MHP'li ve AK Partili Üyeler Oy Kullanmadı: Manisa’da Bulunan Devlet Bahçeli Meydanı’nın İsmi Değiştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bugün düzenlenen meclis toplantısında ilginç anlar yaşandı. Salihli ilçesinde bulunan Devlet Bahçeli Meydanı’nın isminin değiştirilmesi için verilen önerge öncesi MHP ve AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti. Yaşanan kısa süreli gerilim sonrasında meydanın ismi Atatürk Meydanı olarak değiştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, son yerel seçimlerde yıllar sonra MHP’den CHP’ye geçmişti.