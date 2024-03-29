12 Yaşındaki Küçük Kızı Taciz Eden Kişi Saklandığı Yerde Yakalandı: Küçük Kız Yaşadıklarını Arkadaşına Anlattı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, saklandığı Bayraklı ilçesindeki adreste kıskıvrak yakalandı. Taciz şüphelisinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Küçük kız ise yaşadıklarını Whatsapp'tan arkadaşına anlattı.