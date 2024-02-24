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12 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Hatay'daki Emek Apartmanı ile İlgili Yeni Gelişme

12 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Hatay'daki Emek Apartmanı ile İlgili Yeni Gelişme

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.02.2024 - 08:36

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin en çok etkilediği illerimizden birisi de Hatay olmuştu. Hatay'daki Emek Apartmanı'nda 12 kişi hayatını kaybetmişti. T24'ün aktardığına göre, Emek Apartmanı'nın inşaat mühendisi tutuklandı.

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Hatay, 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerimizden birisi oldu.

Hatay, 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerimizden birisi oldu.

6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, toplamda 11 ilimizi etkilemiş, binlerce vatandaşımızın hayatına kaybetmesine sebep olmuştu. Hatay ise en çok kayıp veren illerimizden birisi oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emek Apartmanı, deprem anında yıkılmış ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emek Apartmanı, deprem anında yıkılmış ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

T24'ün aktardığına göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine devam ediyor.

12 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'nın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B gözaltına altındı.

12 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'nın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B gözaltına altındı.

Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki malzemenin kalitesiz olduğu yer aldı.

Binanın yıkılmasındaki asli kusurlu olarak adı geçen inşaat mühendisi A.Ş.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Binanın yıkılmasındaki asli kusurlu olarak adı geçen inşaat mühendisi A.Ş.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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KoSeKu

iki kuruş maaş alan mühendise mi bütün suç yükleniyor

ahmet mehmet

Yapı denetim firmaları adına projelere imza atan mühendislerin çoğu şantiyeyi hiç görmüyor bile. Sürece karşı çıkan bir mühendis olsanız piyasada başka iş bu... Devamını Gör

selver.94.06

Sebep olanları neden tutuklanmadı tek suç mühendisin mi ?