler yeniden gündeme gelebilir. Detayları dikkatle incelemek ve acele karar vermemek büyük önem taşıyor.
Maddi konularda ortak gelirler, vergiler, sigortalar, yatırımlar ve finansal planlamalar üzerinde çalışabilirsiniz. Gereksiz harcamaları azaltmak ve uzun vadeli güvenli yatırımlara yönelmek daha doğru sonuçlar verecektir.
Sağlık açısından sinir sistemi, omuzlar, kollar, eller, solunum yolları, zihinsel yorgunluk ve stres kaynaklı uykusuzluk öne çıkabilir. Zihninizi dinlendirecek rutinler oluşturmanız, doğada zaman geçirmeniz ve ekran kullanımını azaltmanız enerjinizi yükseltecektir.
Temmuz ayının ikinci yarısıyla birlikte hayatınızın en önemli dönemlerinden biri başlıyor. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle ilişkiler ve ortaklıklar hareketlenirken, 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete başlaması bekleyen haberleri hızlandıracak. 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi ise önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca kimliğiniz, yaşam yönünüz, evlilik, ortaklıklar ve bire bir ilişkileriniz üzerinde kaderi değiştirecek gelişmeler oluşturacak.
29 Temmuz'da kendi burcunuzda gerçekleşecek Kova Dolunayı sizin için yılın en güçlü dönüm noktalarından biridir. Hayatınızda yeni bir sayfa açabilir, görünüşünüzü değiştirebilir, önemli bir karar alabilir veya uzun süredir beklediğiniz bir başlangıcı gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda hangi ilişkilerin sizi gerçekten büyüttüğünü, hangilerinin ise sizi kendiniz olmaktan uzaklaştırdığını çok net göreceksiniz.
Bu süreç size çok önemli bir gerçeği öğretecek: Gerçek özgürlük yalnız kalmak değildir. Gerçek özgürlük, kendiniz olmaktan vazgeçmeden sevgi kurabilmektir. Kimliğinizi korurken sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrendiğinizde hayatınız bambaşka bir yöne ilerleyecek.
Dikkat edilmesi gerekenler: Acele karar vermek, yanlış anlaşılmalara açık iletişim kurmak, bilgi kirliliğine kapılmak, zihinsel yorgunluğu ihmal etmek ve ilişkilerde kendinizden fazla ödün vermek.
Şanslı etkiler: Eğitim, yazarlık, sosyal medya, dijital projeler, teknoloji, danışmanlık, yeni iş birlikleri, ortak yatırımlar, kişisel gelişim ve hayat yönünü değiştirecek önemli kararlar.
Riskli etkiler: İletişim kazaları, elektronik cihaz sorunları, kardeşlerle anlaşmazlıklar, zihinsel stres, ortak para konularında gecikmeler ve ilişkilerde yanlış anlaşılmalar.
GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR
Düşünceleriniz kaderinizin ilk taslağıdır. Kendinize anlattığınız hikâyeyi değiştirdiğinizde hayatınız da değişmeye başlar. Bu hafta sesinizi kısmayın. Bilginizi paylaşın, fikirlerinizi yazın ve kalbinizden geçenleri cesaretle ifade edin. Önünüzde açılan yeni dönem, sizi hem daha özgür hem de daha güçlü ilişkiler kurabileceğiniz bir yaşama hazırlıyor. Kendiniz olmaktan vazgeçmeden sevebilir, sevilirken de özgürlüğünüzü koruyabilirsiniz.
OLUMLAMA MÜHRÜ
Düşüncelerim sevgiyle dönüşüyor, sözlerim hayatıma bereket getiriyor. Gerçek benliğimi cesaretle ortaya koyuyor, doğru insanlarla ilahi uyum içinde buluşuyorum. Bilgim, sezgilerim ve fikirlerim bana yeni kapılar açıyor. Ben özgürüm, ben değerliyim ve kaderimin en hayırlı yolunda güvenle ilerliyorum.