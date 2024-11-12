Nasuh Mahruki’nin Evine Polis Baskını: "YSK Paylaşımım Yüzünden Olduğunu Düşünüyorum"

Kamuoyunun yakından tanıdığı AKUT derneğinin kurucusu Nasuh Mahruki, akşam saatlerinde evine sivil polisler tarafından baskın yapıldığını açıkladı. Mahruki, polislerin evine geldiği sırada dışarıda olduğunu söyledi ve konunun yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet’e konuşan Mahruki, gözaltı girişiminin YKS ile ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle olduğunu söyledi.

Nasuh Mahruki’nin paylaşımı ve açıklamaları ile ilgili tüm detaylar…