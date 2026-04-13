13 – 19 Nisan 2026 Haftanın Kristali: Lapis Lazuli

Dr.Astrolog Şenay Devi
13.04.2026 - 21:55

13 – 19 Nisan 2026 haftası, gökyüzünün derin ve öğretici frekanslarının aktif olduğu, içsel olgunlaşma ile dışsal gerçeklik arasında güçlü bir köprü kurulan bir zaman dilimi. Bu haftanın kristali Lapis Lazuli, tam da bu köprüyü kuran, hakikati görünür kılan ve zihinsel bulanıklığı dağıtan bir taş olarak öne çıkıyor. Lapis Lazuli yalnızca estetik bir taş değil, bilinç açıcı, sezgiyi keskinleştiren ve kişiyi kendi gerçeğiyle yüzleştiren kadim bir rehberdir.

Bu taşın enerjisi doğrudan Satürn ile bağlantılıdır.

Satürn, astrolojide sınavları, sorumluluğu, karmayı ve gerçekliği temsil eder. Hayatta kalıcı olanı inşa etmek, sağlam temeller kurmak ve yüzleşilmesi gereken konularla yüzleşmek Satürn’ün alanıdır. Lapis Lazuli ise bu süreçte zihni berraklaştırır, kişinin kendine karşı dürüst olmasını sağlar ve kaçınılan gerçekleri görünür hale getirir. Bu nedenle bu hafta Lapis Lazuli kullanımı, Satürn’ün getirdiği dersleri daha net anlamayı ve daha az dirençle geçmeyi sağlar.

Lapis Lazuli’nin en güçlü etkilerinden biri, zihinsel gürültüyü susturarak içsel sesi duyulur hale getirmesidir. Bu hafta özellikle kararsızlık yaşayanlar, hangi yöne gideceğini bilemeyenler ya da sürekli dış etkilerle yön değiştirenler için bu taş bir denge noktası oluşturur. Aynı zamanda iletişim alanını güçlendirir. Kişinin kendini doğru ifade etmesini, gerçekleri saklamadan ama kırmadan konuşmasını destekler. Bu da hem ilişkilerde hem iş hayatında önemli bir netlik getirir.

Bu hafta Lapis Lazuli ile çalışırken en etkili yöntem, taşı gün içinde üzerinde taşımak ya da özellikle boğaz bölgesine yakın bir noktada bulundurmaktır. Sabah saatlerinde kısa bir odaklanma ile taşın enerjisi aktive edilebilir. Taşı eline alıp birkaç dakika boyunca derin nefes alarak sadece şu niyete odaklanmak yeterlidir: gerçeği açıkça görüyorum ve doğru olanı seçiyorum. Akşam saatlerinde ise gün içinde yaşananları gözden geçirirken taşla birlikte kısa bir farkındalık çalışması yapmak, günün enerjisini tamamlar. Bu kullanım, haftanın ilerleyen günlerinde daha net düşünme, daha doğru karar alma ve daha dengeli iletişim kurma olarak kendini gösterir.

Burçlara göre Lapis Lazuli’nin bu hafta etkisi farklı alanlarda kendini gösterir.

Koç burçları için bu taş, ani kararları yavaşlatır ve düşünerek hareket etmeyi öğretir. Özellikle iş ve para konularında daha stratejik davranmalarını sağlar. Boğa burçları için Lapis Lazuli, içsel güveni artırır ve maddi konularda daha sağlam adımlar atmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda ilişkilerde netlik getirir.

İkizler burçları için bu hafta iletişim çok önemli bir alan olur. Lapis Lazuli, dağınık düşünceleri toparlar ve ifade gücünü artırır. Yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Yengeç burçları için taş, duygusal dalgalanmaları dengeler ve olaylara daha objektif bakmayı sağlar. Özellikle aile ve ilişkiler alanında daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olur.

Aslan burçları için Lapis Lazuli, ego ile gerçek benlik arasındaki farkı görmeyi sağlar. Bu da hem ilişkilerde hem kariyerde daha doğru bir duruş kazandırır. Başak burçları için taş, aşırı analiz ve kaygıyı azaltır. Zihni sakinleştirir ve daha net bir odak sağlar. Özellikle iş hayatında verimliliği artırır.

Terazi burçları için bu hafta denge kurmak ana tema olur. Lapis Lazuli, kararsızlığı azaltır ve doğru seçimi yapmalarını kolaylaştırır. Akrep burçları için taş, içsel derinliği daha bilinçli bir farkındalığa dönüştürür. Gizli kalan duyguların fark edilmesini ve dönüştürülmesini sağlar.

Yay burçları için Lapis Lazuli, dağınık enerjiyi toplar ve hedefe odaklanmayı sağlar. Bu da özellikle kariyer ve eğitim alanında önemli ilerlemeler getirir. Oğlak burçları için taş, zaten güçlü olan Satürn enerjisini daha bilinçli kullanmayı sağlar. Sorumluluklar daha net görülür ve daha sağlam adımlar atılır.

Kova burçları için Lapis Lazuli, zihinsel karmaşayı azaltır ve daha özgün fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Aynı zamanda içsel huzuru artırır. Balık burçları için ise bu taş, sezgiyi güçlendirirken gerçeklikten kopmayı engeller. Hayal ile gerçek arasındaki dengeyi kurar.

Bu haftanın özü, gerçeği görmek ve bu gerçeğe göre hareket etmektir. Lapis Lazuli, bu süreçte bir rehber gibi çalışır. Seni zorlamaz ama saklanmana da izin vermez. Satürn’ün öğretici enerjisiyle birleştiğinde, bu taş sadece bir destek değil, aynı zamanda bir farkındalık kapısı haline gelir. Bu kapıdan geçmek ise tamamen senin cesaretine bağlıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

