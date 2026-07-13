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13 – 19 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 13 – 19 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
13.07.2026 - 15:52
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13–19 Temmuz haftası, gökyüzünün rehberliğinde iç dünyamıza döndüğümüz, yarım kalan hikâyeleri tamamlayıp ruhsal yüklerimizden arındığımız bir dönüşüm dönemi. 14 Temmuz Yengeç Yeni Ayı ve Merkür retrosunun etkisiyle, dışarıdaki karmaşadan ziyade kendi iç huzurumuza odaklanarak yaşamımızı yeniden inşa ediyoruz. Bu hafta güçlü olmak için savaşmak yerine, kalbimizi yoran her şeyi sevgiyle serbest bırakıp kendimize yeni bir güven alanı kuruyoruz. Sezgilerinizin pusulanız olacağı bu özel haftada, köklerinizden aldığınız güçle hayata yeniden başlamaya hazır olun.

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Güneş ve Yükselen Koç

Güneş ve Yükselen Koç

Bu hafta Koç burçları için yılın en önemli içsel dönemeçlerinden biri başlıyor. 14 Temmuz Yengeç Yeni Ayı, haritanızın aile, yuva, kökler, geçmiş, anne, baba, ev düzeni, taşınma, yerleşim ve iç huzur alanını güçlü şekilde çalıştırıyor. Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay size tamamen yeni bir kapı açmaktan çok, geçmişte yarım kalan bir aile meselesini, evle ilgili bir planı, taşınma düşüncesini ya da içinizde kapanmamış bir duygusal defteri yeniden gösteriyor.

Bu hafta dışarıda güçlü görünmeye çalışırken içeride yorgun olduğunuzu fark edebilirsiniz. Koç enerjisi mücadele etmeyi sever; fakat gökyüzü size bu kez savaşmadan da güçlenebileceğinizi hatırlatıyor. Her şeyi kontrol etmek, herkesi taşımak, bütün yükü sırtlanmak zorunda değilsiniz. Özellikle aile içinde geçmişten gelen kırgınlıklar, konuşulmamış konular, miras, ev, mülk, ebeveynler veya kardeşlerle ilgili meseleler yeniden gündeme gelebilir. Tepki vermeden önce anlamaya çalışmanız büyük fark yaratacak.

Aşk hayatında Venüs Başak geçişi sizin için günlük düzen, emek, fedakârlık ve ilişki içindeki sorumlulukları öne çıkarıyor. Artık sadece tutku, heyecan veya sözler yeterli gelmeyebilir. Partnerinizin hayatınıza gerçekten düzen, güven ve destek katıp katmadığını sorgulayabilirsiniz. Evli Koçlar için ev içi düzen, çocuklar, aile büyükleri, yaşam alanı ve maddi planlama önemli olabilir. Bekâr Koçlar ise iş ortamı, sağlık alanı, günlük rutinler ya da hizmet aldıkları bir yerde güven veren biriyle tanışabilir.

İş hayatında bu hafta hızlı atılımdan çok düzenleme zamanı. Yarım kalmış işler, eski projeler, unutulmuş belgeler, tamamlanmamış yazışmalar tekrar önünüze gelebilir. Merkür retrosu nedeniyle imza, sözleşme, elektronik sistemler ve resmi evraklarda dikkatli olmalısınız. Küçük bir ihmal ileride büyük uğraş çıkarabilir. İş değiştirmek isteyen Koçlar için henüz acele karar zamanı değil; ama niyet belirlemek, plan yapmak ve geçmişte kaçırılan fırsatları yeniden değerlendirmek için çok güçlü bir hafta.

Para alanında aile bütçesi, ev giderleri, kira, taşınma, tadilat, emlak, miras veya ortak masraflar gündeme gelebilir. Gereksiz harcamaları kesmek, bütçe planı yapmak ve yılın kalanına daha güvenli hazırlanmak önemli olacak. Ani riskli yatırımlardan uzak durmanız faydalı olur.

Sağlıkta mide, göğüs bölgesi, sindirim, bağırsaklar, stres kaynaklı kasılmalar, uyku düzensizliği ve duygusal yeme davranışlarına dikkat etmelisiniz. Bu hafta bedeniniz size ruhunuzun yorgunluğunu gösterebilir. Dinlenmek zayıflık değil, yeniden güç toplama sürecidir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Aile içinde ani öfke, eski kırgınlıkları büyütmek, partneri eleştirmek, ev içinde kontrolcü davranmak, acele taşınma veya büyük harcama kararı almak.

Şanslı etkiler: Eski bir aile meselesini çözmek, ev düzenini yenilemek, köklenmek, iç huzuru güçlendirmek, geçmişten gelen bir projeye yeniden başlamak.

Riskli etkiler: Duygusal patlamalar, aile baskısı, ev içi huzursuzluk, yanlış anlaşılmalar, gereksiz masraf ve sindirim hassasiyetleri.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Bu hafta kader size şunu söylüyor: Güçlü olmak her zaman savaşmak değildir. Bazen en büyük zafer, kalbinin yorulduğu yeri kabul etmek ve kendine yeni bir güven alanı kurmaktır. Evini, ruhunu ve hayatını yeniden düzenle. Çünkü dış dünyada yükselmeden önce içeride huzur bulman gerekiyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Köklerimden güç alıyorum. Geçmişin yüklerini sevgiyle bırakıyorum. Kalbime, yuvama ve hayatıma huzurla yeni bir düzen kuruyorum. Ben güvendeyim, ben güçlüyüm, ben yeniden başlıyorum.

Güneş ve Yükselen Boğa

Güneş ve Yükselen Boğa

Bu hafta gökyüzü sizi dış dünyadan çok iç dünyanızda büyük bir dönüşüme hazırlıyor. 7 Temmuz'da Neptün'ün, 26 Temmuz'da ise Satürn'ün ruhsal alanınızı temsil eden bölgede geri hareket etmesiyle başlayan süreç, uzun zamandır farkında olmadığınız korkularınızı, bilinçaltı kayıtlarınızı ve ruhunuzu yoran yükleri görünür hale getiriyor. 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise haritanızın iletişim, eğitim, kardeşler, yakın çevre, sosyal ilişkiler, kısa yolculuklar, yazılı işler, ticaret ve zihinsel üretim alanında yeni bir sayfa açıyor. Ancak Merkür retrosunun etkisiyle bu yeni sayfa, geçmişte yarım kalan konuların tamamlanmasıyla başlayacak.

Bu hafta alacağınız haberler, yapacağınız konuşmalar ve karşılaşacağınız insanlar tesadüf olmayabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz biri yeniden hayatınıza girebilir, eski bir eğitim fırsatı tekrar karşınıza çıkabilir veya geçmişte yarım kalan bir proje yeniden canlanabilir. Sözcüklerin gücü bu hafta çok yüksek. Ağzınızdan çıkan her cümle geleceğinizi şekillendirebilir.

İç dünyanızda ise sessiz ama güçlü bir şifa süreci başlıyor. Belki yıllardır taşıdığınız bir korkunun artık sizi yönetmediğini fark edeceksiniz. Belki de yalnızca alışkanlık nedeniyle sürdürdüğünüz bir arkadaşlık, bir iş birliği ya da duygusal bağın aslında size ait olmadığını anlayacaksınız. Gökyüzü size yük olmayan değil, sizi hafifleten insanlarla yol almanız gerektiğini hatırlatıyor.

Aşk hayatında Venüs'ün Başak burcundaki ilerleyişi sizin için yılın en güzel etkilerinden birini oluşturuyor. Haritanızın aşk, mutluluk, çocuklar, romantizm ve yaratıcılık alanı güçleniyor. İlişkilerde samimiyet, sadakat ve güven ön plana çıkıyor. Devam eden ilişkilerde birlikte gelecek planları yapılabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler açısından destekleyici etkiler bulunuyor. Bekâr Boğalar ise eğitim ortamında, iş hayatında, günlük rutinlerinde veya yakın çevre aracılığıyla güven veren biriyle tanışabilir.

İş ve kariyer alanında Yengeç Yeni Ayı yeni anlaşmalar, eğitimler, satışlar, pazarlama çalışmaları, dijital projeler ve iletişim gerektiren işlerde önemli fırsatlar getirebilir. Ancak Merkür retrosu nedeniyle eski müşteriler, eski projeler ve daha önce yarım kalan işler yeniden gündeme gelebilir. Yeni başlangıçlardan çok mevcut işleri güçlendirmek daha verimli sonuç verecektir.

Maddi konularda bu hafta planlı hareket etmek büyük önem taşıyor. Küçük görünen harcamalar zamanla bütçeyi zorlayabilir. Kardeşler, araçlar, eğitim giderleri, teknolojik cihazlar veya kısa seyahatlerle ilgili masraflar oluşabilir. Büyük yatırımlar yapmadan önce tüm ayrıntıları dikkatle incelemek faydalı olacaktır.

Sağlık açısından sinir sistemi, omuzlar, kollar, eller, solunum yolları, bağırsak florası ve stres kaynaklı sindirim sorunlarına dikkat etmelisiniz. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve zihni dinlendiren kısa molalar bu hafta enerjinizi yükseltecektir. Meditasyon, nefes çalışmaları ve doğada vakit geçirmek ruhsal dengenizi güçlendirebilir.

Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren gökyüzünün enerjisi belirgin şekilde değişmeye başlıyor. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle ev, aile ve yaşam düzeniniz daha fazla önem kazanacak. 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri hareketine başlaması bekleyen haberleri hızlandırırken, 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca kariyeriniz ile özel yaşamınız arasında yeni bir denge kurmanızı isteyecek. 29 Temmuz Kova Dolunayı ise mesleki hedefleriniz, toplumdaki yeriniz, itibarınız ve uzun vadeli başarı planlarınız konusunda önemli bir dönüm noktası oluşturabilir. Yeni bir görev, terfi, yöneticilik pozisyonu veya kariyerinizde daha görünür olacağınız bir süreç başlayabilir.

Bu dönem size yalnızca başarılı olmayı değil, başarıyı kendi değerlerinize göre yeniden tanımlamayı öğretecek. Gerçek zenginlik yalnızca kazandığınız para değil; huzurla yaşayabildiğiniz hayat olacaktır.

Dikkat edilmesi gerekenler: Dedikodulara inanmak, eksik bilgiyle karar vermek, eski kırgınlıkları büyütmek, gereksiz fedakârlık yapmak, zihinsel yorgunluğu ihmal etmek.

Şanslı etkiler: Eğitim, yazılı işler, sosyal medya, ticaret, danışmanlık, yeni beceriler kazanmak, eski projeleri tamamlamak, yaratıcılığı ortaya koymak ve aşk hayatında güvene dayalı yeni başlangıçlar.

Riskli etkiler: Yanlış anlaşılmalar, iletişim kazaları, elektronik cihaz arızaları, unutkanlık, gereksiz harcamalar ve stres kaynaklı sağlık sorunları.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Bazen hayatın en büyük dönüşümleri alkışlarla değil, sessizlik içinde gerçekleşir. Bu hafta bırakmanız gereken yükleri bıraktığınızda ruhunuzun ne kadar hafiflediğini fark edeceksiniz. Artık başkalarının sorumluluklarını taşımayı bırakın. Gerçek başarınız, kendi hayatınızı huzurla yaşayabildiğiniz noktada başlayacak. Önünüzde açılan yeni yol, sizi yalnızca daha güçlü bir kariyere değil, daha anlamlı bir yaşama da götürüyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Geçmişin bütün yüklerini sevgiyle bırakıyorum. Ruhumu hafifleten seçimler yapıyorum. Sezgilerime güveniyor, huzurla ilerliyorum. Hayatımın her alanında bolluk, başarı, sağlık ve dengeyi sevgiyle kabul ediyorum. Ben güven içindeyim, ben değerliyim ve kaderimin en güzel kapıları bana kolaylıkla açılıyor.

Güneş ve Yükselen İkizler

Güneş ve Yükselen İkizler

Bu hafta gökyüzü sizi hem sosyal çevreniz hem de geleceğe dair hedefleriniz konusunda önemli bir farkındalık sürecine taşıyor. 7 Temmuz'da Neptün'ün, 26 Temmuz'da ise Satürn'ün geri hareketi; arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekip çalışmaları, dernekler, organizasyonlar, dijital platformlar, topluluklar ve uzun vadeli hayallerinizi temsil eden alanı güçlü şekilde harekete geçiriyor. 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise haritanızın para, kazançlar, maddi güvence, öz değer ve sahip olduklarınızla ilgili ikinci evinde doğuyor. Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay, yeni bir başlangıçtan çok geçmişte yarım kalan maddi konuları yeniden düzenlemeniz gerektiğini gösteriyor.

Bu hafta kimlerin gerçekten sizinle aynı yolda yürüdüğünü çok daha net görebileceksiniz. Bazı dostluklar doğal akışında uzaklaşırken, bazı insanlar hayatınızda çok daha sağlam bir yer edinebilir. Artık yalnızca kalabalıkların içinde olmak değil, sizi geliştiren insanların yanında olmak isteyeceksiniz. Sizi sürekli geçmişte tutan kişilerle, büyümenizi destekleyen insanlar arasındaki fark belirginleşiyor.

Gökyüzü size önemli bir soru soruyor: Hayalini kurduğunuz hayat gerçekten size mi ait, yoksa başkalarının sizden beklediği bir yaşamı mı sürdürüyorsunuz? Bu hafta alacağınız cevaplar, önümüzdeki bir buçuk yılın yönünü belirleyebilir.

Aşk hayatında Venüs'ün Başak burcundaki geçişi aile, yuva ve duygusal güven ihtiyacınızı güçlendiriyor. Evli İkizler için taşınma, ev düzeni, dekorasyon, aile büyükleri veya ortak yaşamla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Partnerinizle birlikte geleceğe yönelik planlar yapmak ilişkinizi güçlendirebilir. Bekâr İkizler ise aile çevresi, komşular, yakın tanıdıklar veya günlük yaşam içinde güven veren biriyle tanışabilir. Bu süreçte gösterişli ilişkilerden çok huzur veren bağlar sizi daha fazla mutlu edecek.

İş ve kariyer alanında bu hafta finansal planlamalar ön plana çıkıyor. Maaş, prim, alacaklar, ödemeler, bütçe planları ve gelir kaynakları yeniden değerlendirilebilir. Merkür retrosu nedeniyle geçmişte bekleyen ödemeler, eski müşteriler veya tamamlanmamış projeler tekrar gündeme gelebilir. Yeni yatırım yapmak yerine mevcut kaynakları daha verimli kullanmak uzun vadede daha güçlü sonuçlar sağlayacaktır.

Maddi konularda gereksiz harcamaları azaltmanız gereken bir dönemdesiniz. Gelirlerinizi artırabilecek yeni fikirler geliştirebilir, ikinci bir kazanç kapısı oluşturabilir veya uzun süredir düşündüğünüz bir projeyi yeniden değerlendirebilirsiniz. Küçük görünen maddi kararlar yılın geri kalanında büyük fark yaratabilir.

Sağlık açısından boğaz, tiroit, boyun bölgesi, ses telleri, ağız sağlığı, beslenme alışkanlıkları ve stres kaynaklı iştah değişimlerine dikkat etmelisiniz. Şeker tüketimini azaltmak, düzenli beslenmek ve uyku kalitesini artırmak bağışıklık sisteminizi destekleyecektir.

Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren gökyüzü belirgin biçimde hızlanıyor. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle iletişim, eğitim, anlaşmalar, seyahatler ve yeni bağlantılar hız kazanıyor. 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri hareketine başlaması bekleyen haberleri ve geciken görüşmeleri sonuçlandırabilir. 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca eğitim, yabancılar, uluslararası bağlantılar, akademik çalışmalar, hukuk, yayıncılık, dijital medya, girişimcilik ve kişisel gelişim alanlarında kaderi değiştirecek fırsatlar getirebilir.

29 Temmuz'da gerçekleşecek Kova Dolunayı sizin için yılın en güçlü dönüm noktalarından birini oluşturuyor. Uzun süredir beklediğiniz bir eğitim kabulü, yurt dışı bağlantısı, seyahat planı, hukuki gelişme, yayın projesi, dijital girişim veya büyük bir hayalinizle ilgili sevindirici haber alabilirsiniz. Bir konuşma, bir tanışma veya beklenmedik bir teklif hayatınızın yönünü değiştirebilir. Evren bu kez sizi bulunduğunuz çevrenin dışına çıkmaya davet ediyor.

Dikkat edilmesi gerekenler: Maddi konularda acele karar vermek, arkadaş çevresinde gereksiz tartışmalara girmek, dedikodulara inanmak, eksik bilgiyle yatırım yapmak ve değerinizi başkalarının onayına göre belirlemek.

Şanslı etkiler: Gelir artışı sağlayacak yeni fikirler geliştirmek, eski projeleri yeniden canlandırmak, eğitim, seyahat, dijital işler, uluslararası bağlantılar, sosyal çevreyi güçlendirmek ve geleceğe yönelik sağlam planlar oluşturmak.

Riskli etkiler: Yanlış finansal hesaplamalar, geciken ödemeler, iletişim sorunları, arkadaşlık ilişkilerinde hayal kırıklıkları ve gereksiz harcamalar.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Bazen hayatınızın yönünü değiştiren şey büyük bir olay değil, doğru insanlarla aynı masaya oturmaktır. Bu hafta sizi küçülten değil, büyüten insanları seçin. Ufkunuzu genişletecek her bilgiye, her tanışmaya ve her yeni fikre açık olun. Önünüzde açılan kapılar, yalnızca yeni fırsatlar değil; kaderinizin sizi çağırdığı yeni bir yaşam yoludur.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Hayatıma yalnızca beni geliştiren insanlar giriyor. Bolluk, başarı ve doğru fırsatlar bana kolaylıkla ulaşıyor. Sezgilerime güveniyor, cesaretle ilerliyorum. Bilgim, iletişimim ve yeteneklerim bana yeni kapılar açıyor. Evren beni en doğru insanlarla ve en hayırlı fırsatlarla buluşturuyor.

Güneş ve Yükselen Yengeç

Güneş ve Yükselen Yengeç

Bu hafta gökyüzü sizi hayatınızın en önemli karar alanlarından biri olan kariyeriniz, toplumsal konumunuz ve yaşam amacınız konusunda derin bir değerlendirme sürecine davet ediyor. 7 Temmuz'da Neptün'ün, 26 Temmuz'da ise Satürn'ün geri hareketi; haritanızın kariyer, başarı, statü, yöneticiler, mesleki hedefler ve toplum önündeki duruşunuzu temsil eden alanını güçlü şekilde harekete geçiriyor. 14 Temmuz'da burcunuzda gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise yaşamınızın tamamında yeni bir döngü başlatıyor. Ancak Merkür retrosunun etkisiyle bu başlangıç, önce geçmişi tamamlamanızı ve eksik kalan parçaları yerine oturtmanızı istiyor.

Son aylarda emek verdiğiniz birçok konuya artık farklı gözlerle bakabilirsiniz. Bir zamanlar vazgeçilmez gördüğünüz hedefler bugün size aynı heyecanı vermeyebilir. Bu durum başarısızlık değil, olgunlaşmanın işaretidir. Gökyüzü sizden yalnızca daha fazla çalışmanızı değil, gerçekten mutlu olacağınız bir yaşam kurmanızı istiyor.

Bu hafta iş hayatınızda yöneticilerle yapılacak görüşmeler, eski projelerin yeniden gündeme gelmesi, kariyer planlarının revize edilmesi ve uzun vadeli hedeflerin yeniden belirlenmesi mümkün görünüyor. Eğer mevcut işiniz sizi artık geliştirmiyorsa, bunu hemen terk etmek yerine nasıl dönüştürebileceğinizi düşünmeniz daha doğru olacaktır. Merkür retrosu, acele kararlar yerine stratejik planlar oluşturmanız için önemli bir fırsat sunuyor.

Aşk hayatında Venüs'ün Başak burcundaki geçişi iletişiminizi güçlendiriyor. Partnerinizle uzun zamandır konuşulmayan konular gündeme gelebilir. Birbirinizi gerçekten dinlemek ilişkinizi iyileştirebilir. Evli Yengeçler kardeşler, yakın akrabalar veya aile içi iletişim konularında ortak kararlar alabilir. Bekâr Yengeçler ise kısa seyahatlerde, eğitim ortamlarında, sosyal medyada veya yakın çevre aracılığıyla güven veren biriyle tanışabilir.

Maddi konularda bu hafta bütçenizi yeniden düzenlemek faydalı olacaktır. Gelir-gider dengenizi gözden geçirmek, gereksiz harcamaları azaltmak ve uzun vadeli yatırım planları yapmak önümüzdeki aylarda size büyük avantaj sağlayabilir. Özellikle ortak para, kredi, vergi, miras, sigorta ve finansal anlaşmalar konusunda tüm ayrıntıları dikkatle incelemeniz gerekiyor.

Sağlık açısından mide, sindirim sistemi, göğüs bölgesi, hormon dengesi, uyku düzeni ve stres kaynaklı duygusal hassasiyetler öne çıkabilir. Ruhsal yorgunluk fiziksel enerjinizi de etkileyebilir. Kendinize dinlenme alanı oluşturmanız ve beslenme düzeninizi iyileştirmeniz bu hafta oldukça destekleyici olacaktır.

Temmuz ayının ikinci yarısı sizin için yepyeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle maddi konular hız kazanırken, 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete başlaması bekleyen haberleri ve geciken ödemeleri hareketlendirebilir. 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi ise önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca ortak finansal kaynaklar, yatırımlar, krediler, miras, duygusal bağlar, güven, öz değer ve ruhsal dönüşüm alanlarınızda kaderi değiştirecek gelişmeler getirebilir.

29 Temmuz'daki Kova Dolunayı bu sürecin ilk önemli dönüm noktası olacak. Beklediğiniz bir ödeme gelebilir, finansal bir destek alabilir, kredi veya yatırım konusunda önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bir duyguyu paylaşmanız, ilişkinizde yeni bir güven ortamı oluşturabilir. Bu Dolunay size gerçek gücün her şeyi tek başına yapmak olmadığını öğretecek. Yardım istemek de, destek kabul etmek de hayatın doğal akışının bir parçasıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler: Kariyer konusunda ani kararlar almak, yöneticilerle gereksiz çatışmalara girmek, finansal riskleri küçümsemek, duygularınızı bastırmak ve her yükü tek başınıza taşımaya çalışmak.

Şanslı etkiler: Kariyer planlarını yeniden yapılandırmak, eski projeleri canlandırmak, önemli kişilerden destek görmek, finansal düzen kurmak, ortak yatırımları değerlendirmek ve duygusal bağları güçlendirmek.

Riskli etkiler: İş hayatında belirsizlikler, iletişim hataları, ortak para konularında anlaşmazlıklar, gereksiz harcamalar ve stres kaynaklı mide hassasiyetleri.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Başarı yalnızca ulaştığınız zirve değildir; o zirveye çıkarken ruhunuzu koruyabilmektir. Bu hafta hayat sizden daha çok çalışmanızı değil, gerçekten size ait olan yolu seçmenizi istiyor. Güçlü olmak, her şeyi tek başına yüklenmek değildir. Bazen en büyük cesaret, güvenmeyi ve destek almayı öğrenmektir.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Hayatıma bolluk, güven ve bereket kolaylıkla akıyor. Gerçek değerimi biliyor, emeğimin karşılığını sevgiyle kabul ediyorum. Doğru insanlar bana destek oluyor, doğru fırsatlar önüme açılıyor. Ruhum, kariyerim ve maddi yaşamım ilahi denge içinde büyüyor. Ben güvendeyim, ben güçlüyüm ve kaderimin en hayırlı kapıları bana açılıyor.

Güneş ve Yükselen Aslan

Güneş ve Yükselen Aslan

Bu hafta gökyüzü sizi yalnızca hedeflerinizi değil, hayata bakış açınızı da yeniden şekillendirmeye davet ediyor. 7 Temmuz'da Neptün'ün, 26 Temmuz'da ise Satürn'ün geri hareketi; haritanızın yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantıları, uzun yolculuklar, akademik çalışmalar, hukuk, yayıncılık, inançlar ve yaşam felsefenizi temsil eden dokuzuncu evini güçlü şekilde harekete geçiriyor. 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise bilinçaltınızı, ruhsal dünyanızı, içsel şifanızı ve kapanışları temsil eden on ikinci evinizde doğuyor. Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay, yeni başlangıçlardan önce geçmişi tamamlamanız ve ruhsal yüklerinizi bırakmanız gerektiğini gösteriyor.

Son yıllarda ulaşmak istediğiniz bazı hedeflerin artık sizi eskisi kadar heyecanlandırmadığını fark edebilirsiniz. Bu bir kayıp değil, ruhsal gelişiminizin doğal sonucudur. Hayat sizi daha büyük, daha anlamlı ve sizi gerçekten mutlu edecek yeni bir yola hazırlıyor. Eski hayallere sırf emek verdiğiniz için tutunmak yerine, kalbinizin bugün sizi çağırdığı yönü dinleyin.

Bu hafta sezgileriniz olağanüstü güçlü çalışacak. Rüyalarınız, karşılaştığınız insanlar, tekrar eden işaretler ve tesadüf gibi görünen olaylar size önemli mesajlar taşıyabilir. Bir yolculuk planı, eğitim fırsatı, uluslararası bağlantı veya uzun zamandır düşündüğünüz bir proje yeniden gündeme gelebilir. Ancak Merkür retrosu nedeniyle acele karar vermek yerine araştırmak, planlamak ve eksikleri tamamlamak daha doğru olacaktır.

Aşk hayatında Venüs'ün Başak burcundaki geçişi maddi güven, ortak yaşam düzeni ve ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulmasını ön plana çıkarıyor. Partnerinizle para, gelecek planları, ev düzeni ve ortak sorumluluklar üzerine önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Evli Aslanlar maddi planlamalarını yeniden düzenleyebilir. Bekâr Aslanlar ise iş ortamı, eğitim, günlük yaşam veya aile çevresi aracılığıyla güven veren biriyle tanışabilir. Bu süreçte gösterişten çok samimiyet ve sadakat sizi etkileyecek.

İş ve kariyer alanında yurt dışı bağlantıları, eğitimler, hukuki süreçler, akademik çalışmalar, dijital platformlar, medya ve yayıncılıkla ilgili konular hareketlenebilir. Eski projeler yeniden değerlendirilebilir, daha önce ertelenmiş bir eğitim veya uluslararası fırsat tekrar karşınıza çıkabilir. Gökyüzü, bilginizi büyütmenizi ve vizyonunuzu genişletmenizi destekliyor.

Maddi konularda bu hafta büyük risklerden kaçınmanız faydalı olacaktır. Eğitim, seyahat veya kişisel gelişim için yapılan harcamalar uzun vadede kazanç sağlayabilir. Ancak spekülatif yatırımlar ve acele finansal kararlar için uygun bir zaman değil.

Sağlık açısından bağışıklık sistemi, uyku düzeni, ayaklar, lenf sistemi, psikolojik yorgunluk ve stres kaynaklı enerji düşüklükleri öne çıkabilir. Dinlenmeye zaman ayırmanız, meditasyon, nefes çalışmaları ve doğayla temas kurmanız ruhsal dengenizi güçlendirecektir.

Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren hayatınız belirgin şekilde hızlanıyor. 22 Temmuz'da Güneş'in kendi burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz yükseliyor, görünürlüğünüz artıyor ve yeni bir kişisel döngü başlıyor. 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete başlaması bekleyen haberleri hızlandırırken, 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca evlilik, ortaklıklar, iş birlikleri, danışmanlıklar ve bire bir ilişkiler alanında kaderi değiştirecek gelişmeler getirecek.

29 Temmuz'daki Kova Dolunayı tam karşıt burcunuzda gerçekleşerek ilişkiniz, evliliğiniz, ortaklığınız veya önemli bir iş birliğiniz hakkında belirleyici bir dönüm noktası oluşturabilir. Bekâr Aslanlar hayatlarına uzun vadeli bir ilişki getirecek önemli bir tanışma yaşayabilir. Devam eden ilişkiler ise ya daha sağlam bir zemine taşınacak ya da artık işlevini tamamlayan bağlar sonlanacaktır. İş hayatında da güçlü ortaklık teklifleri gündeme gelebilir.

Bu süreç size önemli bir gerçeği öğretecek: Gerçek liderlik her şeyi tek başına yapmak değildir. Doğru insanlarla aynı hedefe yürümeyi öğrenmek, sizi düşündüğünüzden çok daha büyük başarılara ulaştıracaktır.

Dikkat edilmesi gerekenler: Acele kararlar almak, eski inanç kalıplarına gereğinden fazla tutunmak, ilişkilerde egoyu ön plana çıkarmak, hukuki süreçlerde ayrıntıları gözden kaçırmak ve büyük finansal riskler almak.

Şanslı etkiler: Eğitim, uluslararası bağlantılar, seyahatler, yayıncılık, dijital projeler, yeni ortaklıklar, evlilik, danışmanlık, hukuki süreçlerin olumlu ilerlemesi ve kişisel gelişim.

Riskli etkiler: Yanlış anlaşılmalar, seyahat gecikmeleri, evrak eksiklikleri, ilişkilerde güç mücadeleleri ve aşırı özgüvenden kaynaklanan hatalar.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Bazen en büyük cesaret, yıllardır peşinden koştuğunuz bir hayalin artık size ait olmadığını kabul edebilmektir. Bu hafta kader sizi daha büyük bir vizyona çağırıyor. Gerçek ışığınız yalnızca sahnede parladığınızda değil, doğru insanlarla aynı yolu yürüdüğünüzde ortaya çıkacaktır. Hayatınıza giren her insanın bir öğretisi var; kalbinizi açın ve birlikte büyümenin gücünü keşfedin.

OLUMLAMA MÜHRÜ

İlahi plan beni en doğru yola yönlendiriyor. Bilgim, cesaretim ve ışığım her geçen gün büyüyor. Hayatıma doğru insanlar, doğru ortaklıklar ve hayırlı fırsatlar kolaylıkla geliyor. Kalbime, sezgilerime ve kaderime güveniyorum. Başarı, sevgi ve bolluk benim doğal yaşam alanımdır.

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Güneş ve Yükselen Başak

Güneş ve Yükselen Başak

13–19 Temmuz haftası sizin için yalnızca dış dünyadaki gelişmeleri değil, ruhunuzun en derin katmanlarında gerçekleşen dönüşümü de temsil ediyor. 7 Temmuz'da Neptün'ün, 26 Temmuz'da ise Satürn'ün geri hareketi; haritanızın ortak gelirler, krediler, miras, yatırımlar, vergiler, eşin kazançları, duygusal bağlar, mahremiyet ve ruhsal dönüşümü temsil eden sekizinci evini güçlü şekilde harekete geçiriyor. 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise geleceğe dair hedefleriniz, sosyal çevreniz, dostluklarınız, projeleriniz ve uzun vadeli hayallerinizi temsil eden on birinci evinizde doğuyor. Ancak Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay, tamamen yeni bir başlangıçtan önce geçmişte yarım kalan planları tamamlamanız gerektiğini gösteriyor.

Bu hafta en önemli dersiniz güven olacak. Uzun zamandır herkese destek veren, sorumluluk alan ve yük taşıyan taraf siz olmuş olabilirsiniz. Ancak gökyüzü artık size şu soruyu yöneltiyor: Siz ihtiyaç duyduğunuzda gerçekten kim yanınızda duruyor? Hayatınızdaki ilişkilerde, ortaklıklarda ve dostluklarda dengeyi yeniden kurma zamanı geldi. Fedakârlık ile kendinizi tüketmek arasındaki ince çizgiyi fark edeceksiniz.

Bazı ortaklıklar güçlenirken, bazı ilişkiler doğal olarak sonlanabilir. Bu kayıp değil; enerjinizi gerçekten hak eden insanlara yer açmanız anlamına geliyor. Maddi ya da manevi olarak karşılıklı emek verilen bağlar kalıcı olurken, tek taraflı ilerleyen ilişkiler bu süreçte ciddi sınavlardan geçebilir.

Aşk hayatında Venüs'ün kendi burcunuzdaki ilerleyişi sizi haftanın en şanslı burçlarından biri yapıyor. Çekiciliğiniz artıyor, kendinizi daha güçlü ifade ediyor ve ilişkilerinizde daha fazla değer görmeye başlıyorsunuz. Evli Başaklar partnerleriyle gelecek planları, evlilik düzeni, çocuklar ve ortak yaşam konusunda önemli kararlar alabilir. Bekâr Başaklar ise uzun vadeli ilişkiye dönüşebilecek güven veren biriyle tanışabilir. Gösterişli sözlerden çok samimiyet ve istikrar sizin için belirleyici olacak.

İş ve kariyer alanında ekip çalışmaları, projeler, dijital platformlar, organizasyonlar ve sosyal çevre aracılığıyla önemli fırsatlar gündeme gelebilir. Eski bir proje yeniden canlanabilir veya geçmişte görüşülen bir iş teklifi tekrar önünüze gelebilir. Merkür retrosu nedeniyle yeni sözleşmelerde tüm ayrıntıları dikkatle incelemeniz faydalı olacaktır.

Maddi konularda kredi, vergi, sigorta, miras, yatırım, ortak kazançlar ve eşin gelirleriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bütçenizi yeniden düzenlemek, borçları yapılandırmak ve uzun vadeli finansal plan yapmak için oldukça uygun bir dönemdesiniz. Riskli yatırımlardan çok güvenli ve planlı adımlar size kazanç sağlayacaktır.

Sağlık açısından bağırsak sistemi, sindirim, üreme organları, hormonal denge, bağışıklık sistemi ve stres kaynaklı mide-bağırsak hassasiyetlerine dikkat etmelisiniz. Ruhsal yükler bedeniniz üzerinde etkili olabilir. Düzenli uyku, bağırsak dostu beslenme ve günlük hareket alışkanlığı bu hafta size büyük destek sağlayacaktır.

Temmuz ayının ikinci yarısıyla birlikte gökyüzü farklı bir süreci başlatıyor. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesi sizi daha fazla içe dönmeye davet ederken, 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete başlaması bekleyen işleri hızlandıracak. 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi ise önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca çalışma düzeniniz, günlük alışkanlıklarınız, sağlık, beslenme, iş ortamınız ve yaşam disiplininiz üzerinde kaderi değiştirecek gelişmeler oluşturacak.

29 Temmuz'da gerçekleşecek Kova Dolunayı iş yaşamınızda, çalışma koşullarınızda veya sağlığınızla ilgili önemli bir dönüm noktası getirebilir. Yeni bir çalışma düzeni, görev değişikliği, sağlık kararı veya yaşam tarzı değişikliği gündeme gelebilir. Bu Dolunay size geleceğinizi büyük kararların değil, her gün tekrarladığınız küçük alışkanlıkların inşa ettiğini gösterecek.

Dikkat edilmesi gerekenler: Gereğinden fazla fedakârlık yapmak, tek başınıza her sorumluluğu üstlenmek, ortak para konularında ayrıntıları ihmal etmek, iş yükünü artırmak ve bedeninizin verdiği sinyalleri görmezden gelmek.

Şanslı etkiler: Aşk hayatında güçlenme, yeni ilişkiler, sosyal çevreden destek görmek, ekip çalışmalarında başarı, finansal planlama, ortak yatırımlar, sağlık düzeni oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.

Riskli etkiler: Ortak para anlaşmazlıkları, duygusal hayal kırıklıkları, aşırı çalışma nedeniyle yorgunluk, bağırsak ve sindirim sistemi hassasiyetleri ile iletişim kaynaklı yanlış anlamalar.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Gerçek güç her şeyi tek başınıza başarabilmek değildir. Gerçek güç, kime güvenebileceğinizi bilmek ve gerektiğinde destek alabilmektir. Bu hafta hayat sizi yüklerinizi hafifletmeye, sizi gerçekten besleyen insanlarla aynı yolda yürümeye davet ediyor. Küçük ama istikrarlı adımlar, önümüzdeki aylarda kaderinizi değiştirecek büyük sonuçlar doğuracak.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Hayatıma güven, denge ve bereket kolaylıkla akıyor. Doğru insanlar beni destekliyor, ben de sevgiyle destek kabul ediyorum. Ruhum, bedenim ve yaşamım ilahi uyum içinde güçleniyor. Her gün yaptığım bilinçli seçimler beni başarıya, sağlığa ve huzura taşıyor. Ben değerliyim, ben güvendeyim ve hayat bana en hayırlı kapıları açıyor.

Güneş ve Yükselen Terazi

Güneş ve Yükselen Terazi

13–19 Temmuz haftası sizin için ilişkiler, ortaklıklar ve gelecek hedefleri açısından yılın en önemli dönüm noktalarından birini oluşturuyor. 7 Temmuz'da Neptün'ün, 26 Temmuz'da ise Satürn'ün geri hareketi; haritanızın evlilik, uzun süreli ilişkiler, iş ortaklıkları, danışmanlıklar ve bire bir ilişkileri temsil eden yedinci evinizi güçlü şekilde harekete geçiriyor. 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise kariyer, meslek, toplumsal statü, başarı, yöneticiler ve yaşam hedeflerinizi temsil eden onuncu evinizde doğuyor. Ancak Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay, yepyeni bir başlangıçtan önce geçmişte yarım kalan mesleki konuları tamamlamanız gerektiğini gösteriyor.

Bu hafta hayatınızdaki tüm ilişkiler bir aynaya dönüşebilir. Uzun zamandır huzuru koruyabilmek adına kendi isteklerinizi geri plana atmış olabilirsiniz. Sürekli anlayış gösteren, alttan alan ve dengeyi sağlayan taraf olmak artık sizi yoruyorsa, bunu fark etmek büyük bir dönüşümün başlangıcı olacaktır. Gökyüzü size sağlıklı bir ilişkinin, sürekli fedakârlık yapmak değil; karşılıklı güven, saygı ve ortak emek üzerine kurulduğunu hatırlatıyor.

Bazı ilişkiler daha sağlam bir zemine taşınırken, bazı ortaklıklar doğal olarak sona erebilir. Bu süreçte kimin gerçekten sizin yanınızda olduğunu, kimin ise yalnızca sizin çabanızla ilişkinin sürdüğünü çok net göreceksiniz. Gerçek bağlar güçlenecek, dengesiz ilişkiler ise yeniden şekillenecek.

Aşk hayatında Venüs'ün Başak burcundaki ilerleyişi sizi daha içe dönük bir duygu dünyasına taşıyor. Geçmiş ilişkiler, kapanmamış duygular veya bilinçaltında taşıdığınız kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir. Evli Teraziler için birlikte iyileşme, affetme ve geçmişi geride bırakma zamanı olabilir. Bekâr Teraziler ise henüz acele etmek yerine kendilerini duygusal olarak hazırladıkları takdirde çok daha sağlıklı bir ilişkiye adım atabilirler.

İş ve kariyer alanında bu hafta önemli görüşmeler, eski projelerin yeniden değerlendirilmesi, yöneticilerle yapılacak planlamalar ve kariyer hedeflerinin gözden geçirilmesi öne çıkıyor. Merkür retrosu nedeniyle imza, sözleşme ve resmi evraklarda ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Daha önce ertelenmiş bir iş fırsatı yeniden gündeme gelebilir.

Maddi konularda kariyerinizle bağlantılı gelirler ön plana çıkıyor. Zam görüşmeleri, terfi beklentileri, primler veya yeni sorumluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ancak büyük finansal riskler almak yerine sağlam planlarla ilerlemek uzun vadede daha kazançlı olacaktır.

Sağlık açısından böbrekler, bel bölgesi, hormon dengesi, idrar yolları ve stres kaynaklı kas gerginliklerine dikkat etmelisiniz. Duygusal yükleri içinizde biriktirmek fiziksel yorgunluğu artırabilir. Dinlenmek, su tüketimini artırmak ve bedensel dengeyi korumak bu hafta oldukça önemlidir.

Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren hayatınızın ritmi değişmeye başlıyor. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle sosyal çevreniz hareketlenirken, 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete başlaması bekleyen haberleri hızlandıracak. 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi ise önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca aşk hayatınız, çocuklar, yaratıcılığınız, sanatsal yetenekleriniz, sosyal çevreniz ve geleceğe yönelik projeleriniz üzerinde kaderi değiştirecek gelişmeler oluşturacak.

29 Temmuz'daki Kova Dolunayı sizin için yılın en ilham verici Dolunaylarından biri olabilir. Uzun zamandır ertelediğiniz bir proje hayata geçebilir, sanatsal bir yeteneğiniz görünür olabilir veya sizi mutlu edecek yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bekâr Teraziler için önemli bir tanışma, çocuk sahibi olmak isteyenler için sevindirici gelişmeler veya hobiyi kazanca dönüştürecek fırsatlar gündeme gelebilir.

Gökyüzü size çok önemli bir mesaj veriyor: Yeteneklerinizi yalnızca boş zaman uğraşı olarak görmekten vazgeçin. İçinizdeki potansiyel, doğru zamanda paylaşıldığında yalnızca sizi değil, başkalarının hayatını da değiştirebilir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Sürekli taviz vermek, kendi ihtiyaçlarınızı ertelemek, kariyer kararlarında acele etmek, resmi evraklarda hata yapmak ve duygularınızı bastırmak.

Şanslı etkiler: Kariyerde görünür olmak, eski projeleri tamamlamak, yaratıcı çalışmalar, sanatsal üretimler, sosyal çevreden destek almak, aşk hayatında yeni başlangıçlar ve yetenekleri kazanca dönüştürmek.

Riskli etkiler: İlişkilerde iletişim sorunları, iş ortaklıklarında yanlış anlaşılmalar, kariyer baskısı, gereksiz fedakârlık ve stres kaynaklı fiziksel yorgunluk.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Gerçek denge, kendinizi sürekli geri plana atarak kurulmaz. Bu hafta hayat size önce kendinize değer vermeniz gerektiğini öğretiyor. Kalbinizi, yeteneklerinizi ve hayallerinizi saklamayın. Sizi gerçekten görecek insanlar, ancak siz kendinizi cesaretle ortaya koyduğunuzda hayatınıza girecektir. Kaderiniz, ışığınızı paylaşmaya karar verdiğiniz anda değişmeye başlayacak.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Sevgiyle sınırlar koyuyor, değerimi biliyorum. Hayatıma güven veren insanlar ve bereketli fırsatlar kolaylıkla geliyor. Yeteneklerimi cesaretle paylaşıyor, ilahi planın beni en doğru yola yönlendirdiğine güveniyorum. Aşk, başarı, bolluk ve huzur benim doğal yaşam alanımdır.

Güneş ve Yükselen Akrep

Güneş ve Yükselen Akrep

13–19 Temmuz haftası sizin için yaşam düzeninizi, çalışma biçiminizi, sağlığınızı ve geleceğinizi yeniden yapılandıracağınız önemli bir dönemin başlangıcını oluşturuyor. 7 Temmuz'da Neptün'ün, 26 Temmuz'da ise Satürn'ün geri hareketi; haritanızın çalışma hayatı, günlük rutinler, sağlık, beslenme, iş ortamı, çalışma arkadaşları ve yaşam disiplinini temsil eden altıncı evini güçlü şekilde harekete geçiriyor. 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantıları, hukuk, yayıncılık, akademik çalışmalar, inançlar ve yaşam vizyonunuzu temsil eden dokuzuncu evinizde doğuyor. Ancak Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay, yeni bir yola çıkmadan önce geçmişte yarım kalan planları tamamlamanız gerektiğini hatırlatıyor.

Bu hafta hayat sizden büyük değişimler yapmanızı değil, her gün tekrarladığınız alışkanlıkları dürüstçe gözden geçirmenizi istiyor. Sabah nasıl başladığınız, bedeninize nasıl baktığınız, zamanınızı nasıl kullandığınız ve enerjinizi kimlere harcadığınız, önümüzdeki yılların temelini oluşturacak. Belki de ihtiyacınız olan şey bambaşka bir hayat değil; yalnızca daha sağlıklı, daha dengeli ve daha sürdürülebilir bir yaşam ritmidir.

Son zamanlarda iş yükünüz artmış, sorumluluklarınız çoğalmış olabilir. Kendinizi sürekli yetişmeye çalışırken buluyorsanız, gökyüzü bunun uzun vadede sizi tüketebileceğini gösteriyor. Artık size hizmet etmeyen görevleri bırakmayı, iş bölümü yapmayı ve bedeninizin verdiği sinyalleri ciddiye almayı öğrenmelisiniz.

Aşk hayatında Venüs'ün Başak burcundaki geçişi sosyal çevrenizi ve gelecek planlarınızı destekliyor. Arkadaş çevresi aracılığıyla yeni bir ilişki başlayabilir ya da mevcut ilişkinizde ortak hedefler belirlemek sizi birbirinize daha fazla yakınlaştırabilir. Evli Akrepler birlikte geleceğe yatırım yapabilir, bekâr Akrepler ise dostlukla başlayan ve zaman içinde derinleşen bir ilişkiye adım atabilir.

İş ve kariyer alanında bu hafta disiplinli çalışan Akrepler önemli kazanımlar elde edebilir. Eski projeler yeniden gündeme gelebilir, yarım kalan işler tamamlanabilir veya uzun süredir beklediğiniz bir görev size tekrar sunulabilir. Merkür retrosu nedeniyle sözleşmeleri, resmi evrakları, e-postaları ve teknik ayrıntıları dikkatle kontrol etmeniz büyük önem taşıyor.

Maddi konularda düzenli planlama öne çıkıyor. Günlük harcamaları kontrol altına almak, bütçeyi yeniden yapılandırmak ve uzun vadeli yatırım planları oluşturmak için destekleyici etkiler söz konusu. Ani risklerden çok sabırlı ve stratejik adımlar kazandıracaktır.

Sağlık açısından bağırsak sistemi, sindirim, bağışıklık sistemi, kas-iskelet yapısı, baş bölgesi, stres kaynaklı yorgunluk ve uyku düzensizlikleri ön plana çıkabilir. Düzenli beslenme, kaliteli uyku, yürüyüş ve hafif egzersizler hem bedeninizi hem de zihninizi güçlendirecektir. Küçük ama istikrarlı değişiklikler büyük sonuçlar doğuracaktır.

Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren kaderinizde yeni bir sayfa açılıyor. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle kariyeriniz hız kazanırken, 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete başlaması geciken haberleri ve bekleyen işleri hareketlendirecek. 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi ise önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca ev, aile, taşınma, gayrimenkul, kariyer, toplumsal statü ve yaşam yönünüz üzerinde kaderi değiştirecek gelişmeler oluşturacak.

29 Temmuz'daki Kova Dolunayı sizin için yılın en önemli dönüm noktalarından biri olabilir. Ev değiştirme, taşınma, yeni bir iş, terfi, aileyle ilgili önemli bir karar veya kariyerinizde görünürlüğünüzü artıracak bir gelişme yaşayabilirsiniz. Başarı kavramını yeniden tanımlayacak, yalnızca mesleki yükselişi değil, huzur içinde yaşayabileceğiniz bir hayat kurmanın da gerçek başarı olduğunu fark edeceksiniz.

Önümüzdeki süreçte gökyüzü size şu gerçeği öğretecek: En güçlü insanlar yalnızca kariyer inşa edenler değil, aynı zamanda sağlam bir yuva, güçlü ilişkiler ve huzurlu bir yaşam temeli kurabilenlerdir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Aşırı çalışmak, bedeninizi ihmal etmek, düzensiz yaşam alışkanlıkları, gereksiz sorumluluklar üstlenmek, iş-özel yaşam dengesini bozmak ve sağlık kontrollerini ertelemek.

Şanslı etkiler: İş düzenini iyileştirmek, sağlıklı alışkanlıklar kazanmak, kariyerde yükselmek, taşınma ve gayrimenkul konuları, aile desteği almak, eğitim ve yurt dışı bağlantılarıyla ilgili gelişmeler.

Riskli etkiler: Tükenmişlik, stres kaynaklı sağlık sorunları, iş ortamında iletişim aksaklıkları, plansız harcamalar ve aile–iş dengesinin bozulması.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Hayatınızın geleceği, büyük kararlarla değil; her gün tekrar ettiğiniz küçük seçimlerle şekilleniyor. Kendinize iyi bakmak bir lüks değil, kaderinize yaptığınız en değerli yatırımdır. Sağlam bir temel kurduğunuzda hem kariyeriniz hem de özel yaşamınız aynı anda güçlenecek. Evren sizi yalnızca başarıya değil, huzura da hazırlıyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Her gün yaptığım bilinçli seçimler beni sağlığa, huzura ve başarıya taşıyor. Hayatımda denge, bereket ve güven kolaylıkla büyüyor. Ruhumu, bedenimi ve yaşamımı sevgiyle güçlendiriyorum. Kurduğum sağlam temel, geleceğimin en büyük gücü oluyor. İlahi düzen beni en hayırlı yola yönlendiriyor.

Güneş ve Yükselen Yay

Güneş ve Yükselen Yay

13–19 Temmuz haftası sizin için ilhamın, yaratıcılığın, aşkın ve yaşam sevincinin yeniden canlandığı güçlü bir dönüşüm sürecini başlatıyor. 7 Temmuz'da Neptün'ün, 26 Temmuz'da ise Satürn'ün geri hareketi; haritanızın aşk, çocuklar, yaratıcılık, sanatsal yetenekler, girişimler, hobiler ve içsel çocuğunuzu temsil eden beşinci evini güçlü şekilde harekete geçiriyor. 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise ortak gelirler, yatırımlar, krediler, miras, vergiler, eşin kazançları, duygusal bağlar ve ruhsal dönüşümü temsil eden sekizinci evinizde doğuyor. Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay, yeni başlangıçlardan önce geçmişte yarım kalan finansal ve duygusal meseleleri tamamlamanız gerektiğini gösteriyor.

Bu hafta hayat size önemli bir soru yöneltiyor: Gerçekten mutlu olduğunuz şeyleri ne zamandır erteliyorsunuz? Son dönemde sorumluluklar, iş temposu ve günlük koşuşturma nedeniyle sizi heyecanlandıran alanlardan uzaklaşmış olabilirsiniz. Oysa gökyüzü, ruhunuzu besleyen şeylere yeniden dönmenizi istiyor. Uzun zamandır elinize almadığınız bir enstrüman, yarım bıraktığınız bir eğitim, yazmayı düşündüğünüz bir kitap, sanatsal bir proje ya da çocukluk hayaliniz yeniden gündeme gelebilir.

Aşk hayatında önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde yalnızca alışkanlıkla mı ilerlediğinizi, yoksa gerçekten kalbinizle mi bağlı olduğunuzu sorgulayabilirsiniz. Bekâr Yaylar için geçmişten gelen bir kişi yeniden gündeme gelebilir veya kader onları yeni ve ilham verici bir tanışmaya hazırlayabilir. Venüs'ün Başak burcundaki geçişi, ilişkilerde yalnızca romantizmi değil; sorumluluk, güven ve gelecek planlarını da ön plana çıkarıyor.

İş ve kariyer alanında yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz projeler öne çıkıyor. Eğitim, medya, sosyal medya, yayıncılık, danışmanlık, sanat, tasarım, reklamcılık ve girişimcilik alanlarında çalışan Yay burçları için eski projeleri yeniden canlandırmak oldukça verimli olabilir. Merkür retrosu nedeniyle yeni sözleşmelerde ayrıntıları dikkatle incelemek ve teknik konuları gözden geçirmek büyük önem taşıyor.

Maddi konularda ortak gelirler, banka işlemleri, kredi, vergi, sigorta, miras ve yatırım planları gündeme gelebilir. Riskli yatırımlardan çok uzun vadeli ve güvenli planlamalar size daha fazla kazanç sağlayacaktır. Bekleyen bir ödeme veya geçmişten kalan finansal bir konu çözüme kavuşabilir.

Sağlık açısından üreme organları, hormonal denge, kalça bölgesi, karaciğer, dolaşım sistemi ve stres kaynaklı enerji düşüklüklerine dikkat etmelisiniz. Ruhsal olarak sizi besleyen faaliyetlere zaman ayırmanız hem bedeninizi hem de zihninizi güçlendirecektir.

Temmuz ayının ikinci yarısıyla birlikte kaderiniz yeni bir sayfa açıyor. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle eğitim, seyahat, akademik çalışmalar, hukuk, yabancılar ve uluslararası bağlantılar hız kazanıyor. 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete başlaması bekleyen haberleri ve geciken görüşmeleri sonuçlandırabilir. 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi ise önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca iletişim, eğitim, yazarlık, konuşmacılık, dijital medya, ticaret, kardeşler, yakın çevre ve yurt dışı bağlantıları alanında kaderi değiştirecek gelişmeler getirecek.

29 Temmuz'daki Kova Dolunayı sizin için son derece güçlü bir zihinsel uyanış zamanı olabilir. Uzun süredir beklediğiniz bir haber gelebilir, önemli bir eğitim fırsatı doğabilir, yeni bir iş birliği başlayabilir veya bugüne kadar söylemekten çekindiğiniz bir düşünceyi cesaretle paylaşabilirsiniz. Yazdığınız bir metin, yaptığınız bir konuşma veya kurduğunuz bir iletişim, hayatınızda beklenmedik kapılar açabilir.

Bu süreçte en büyük gücünüz bilginiz olacak. Öğrendiklerinizi paylaşmaktan korkmayın. Evren, sizin deneyimlerinizin ve sözlerinizin yalnızca kendi yaşamınızı değil, başkalarının hayatını da dönüştürebileceğini gösteriyor.

Dikkat edilmesi gerekenler: Duygusal kararlarla finansal risk almak, yaratıcı fikirlerinizi ertelemek, kendinizi fazla eleştirmek, iletişimde aceleci davranmak ve hukuki ya da resmi süreçlerde ayrıntıları gözden kaçırmak.

Şanslı etkiler: Aşk hayatında yeni başlangıçlar, yaratıcı projeler, eğitim, yayıncılık, sosyal medya, yazarlık, uluslararası bağlantılar, seyahatler, iş birlikleri ve finansal planlamalarda olumlu gelişmeler.

Riskli etkiler: Ortak para konularında yanlış anlaşılmalar, iletişim kazaları, geciken ödemeler, geçmiş ilişkilerden kaynaklanan duygusal karmaşa ve aşırı iyimserlikle alınan kararlar.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Hayat yalnızca sorumluluklardan ibaret değildir. Ruhunuzu besleyen yetenekleriniz, hayalleriniz ve üretme arzunuz da kaderinizin önemli bir parçasıdır. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Yazdığınız her cümle, söylediğiniz her söz ve paylaştığınız her bilgi, hiç fark etmediğiniz bir kapıyı açabilir. Evren sizi daha büyük düşünmeye, daha cesur konuşmaya ve ışığınızı paylaşmaya çağırıyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yeteneklerimi sevgiyle ortaya koyuyor, bilgimi cesaretle paylaşıyorum. İlhamım her gün büyüyor ve hayatıma bolluk, başarı ve doğru fırsatlar kolaylıkla geliyor. Sözlerim, fikirlerim ve emeğim ilahi planla uyum içinde değer görüyor. Ben özgürce üretiyor, güvenle ilerliyor ve kaderimin en güzel yolunda yürüyorum.

Güneş ve Yükselen Oğlak

Güneş ve Yükselen Oğlak

13–19 Temmuz haftası sizin için hem duygusal hem de maddi anlamda hayatınızın temelini yeniden inşa edeceğiniz güçlü bir dönemi başlatıyor. 7 Temmuz'da Neptün'ün, 26 Temmuz'da ise yöneticiniz Satürn'ün geri hareketi; haritanızın ev, aile, kökler, ebeveynler, geçmiş, çocukluk deneyimleri, gayrimenkuller ve içsel güven duygusunu temsil eden dördüncü evini güçlü şekilde harekete geçiriyor. 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise evlilik, ortaklıklar, iş birlikleri ve uzun süreli ilişkileri temsil eden yedinci evinizde doğuyor. Ancak Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay, yeni başlangıçlardan önce geçmişte çözülmemiş ilişki meselelerini ve ailevi konuları tamamlamanız gerektiğini gösteriyor.

Bu hafta hayat sizi geçmişinizle yüzleştirebilir. Çocuklukta öğrendiğiniz kalıplar, aileden taşıdığınız sorumluluklar, yıllardır değiştirmeden sürdürdüğünüz davranış biçimleri yeniden gündeme gelebilir. Bazı yüklerin artık size ait olmadığını fark edebilirsiniz. Geçmişinizi inkâr etmek yerine, size güç veren deneyimleri yanınıza alıp sizi aşağı çeken alışkanlıkları geride bırakmanız gerekiyor.

Ev, aile ve yaşam düzeninizle ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Taşınma, ev alım-satımı, tadilat, aile büyüklerinin sağlığı veya aile içindeki sorumlulukların yeniden paylaşılması söz konusu olabilir. Gökyüzü size sağlam bir temel kurmadan büyük hedeflerin kalıcı olmayacağını hatırlatıyor.

Aşk hayatında Yengeç Yeni Ayı ilişkiler alanınızı aydınlatıyor. Devam eden ilişkilerde ciddi kararlar alınabilir; evlilik, nişan, birlikte yaşama ya da ilişkinin geleceğini belirleyen konuşmalar yapılabilir. Ancak Merkür retrosu nedeniyle eski sorunları görmezden gelmek yerine açık iletişim kurmak büyük önem taşıyor. Bekâr Oğlaklar için geçmişten biri yeniden gündeme gelebilir veya uzun vadeli bir ilişkiye dönüşebilecek yeni bir tanışma yaşanabilir.

Venüs'ün Başak burcundaki geçişi ise size destek veriyor. Eğitim, seyahat, akademik çalışmalar, hukuk, uluslararası bağlantılar ve kişisel gelişim alanlarında yeni fırsatlar doğabilir. Hayata daha geniş bir perspektiften bakmanız, hem ilişkilerinizde hem de kariyerinizde doğru kararlar almanıza yardımcı olacak.

İş ve kariyer alanında ortaklıklar, müşteri ilişkileri ve iş birlikleri ön plana çıkıyor. Eski anlaşmalar yeniden masaya yatırılabilir, yarım kalan projeler tamamlanabilir veya geçmişte görüşülen bir teklif yeniden gündeme gelebilir. Merkür retrosu nedeniyle sözleşmeleri ve resmi belgeleri ayrıntılı şekilde incelemek gerekiyor.

Maddi konularda bu hafta harcamalarınızı ve finansal güvenliğinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Özellikle aile bütçesi, gayrimenkuller, ortak gelirler ve uzun vadeli yatırımlar üzerinde planlama yapmak oldukça faydalı olacaktır. Korkuyla değil, bilinçli stratejiyle alınan kararlar size uzun vadede büyük kazanç sağlayacaktır.

Sağlık açısından kemikler, dizler, eklemler, omurga, dişler, mide ve stres kaynaklı kas gerginlikleri öne çıkabilir. Duygusal yükleri bedeninizde taşımamaya özen göstermelisiniz. Düzenli uyku, hafif egzersiz ve mineral açısından zengin beslenme bedeninizi destekleyecektir.

Temmuz ayının ikinci yarısıyla birlikte kaderiniz yeni bir yön kazanmaya başlıyor. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesi ortak finansal konuları hızlandırırken, 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete başlaması bekleyen haberleri ve geciken ödemeleri hareketlendirebilir. 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi ise önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca geliriniz, yatırımlarınız, ortak kazançlarınız, borçlarınız, öz değeriniz ve maddi güvenliğiniz üzerinde kaderi değiştirecek gelişmeler oluşturacak.

29 Temmuz'daki Kova Dolunayı önemli bir finansal farkındalık getirebilir. Yeni bir gelir kaynağı, beklenmedik bir kazanç, yatırım fırsatı veya uzun zamandır düşündüğünüz maddi bir planın netleşmesi mümkün olabilir. Aynı zamanda para ile kurduğunuz ilişkinin değiştiğini fark edeceksiniz. Gerçek güvenlik yalnızca banka hesabınızdaki rakamlarla değil, kendinize ve hayatın akışına duyduğunuz güvenle de ilgilidir.

Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca gökyüzü size bolluğun yalnızca kazanmak değil, doğru zamanda doğru kararlar verebilmek olduğunu öğretecek. Sağlam temeller üzerine kurulan her adım, gelecekte kalıcı başarıya dönüşecektir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Geçmişe gereğinden fazla takılı kalmak, aile içindeki yükleri tek başınıza üstlenmek, duyguları bastırmak, finansal konularda korkuyla hareket etmek ve ilişkilerde iletişimi ertelemek.

Şanslı etkiler: Evlilik ve ortaklık kararları, taşınma ve gayrimenkul konuları, aile desteği, uzun vadeli yatırımlar, finansal planlama, eğitim ve uluslararası bağlantılar.

Riskli etkiler: Aile içi yanlış anlaşılmalar, geciken ödemeler, ortak para konularında belirsizlikler, duygusal yorgunluk ve stres kaynaklı kemik-eklem rahatsızlıkları.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Hayatın en sağlam binaları güçlü temeller üzerine inşa edilir. Siz de önce ruhunuzun temelini güçlendirmelisiniz. Geçmişiniz sizi tanımlar ama geleceğinizi belirlemek zorunda değildir. Artık sizi aşağı çeken yükleri bırakın ve gerçekten güven içinde yaşayacağınız bir hayat kurmaya başlayın. Bolluk, huzur ve başarı; korkuyla değil, içsel güvenle attığınız adımlarla büyüyecek.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Geçmişimi sevgiyle kabul ediyor, bana hizmet etmeyen tüm yükleri özgür bırakıyorum. Hayatıma güven, bereket ve kalıcı başarı kolaylıkla akıyor. Sağlam temeller üzerine güçlü bir gelecek inşa ediyorum. İlahi düzen beni en doğru insanlara, en doğru fırsatlara ve en hayırlı kazançlara yönlendiriyor.

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Güneş ve Yükselen Kova

Güneş ve Yükselen Kova

13–19 Temmuz haftası sizin için zihinsel uyanışın, kimlik dönüşümünün ve kader yolunuzun yeniden şekillendiği çok önemli bir süreci başlatıyor. 7 Temmuz'da Neptün'ün, 26 Temmuz'da ise Satürn'ün geri hareketi; haritanızın iletişim, eğitim, yakın çevre, kardeşler, yazılı ve sözlü ifade, ticaret, dijital medya ve düşünce yapınızı temsil eden üçüncü evini güçlü şekilde harekete geçiriyor. 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise çalışma hayatı, günlük düzen, sağlık, beslenme, iş ortamı ve yaşam alışkanlıklarını temsil eden altıncı evinizde doğuyor. Ancak Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay, yepyeni bir başlangıçtan önce geçmişte yarım kalan işleri, eski projeleri ve tamamlanmamış planları yeniden düzenlemeniz gerektiğini gösteriyor.

Bu hafta zihninizde büyük bir temizlik başlıyor. Kendinize yıllardır anlattığınız bazı hikâyelerin artık size ait olmadığını fark edebilirsiniz. 'Ben bunu yapamam.', 'Ben böyleyim.', 'Hayat hep zor.' gibi bilinçaltına yerleşmiş düşünceler değişmeye başlıyor. Gökyüzü sizi eski kalıpları bırakıp yeni bir bakış açısı geliştirmeye davet ediyor.

Aynı zamanda çevrenizdeki insanların enerjisini daha güçlü hissedeceksiniz. Kimlerin size ilham verdiğini, kimlerin ise sürekli enerjinizi düşürdüğünü çok daha net göreceksiniz. Gereksiz tartışmalardan uzak durmak, zihinsel alanınızı korumak ve bilgi kirliliğinden uzaklaşmak bu hafta en doğru seçim olacaktır.

Yazmak, konuşmak, eğitim almak, eğitim vermek, kitap hazırlamak, sosyal medya içerikleri üretmek, danışmanlık yapmak, dijital projeler geliştirmek ve bilgi paylaşmak isteyen Kovalar için son derece verimli bir dönem başlıyor. Uzun zamandır ertelediğiniz bir fikir artık görünür olmayı bekliyor.

Aşk hayatında Venüs'ün Başak burcundaki geçişi ilişkilerinizde güven, sadakat ve derin paylaşımı ön plana çıkarıyor. Maddi ve manevi konular partnerinizle daha fazla gündeme gelebilir. Evli Kovalar ortak bütçe, yatırım veya geleceğe yönelik planlar yapabilir. Bekâr Kovalar ise ruhsal olarak güçlü bağ kurabilecekleri biriyle tanışabilir. Bu süreçte yüzeysel ilişkiler sizi tatmin etmeyecek.

İş ve kariyer alanında eğitim, satış, pazarlama, medya, reklamcılık, yayıncılık, dijital platformlar, yazılım, teknoloji ve iletişim sektörlerinde çalışan Kovalar önemli fırsatlar yakalayabilir. Merkür retrosu nedeniyle eski müşteriler, eski projeler ve yarım kalan işler yeniden gündeme gelebilir. Detayları dikkatle incelemek ve acele karar vermemek büyük önem taşıyor.

Maddi konularda ortak gelirler, vergiler, sigortalar, yatırımlar ve finansal planlamalar üzerinde çalışabilirsiniz. Gereksiz harcamaları azaltmak ve uzun vadeli güvenli yatırımlara yönelmek daha doğru sonuçlar verecektir.

Sağlık açısından sinir sistemi, omuzlar, kollar, eller, solunum yolları, zihinsel yorgunluk ve stres kaynaklı uykusuzluk öne çıkabilir. Zihninizi dinlendirecek rutinler oluşturmanız, doğada zaman geçirmeniz ve ekran kullanımını azaltmanız enerjinizi yükseltecektir.

Temmuz ayının ikinci yarısıyla birlikte hayatınızın en önemli dönemlerinden biri başlıyor. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle ilişkiler ve ortaklıklar hareketlenirken, 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete başlaması bekleyen haberleri hızlandıracak. 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi ise önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca kimliğiniz, yaşam yönünüz, evlilik, ortaklıklar ve bire bir ilişkileriniz üzerinde kaderi değiştirecek gelişmeler oluşturacak.

29 Temmuz'da kendi burcunuzda gerçekleşecek Kova Dolunayı sizin için yılın en güçlü dönüm noktalarından biridir. Hayatınızda yeni bir sayfa açabilir, görünüşünüzü değiştirebilir, önemli bir karar alabilir veya uzun süredir beklediğiniz bir başlangıcı gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda hangi ilişkilerin sizi gerçekten büyüttüğünü, hangilerinin ise sizi kendiniz olmaktan uzaklaştırdığını çok net göreceksiniz.

Bu süreç size çok önemli bir gerçeği öğretecek: Gerçek özgürlük yalnız kalmak değildir. Gerçek özgürlük, kendiniz olmaktan vazgeçmeden sevgi kurabilmektir. Kimliğinizi korurken sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrendiğinizde hayatınız bambaşka bir yöne ilerleyecek.

Dikkat edilmesi gerekenler: Acele karar vermek, yanlış anlaşılmalara açık iletişim kurmak, bilgi kirliliğine kapılmak, zihinsel yorgunluğu ihmal etmek ve ilişkilerde kendinizden fazla ödün vermek.

Şanslı etkiler: Eğitim, yazarlık, sosyal medya, dijital projeler, teknoloji, danışmanlık, yeni iş birlikleri, ortak yatırımlar, kişisel gelişim ve hayat yönünü değiştirecek önemli kararlar.

Riskli etkiler: İletişim kazaları, elektronik cihaz sorunları, kardeşlerle anlaşmazlıklar, zihinsel stres, ortak para konularında gecikmeler ve ilişkilerde yanlış anlaşılmalar.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Düşünceleriniz kaderinizin ilk taslağıdır. Kendinize anlattığınız hikâyeyi değiştirdiğinizde hayatınız da değişmeye başlar. Bu hafta sesinizi kısmayın. Bilginizi paylaşın, fikirlerinizi yazın ve kalbinizden geçenleri cesaretle ifade edin. Önünüzde açılan yeni dönem, sizi hem daha özgür hem de daha güçlü ilişkiler kurabileceğiniz bir yaşama hazırlıyor. Kendiniz olmaktan vazgeçmeden sevebilir, sevilirken de özgürlüğünüzü koruyabilirsiniz.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Düşüncelerim sevgiyle dönüşüyor, sözlerim hayatıma bereket getiriyor. Gerçek benliğimi cesaretle ortaya koyuyor, doğru insanlarla ilahi uyum içinde buluşuyorum. Bilgim, sezgilerim ve fikirlerim bana yeni kapılar açıyor. Ben özgürüm, ben değerliyim ve kaderimin en hayırlı yolunda güvenle ilerliyorum.

Güneş ve Yükselen Balık

Güneş ve Yükselen Balık

13–19 Temmuz haftası sizin için hem maddi hem de manevi değerlerinizi yeniden keşfedeceğiniz güçlü bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Yönetici gezegeniniz Neptün'ün 7 Temmuz'da geri hareketine başlaması ve 26 Temmuz'da Satürn'ün de aynı alanda geri harekete geçmesi; haritanızın gelirler, maddi kaynaklar, öz değer, yetenekleriniz ve yaşam güvenliğinizi temsil eden ikinci evini güçlü şekilde harekete geçiriyor. 14 Temmuz'da gerçekleşen Yengeç Yeni Ayı ise aşk, çocuklar, yaratıcılık, hobiler, girişimler ve yaşam sevincinizi temsil eden beşinci evinizde doğuyor. Ancak Merkür retrosunun etkisiyle bu Yeni Ay, yeni başlangıçlardan önce geçmişte yarım kalan projeleri, eski ilişkileri ve kullanılmayı bekleyen yeteneklerinizi yeniden değerlendirmeniz gerektiğini gösteriyor.

Bu hafta gökyüzü size çok önemli bir soru yöneltiyor: Kendinize gerçekten hak ettiğiniz değeri veriyor musunuz? Uzun yıllardır emek verdiğiniz halde karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz alanlar olabilir. Belki de en büyük eksiklik dış dünyada değil, kendi değerinizi yeterince görememenizdir. Artık kendinizi geçmişteki hâlinize göre değil, bugün ulaştığınız bilgiye, deneyime ve olgunluğa göre değerlendirme zamanı geldi.

Maddi konularda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Gelirinizi artıracak yeni fikirler geliştirebilir, yeteneklerinizi daha profesyonel şekilde değerlendirmeye karar verebilir veya uzun süredir hak ettiğiniz bir kazancı talep etme cesareti bulabilirsiniz. Gökyüzü size bolluğun önce zihinde başladığını hatırlatıyor. Kendinizi değersiz hissettikçe fırsatları küçültürsünüz; değerinizi kabul ettikçe evren de size daha büyük kapılar açar.

Aşk hayatında Yengeç Yeni Ayı son derece destekleyici etkiler getiriyor. Romantizm, sevgi, yaratıcılık ve kalbinizi heyecanlandıran gelişmeler ön plana çıkıyor. Devam eden ilişkilerde sevgi bağı güçlenebilir, çocuk sahibi olmak isteyenler açısından destekleyici etkiler oluşabilir. Bekâr Balıklar ise geçmişten gelen bir kişiyle yeniden iletişim kurabilir ya da ruhlarına dokunan yeni bir ilişkiye adım atabilir. Ancak Merkür retrosu nedeniyle duygusal kararları aceleye getirmemek faydalı olacaktır.

Venüs'ün Başak burcundaki geçişi karşıt burcunuzda ilerlediği için evlilik, ortaklıklar ve bire bir ilişkiler alanında denge kurmanızı destekliyor. İlişkilerde karşılıklı emek, dürüstlük ve güven ön plana çıkıyor. Tek taraflı yürüyen ilişkiler yeniden sorgulanabilir.

İş ve kariyer alanında yaratıcılığınızı ve doğal yeteneklerinizi daha görünür hale getirebileceğiniz fırsatlar oluşabilir. Sanat, danışmanlık, eğitim, psikoloji, sağlık, medya, tasarım ve dijital platformlarda çalışan Balık burçları için geçmiş projeleri yeniden değerlendirmek oldukça verimli sonuçlar verebilir. Merkür retrosu nedeniyle sözleşmeler, ödemeler ve resmi evraklarda ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor.

Sağlık açısından boğaz, boyun, tiroit, bağışıklık sistemi, ayaklar, lenf dolaşımı ve stres kaynaklı yorgunluklar öne çıkabilir. Beslenme düzeninizi iyileştirmek, kaliteli uykuya önem vermek ve bedeninizi dinlemek bu hafta size büyük destek sağlayacaktır.

Temmuz ayının ikinci yarısıyla birlikte hayatınızda önemli bir ruhsal değişim başlıyor. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesi günlük yaşamınızı ve çalışma düzeninizi hareketlendirirken, 23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete başlaması bekleyen işleri hızlandıracak. 26 Temmuz'da Ay Düğümlerinin Kova–Aslan eksenine geçmesi ise önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca bilinçaltınız, ruhsal gelişiminiz, sağlık, iyileşme, içsel dönüşüm ve yaşam alışkanlıklarınız üzerinde kaderi değiştirecek gelişmeler oluşturacak.

29 Temmuz'da gerçekleşecek Kova Dolunayı sizin için derin bir ruhsal arınma zamanı olabilir. Uzun zamandır sizi aşağı çeken bir korkuyu, alışkanlığı, bağımlılığı, suçluluk duygusunu veya artık size hizmet etmeyen bir yaşam biçimini geride bırakabilirsiniz. Bu Dolunay size gerçek iyileşmenin yalnızca fiziksel değil; zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeyde gerçekleştiğini gösterecek.

Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca gökyüzü sizi sezgilerinize daha fazla güvenmeye, ruhunuzu besleyen seçimler yapmaya ve yaşamınızı gerçekten hak ettiğiniz bolluk bilinci üzerine kurmaya davet ediyor. Siz değiştikçe, hayatınızın her alanı da değişmeye başlayacak.

Dikkat edilmesi gerekenler: Kendinizi küçümsemek, emeğinizin karşılığını istemekten çekinmek, gereksiz fedakârlık yapmak, eski korkulara tutunmak, maddi konularda kararsız davranmak ve sağlığınızı ihmal etmek.

Şanslı etkiler: Gelir artışı sağlayacak fırsatlar, yaratıcı projeler, aşk hayatında olumlu gelişmeler, ortaklıklar, sanatsal çalışmalar, ruhsal gelişim, içsel şifa ve sezgilerin güçlenmesi.

Riskli etkiler: Gereksiz harcamalar, öz güven eksikliği nedeniyle fırsatları kaçırmak, geçmiş ilişkilerden kaynaklanan duygusal karmaşa, stres kaynaklı bağışıklık düşüşü ve ertelediğiniz sağlık kontrolleri.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ VAR

Hayat size yalnızca daha fazla kazanmayı değil, kendinizi daha değerli görmeyi öğretiyor. Bolluk önce zihninizde başlar, sonra hayatınıza yansır. Artık geçmişteki eksiklerinizi değil, bugün sahip olduğunuz bilgiyi, deneyimi ve ışığı görün. Kendinize verdiğiniz değer arttıkça evren de size aynı değeri yansıtacaktır. Gerçek iyileşme, korkuyla değil; sevgiyle seçim yapmaya başladığınız anda başlar.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Kendi değerimi sevgiyle kabul ediyorum. Bolluk, bereket ve ilahi fırsatlar hayatıma kolaylıkla akıyor. Sezgilerime güveniyor, yeteneklerimi cesaretle ortaya koyuyorum. Geçmişin tüm korkularını sevgiyle bırakıyor, huzur, sağlık ve başarı dolu yeni bir yaşamı seçiyorum. Ben ilahi bereketin, sevginin ve sonsuz bolluğun doğal bir parçasıyım.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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