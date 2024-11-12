YSK’dan 'Elektronik Oy' Açıklaması: "Çalışma Sadece Yurt Dışı Oyları İçin Yapılıyor"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in ABD seçimleri sırasında yaptığı paylaşım elektronik ortamda oy verme işlemi tartışmalarını beraberinde getirmişti. YSK’nın, önümüzde seçimlerde elektronik ortamda oy verme işlemini yürürlüğe alacağı iddia ediliyordu. YSK’dan yapılan açıklamalarda, yurt içinde kullanılan oylar için herhangi bir çalışma olmadığı duyuruldu. YSK, yurt dışında kullanılan oylar için elektronik ortamda oy verme çalışması yapıyormuş.