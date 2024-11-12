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MHP'li ve AK Partili Üyeler Oy Kullanmadı: Manisa’da Bulunan Devlet Bahçeli Meydanı’nın İsmi Değiştirildi

MHP'li ve AK Partili Üyeler Oy Kullanmadı: Manisa’da Bulunan Devlet Bahçeli Meydanı’nın İsmi Değiştirildi

Manisa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.11.2024 - 22:17

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bugün düzenlenen meclis toplantısında ilginç anlar yaşandı. Salihli ilçesinde bulunan Devlet Bahçeli Meydanı’nın isminin değiştirilmesi için verilen önerge öncesi MHP ve AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti. Yaşanan kısa süreli gerilim sonrasında meydanın ismi Atatürk Meydanı olarak değiştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, son yerel seçimlerde yıllar sonra MHP’den CHP’ye geçmişti.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı il meclis toplantısında vergilen bir önerge tartışmalara neden oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı il meclis toplantısında vergilen bir önerge tartışmalara neden oldu.

Halk TV’de yer alan habere göre; Manisa Salihli'de yer alan Devlet Bahçeli Meydanı'nın isminin Atatürk Meydanı olarak değiştirilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisine önerge verildi. Verilen önerge sonrası MHP ve AKP grupları meclisi terk etti.

Halk TV’de yer alan habere göre; Manisa Salihli'de yer alan Devlet Bahçeli Meydanı'nın isminin Atatürk Meydanı olarak değiştirilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisine önerge verildi. Verilen önerge sonrası MHP ve AKP grupları meclisi terk etti.

Kaynak

Önergeyi veren CHP grubu, gerekçe olarak Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı olduğunu ifade etti.

Önergeyi veren CHP grubu, gerekçe olarak Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı olduğunu ifade etti.

Toplantıda verilen önerge kabul edildi. Devlet Bahçeli Meydanı'nın ismi "Atatürk Kent Meydanı" olarak değiştirildi.

Toplantıda verilen önerge kabul edildi. Devlet Bahçeli Meydanı'nın ismi "Atatürk Kent Meydanı" olarak değiştirildi.

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