YSK’dan 'Elektronik Oy' Açıklaması: "Çalışma Sadece Yurt Dışı Oyları İçin Yapılıyor"
YSK’dan 'Elektronik Oy' Açıklaması: "Çalışma Sadece Yurt Dışı Oyları İçin Yapılıyor"
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in ABD seçimleri sırasında yaptığı paylaşım elektronik ortamda oy verme işlemi tartışmalarını beraberinde getirmişti. YSK’nın, önümüzde seçimlerde elektronik ortamda oy verme işlemini yürürlüğe alacağı iddia ediliyordu. YSK’dan yapılan açıklamalarda, yurt içinde kullanılan oylar için herhangi bir çalışma olmadığı duyuruldu. YSK, yurt dışında kullanılan oylar için elektronik ortamda oy verme çalışması yapıyormuş.
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YSK, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.
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Yapılan açıklamada, YSK tarafından yapılan çalışmanın yurt içinde kullanılan oylarda geçerli olmayacağı duyuruldu.
Açıklamada, “Elektronik ortamda kullanılan oyların değerlendirilmesi, 94/B maddesinin ilgili hükümlerine göre yapılır. Hükümleri uyarınca Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vermeleri için kanunda yer alan düzenlemenin verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.” ifadeleri yer aldı
YSK'nın açıklaması 👇
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