MHP'li ve AK Partili Üyeler Oy Kullanmadı: Manisa’da Bulunan Devlet Bahçeli Meydanı’nın İsmi Değiştirildi
MHP'li ve AK Partili Üyeler Oy Kullanmadı: Manisa’da Bulunan Devlet Bahçeli Meydanı’nın İsmi Değiştirildi
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bugün düzenlenen meclis toplantısında ilginç anlar yaşandı. Salihli ilçesinde bulunan Devlet Bahçeli Meydanı’nın isminin değiştirilmesi için verilen önerge öncesi MHP ve AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti. Yaşanan kısa süreli gerilim sonrasında meydanın ismi Atatürk Meydanı olarak değiştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, son yerel seçimlerde yıllar sonra MHP’den CHP’ye geçmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı il meclis toplantısında vergilen bir önerge tartışmalara neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halk TV’de yer alan habere göre; Manisa Salihli'de yer alan Devlet Bahçeli Meydanı'nın isminin Atatürk Meydanı olarak değiştirilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisine önerge verildi. Verilen önerge sonrası MHP ve AKP grupları meclisi terk etti.
Önergeyi veren CHP grubu, gerekçe olarak Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı olduğunu ifade etti.
Toplantıda verilen önerge kabul edildi. Devlet Bahçeli Meydanı'nın ismi "Atatürk Kent Meydanı" olarak değiştirildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın