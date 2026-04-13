13 – 19 Nisan 2026 Haftanın Kristali: Lapis Lazuli

Koç burçları için bu taş, ani kararları yavaşlatır ve düşünerek hareket etmeyi öğretir. Özellikle iş ve para konularında daha stratejik davranmalarını sağlar. Boğa burçları için Lapis Lazuli, içsel güveni artırır ve maddi konularda daha sağlam adımlar atmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda ilişkilerde netlik getirir.

İkizler burçları için bu hafta iletişim çok önemli bir alan olur. Lapis Lazuli, dağınık düşünceleri toparlar ve ifade gücünü artırır. Yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Yengeç burçları için taş, duygusal dalgalanmaları dengeler ve olaylara daha objektif bakmayı sağlar. Özellikle aile ve ilişkiler alanında daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olur.

Aslan burçları için Lapis Lazuli, ego ile gerçek benlik arasındaki farkı görmeyi sağlar. Bu da hem ilişkilerde hem kariyerde daha doğru bir duruş kazandırır. Başak burçları için taş, aşırı analiz ve kaygıyı azaltır. Zihni sakinleştirir ve daha net bir odak sağlar. Özellikle iş hayatında verimliliği artırır.

Terazi burçları için bu hafta denge kurmak ana tema olur. Lapis Lazuli, kararsızlığı azaltır ve doğru seçimi yapmalarını kolaylaştırır. Akrep burçları için taş, içsel derinliği daha bilinçli bir farkındalığa dönüştürür. Gizli kalan duyguların fark edilmesini ve dönüştürülmesini sağlar.

Yay burçları için Lapis Lazuli, dağınık enerjiyi toplar ve hedefe odaklanmayı sağlar. Bu da özellikle kariyer ve eğitim alanında önemli ilerlemeler getirir. Oğlak burçları için taş, zaten güçlü olan Satürn enerjisini daha bilinçli kullanmayı sağlar. Sorumluluklar daha net görülür ve daha sağlam adımlar atılır.

Kova burçları için Lapis Lazuli, zihinsel karmaşayı azaltır ve daha özgün fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Aynı zamanda içsel huzuru artırır. Balık burçları için ise bu taş, sezgiyi güçlendirirken gerçeklikten kopmayı engeller. Hayal ile gerçek arasındaki dengeyi kurar.

Bu haftanın özü, gerçeği görmek ve bu gerçeğe göre hareket etmektir. Lapis Lazuli, bu süreçte bir rehber gibi çalışır. Seni zorlamaz ama saklanmana da izin vermez. Satürn’ün öğretici enerjisiyle birleştiğinde, bu taş sadece bir destek değil, aynı zamanda bir farkındalık kapısı haline gelir. Bu kapıdan geçmek ise tamamen senin cesaretine bağlıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

