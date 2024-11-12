Yasa Dışı Bahse Teşvik Soruşturması: 8 Sosyal Medya Fenomenine Erişim Engeli Kararı!
Yasa Dışı Bahse Teşvik Soruşturması: 8 Sosyal Medya Fenomenine Erişim Engeli Kararı!
Ünlülere yönelik yapılan yasa dışı bahis soruşturmasında 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararı verilen fenomenlerin Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ile Yağmur Şifa Yaprak olduğu öğrenildi. Başsavcılığın talebi doğrultusunda, diğer tutuklu şüpheliler için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Cumhuriyet
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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan yasa dışı bahse teşvik soruşturması tüm hızıyla devam ediyor.
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Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz’ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etmişti.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, 8 fenomen ismin hesaplarına erişim engeli getirildi. İlk gelen bilgilere göre erişim engeli getirilen fenomenler şöyle 👇
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, diğer tutuklu şüpheli sosyal medya fenomenlerinin hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.
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