onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yasa Dışı Bahse Teşvik Soruşturması: 8 Sosyal Medya Fenomenine Erişim Engeli Kararı!

Yasa Dışı Bahse Teşvik Soruşturması: 8 Sosyal Medya Fenomenine Erişim Engeli Kararı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
12.11.2024 - 19:07

Ünlülere yönelik yapılan yasa dışı bahis soruşturmasında 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli getirildi.  Erişim engeli kararı verilen fenomenlerin Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ile Yağmur Şifa Yaprak olduğu öğrenildi. Başsavcılığın talebi doğrultusunda, diğer tutuklu şüpheliler için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Cumhuriyet

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan yasa dışı bahse teşvik soruşturması tüm hızıyla devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan yasa dışı bahse teşvik soruşturması tüm hızıyla devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz’ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etmişti.

Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz’ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etmişti.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, 8 fenomen ismin hesaplarına erişim engeli getirildi. İlk gelen bilgilere göre erişim engeli getirilen fenomenler şöyle 👇

Cumhuriyet'in aktardığına göre, 8 fenomen ismin hesaplarına erişim engeli getirildi. İlk gelen bilgilere göre erişim engeli getirilen fenomenler şöyle 👇

  • Emirhan Karauç

  • Emircan Çelik

  • Ramazan Karkin

  • Esma Sözen

  • Soner Kabakçı

  • Yağmur Şifa Yaprak

  • Sefa Caner Sarıçam

  • Muzaffer Zorbey Erkoçlar

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, diğer tutuklu şüpheli sosyal medya fenomenlerinin hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, diğer tutuklu şüpheli sosyal medya fenomenlerinin hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
10
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın