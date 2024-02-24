12 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Hatay'daki Emek Apartmanı ile İlgili Yeni Gelişme
12 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Hatay'daki Emek Apartmanı ile İlgili Yeni Gelişme
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin en çok etkilediği illerimizden birisi de Hatay olmuştu. Hatay'daki Emek Apartmanı'nda 12 kişi hayatını kaybetmişti. T24'ün aktardığına göre, Emek Apartmanı'nın inşaat mühendisi tutuklandı.
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Hatay, 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerimizden birisi oldu.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emek Apartmanı, deprem anında yıkılmış ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.
12 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'nın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B gözaltına altındı.
Binanın yıkılmasındaki asli kusurlu olarak adı geçen inşaat mühendisi A.Ş.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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