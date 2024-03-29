12 Yaşındaki Küçük Kızı Taciz Eden Kişi Saklandığı Yerde Yakalandı: Küçük Kız Yaşadıklarını Arkadaşına Anlattı
12 Yaşındaki Küçük Kızı Taciz Eden Kişi Saklandığı Yerde Yakalandı: Küçük Kız Yaşadıklarını Arkadaşına Anlattı
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Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İ.N. adlı kız çocuğu, evlerine gelen T.A.'nın (49) kendisini taciz ve tehdit ettiğini ailesine söyledi.
Aile tarafından durum polise bildirildi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu T.A.'nın, Bayraklı ilçesindeki bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, taciz şüphelisi T.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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