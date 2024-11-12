Yasa Dışı Bahse Teşvik Soruşturması: 8 Sosyal Medya Fenomenine Erişim Engeli Kararı!

Ünlülere yönelik yapılan yasa dışı bahis soruşturmasında 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararı verilen fenomenlerin Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ile Yağmur Şifa Yaprak olduğu öğrenildi. Başsavcılığın talebi doğrultusunda, diğer tutuklu şüpheliler için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Cumhuriyet