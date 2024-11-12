Emrullah Erdinç Açıkladı: “Batuhan Karadeniz Baronların Yanına Kaçtı”

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yasa dışı bahis reklamları yapan ünlülere operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ev hapsi cezasına çarptırılmış, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli ise tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı verilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç, Batuhan Karadeniz’in Gürcistan’a kaçtığını söyledi.