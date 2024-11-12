Nasuh Mahruki’nin Evine Polis Baskını: "YSK Paylaşımım Yüzünden Olduğunu Düşünüyorum"
Nasuh Mahruki’nin Evine Polis Baskını: "YSK Paylaşımım Yüzünden Olduğunu Düşünüyorum"
Kamuoyunun yakından tanıdığı AKUT derneğinin kurucusu Nasuh Mahruki, akşam saatlerinde evine sivil polisler tarafından baskın yapıldığını açıkladı. Mahruki, polislerin evine geldiği sırada dışarıda olduğunu söyledi ve konunun yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet’e konuşan Mahruki, gözaltı girişiminin YKS ile ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle olduğunu söyledi.
Nasuh Mahruki’nin paylaşımı ve açıklamaları ile ilgili tüm detaylar…
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Nasuh Mahruki, Türkiye’de dağcılık ve arama kurtarma deyince ilk akla gelen isimlerden biri.
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AKUT derneğinin kurucusu olan Nasuh Mahruki, son yerel seçimlerde CHP’den Beşiktaş Belediyesi için aday adayı olmuş ancak tercih edilmemişti. Mahruki sonrasında bağımsız aday olarak seçimlere girmiş ve kazanamamıştı.
Nasuh Muhruki, bu sefer ise gözaltı paylaşımı ile gündemde.
Nasuh Mahruki'nin paylaşımı 👇
Cumhuriyet’e konuşan Nasuh Mahruki, gözaltına alma girişiminin YSK ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle olabileceğini söyledi.
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“Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili paylaşımımdan ötürü bu gözaltı girişiminin yaşandığını düşünüyorum. YSK'ye güvenmiyorum ve sahtekarlıkla, manipülasyonla seçimi iktidara kazandırmak için son bir girişimde bulunulacağını düşünüyorum. Bir yurttaş olarak anayasak hakkımı kullanarak endişemi dile getirdiğim için bu olayın yaşandığını düşünüyorum"
Nasuh Mahruki'nin YSK ile ilgili paylaşımı 👇
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