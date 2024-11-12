12 Kasım’da Yatırımcısına En Çok Kazandıran Hisseler: Lojistikten Tekstile, Bugün Hangi Sektör Yükseldi?

Bugün Borsa İstanbul’da yatırımcıların yüzünü güldüren ve dikkat çeken hisselerden bazıları güçlü yükseliş trendleri yakaladı. Özellikle, sektörlere göre performansın da öne çıktığı bugün, lojistikten gayrimenkule, porselenden teknolojiye kadar birçok sektörde hisseler değer kazandı. İşte günün yükseliş oranlarıyla dikkat çeken hisseleri: