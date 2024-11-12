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Emrullah Erdinç Açıkladı: “Batuhan Karadeniz Baronların Yanına Kaçtı”

Emrullah Erdinç Açıkladı: “Batuhan Karadeniz Baronların Yanına Kaçtı”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.11.2024 - 20:34

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yasa dışı bahis reklamları yapan ünlülere operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ev hapsi cezasına çarptırılmış, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli ise tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı verilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç, Batuhan Karadeniz’in Gürcistan’a kaçtığını söyledi.

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Bazı ünlü isimlerin ve sosyal medya fenomenlerinin, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle başlatılan operasyon gündemde.

Bazı ünlü isimlerin ve sosyal medya fenomenlerinin, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle başlatılan operasyon gündemde.

Milyarlarca liranın döndüğü yasa dışı bahis için reklam yapan Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, mahkeme tarafından ev hapsi ile cezalandırılmıştı.

Milyarlarca liranın döndüğü yasa dışı bahis için reklam yapan Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, mahkeme tarafından ev hapsi ile cezalandırılmıştı.

Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz gibi fenomenlerin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli ise tutuklanmıştı.

Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz gibi fenomenlerin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli ise tutuklanmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Halk TV’de katıldığı yayında olayla ilgili aranan eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in Gürcistan’a kaçtığını söyledi.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Halk TV’de katıldığı yayında olayla ilgili aranan eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in Gürcistan’a kaçtığını söyledi.

Erdinç, operasyon haberini alan Batuhan Karadeniz’in, Gürcistan’da bulunan yasa dışı baronlarında yanına kaçtığını ve hala reklam yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Erdinç, operasyon haberini alan Batuhan Karadeniz’in, Gürcistan’da bulunan yasa dışı baronlarında yanına kaçtığını ve hala reklam yapmaya devam ettiğini ifade etti.

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