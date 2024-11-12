12 Kasım Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
12 Kasım Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 12 Kasım Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir aldatma olayı ölümle sonuçlandı. 8 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Nevin B.'yi evde başka birisiyle yakalayan Cuma K. isimli şahıs, silahla eve daldı. Bu esnada evde basılan Suat A. kaçmak isterken balkondan boşluğa düşerek hayatını kaybetti.
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Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer’in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, kendisi gibi avukat olan arkadaşının karıştığı kavgada görüntülendi. Beyoğlu’nda gece saatlerinde yaşanan kavgada, avukatlık yapan Özgün Karahan ile motorcu bir grup arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında Karahan, ruhsatlı silahını sarıldı. Bu sırada Ahmet Necdet Sezer’in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu araya girerek arkadaşını sakinleştirdi.
Başta Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç olmak üzere pek çok ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Ancak Erbil ve Ortaç'ın cezası ev hapsine çevrilmişti. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da bu isimlerin yanı sıra yasa dışı bahsi teşvik eden başka isimleri de ifşalamıştı. O isimlerden biri olan ve MasterChef ile Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz'un bu sebeple yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Yasin'den İbrahim Haskoloğlu ve takipçilerinin iddialarına yanıt gecikmedi.
Çiftlik Bank Davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Aydın'ın mektubunun içine koyduğu son fotoğrafı ise görünleri şaşkına çevirdi.
İzmir’in Selçuk ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş kardeş, elektrikli sobadan çıkan yangın sonrasında hayatını kaybetmişti. Çocukların babasının cezaevinde olduğu, annenin ise topladığı hurdaların parasını almak için evden çıktığı öğrenilmişti. Yaşanan korkunç olay sonrasında anne gözaltına alındı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aileye 18 kez ziyarette bulunduğu da kayıtlarda yer almıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaşanan korkunç olayın sebebiyle olarak zorlu yaşam koşullarını gösteren CHP’li vekillere “Siz de dönüp dolaşıp olayı paraya bağlıyorsunuz!” diyerek tepki gösterdi.
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İzmir’in Selçuk ilçesinde, evde tek başlarına olduğu sırada çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden yaşları 1 ve 5 arasında değişen 5 kardeş, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kardeşlerin tabutları yan yana musalla taşına konduğu anlar görünlerin yüreklerini sızlattı. Namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı.
Ünlülere yönelik yapılan yasa dışı bahis soruşturmasında 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararı verilen fenomenlerin Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ile Yağmur Şifa Yaprak olduğu öğrenildi. Başsavcılığın talebi doğrultusunda, diğer tutuklu şüpheliler için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İzmir’in Selçuk ilçesinde dün akşam saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangında en büyüğü 5 yaşındaki beş kardeş hayatını kaybetmişti. Çocuklarını evde bırakarak topladığı hurdaların parasını almak için hurdacıya giden anne olayla ilgili gözaltına alındı. Anne, adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest kaldı. Hayatını kaybeden 5 çocuğun babasının ise cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı. ODA TV’de yer alan habere göre, baba Hakan Akcan uyuşturucu kullanma ve satışı sebebiyle cezaevindeymiş. Ayrıca annenin çeşitli suçlardan suç kaydı varmış.
Pazartesi akşamı İzmir'de çıkan yangında 5 kardeşin yaşamını yitirmesi, Türkiye'yi derinden sarstı. Ece Üner, Halk Ana Haber bültenine bu acı haberi anarak başladı. Üner, "Çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz" diyerek sorunun derinliğine dikkat çekti. #SahipÇık etiketiyle başlattığı ana haberde, bu kaybın sadece 5 çocuğun kaybı değil, aynı zamanda Türkiye'deki derin yoksulluk ve ihmalin bir sonucu olduğunu vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yasa dışı bahis reklamları yapan ünlülere operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ev hapsi cezasına çarptırılmış, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli ise tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı verilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç, Batuhan Karadeniz’in Gürcistan’a kaçtığını söyledi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrı siyasetin bir numaralı konusu olmaya devam ediyor. Bahçeli’nin çağrısına, AK Parti’nin destek vermediği de iddialar arasında. Tüm bunlar yaşanırken, MHP’nin resmi hesabından ilginç bir video paylaşıldı. Devlet Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı videoda; “Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşınıza almaktır bazen" ifadeleri de yer aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bugün düzenlenen meclis toplantısında ilginç anlar yaşandı. Salihli ilçesinde bulunan Devlet Bahçeli Meydanı’nın isminin değiştirilmesi için verilen önerge öncesi MHP ve AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti. Yaşanan kısa süreli gerilim sonrasında meydanın ismi Atatürk Meydanı olarak değiştirildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in ABD seçimleri sırasında yaptığı paylaşım elektronik ortamda oy verme işlemi tartışmalarını beraberinde getirmişti. YSK’nın, önümüzde seçimlerde elektronik ortamda oy verme işlemini yürürlüğe alacağı iddia ediliyordu. YSK’dan yapılan açıklamalarda, yurt içinde kullanılan oylar için herhangi bir çalışma olmadığı duyuruldu. YSK, yurt dışında kullanılan oylar için elektronik ortamda oy verme çalışması yapıyormuş.
Kamuoyunun yakından tanıdığı AKUT derneğinin kurucusu Nasuh Mahruki, akşam saatlerinde evine sivil polisler tarafından baskın yapıldığını açıkladı. Mahruki, polislerin evine geldiği sırada dışarıda olduğunu söyledi ve konunun yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet’e konuşan Mahruki, gözaltı girişiminin YKS ile ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle olduğunu söyledi.
Fransa’nın önde gelen basın kuruluşları, Elon Musk’ın sahibi olduğu eski adıyla Twitter yeni adıyla X olan olan sosyal medya platformunun telif ödemesi yapması için harekete geçti. Le Monde, Le Figaro ve Le Parisien gibi Fransa’nın en çok okunan medya kuruluşları, Twitter’a karşı işlem başlatma kararı aldı. Twitter yetkilileri ise telif talebi için görüşme yapmayı reddetti. Fransa’da Facebook ve Google, AB yasaları kapsamında basın kuruluşlarına telif hakkı için ödeme yapmayı kabul etmişti.
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