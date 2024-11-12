onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
12 Kasım’da Yatırımcısına En Çok Kazandıran Hisseler: Lojistikten Tekstile, Bugün Hangi Sektör Yükseldi?

etiket 12 Kasım’da Yatırımcısına En Çok Kazandıran Hisseler: Lojistikten Tekstile, Bugün Hangi Sektör Yükseldi?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 18:20

Bugün Borsa İstanbul’da yatırımcıların yüzünü güldüren ve dikkat çeken hisselerden bazıları güçlü yükseliş trendleri yakaladı. Özellikle, sektörlere göre performansın da öne çıktığı bugün, lojistikten gayrimenkule, porselenden teknolojiye kadar birçok sektörde hisseler değer kazandı. İşte günün yükseliş oranlarıyla dikkat çeken hisseleri:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)

1. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)

Lojistik sektöründe adından söz ettiren Reysaş, bugün 15,63 TL'ye ulaşarak %9,99’luk bir artışla listenin zirvesinde yer aldı. Sektöründeki büyüme beklentileriyle yatırımcıların radarına giren RYSAS, güçlü performansıyla öne çıkıyor.

2. Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO)

2. Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO)

COSMO hissesi, yatırımcısına bugün %9,97 oranında kazandırarak 84,90 TL’ye ulaştı. Yatırım holdingi olması sebebiyle birçok farklı sektörden olumlu etkiler alan Cosmos, günün en karlı hisselerinden biri olarak öne çıkıyor.

3. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

3. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

Girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren ISGSY, 37,28 TL’ye yükselerek %9,97’lik kazanç elde etti.

4. Kütahya Porselen Sanayii A.Ş. (KUTPO)

4. Kütahya Porselen Sanayii A.Ş. (KUTPO)

Porselen sektöründeki lider isimlerden biri olan Kütahya Porselen, bugün 72,25 TL’ye çıkarak %9,97 oranında değer kazandı. Özellikle ev ürünleri ve hediyelik sektöründeki talep artışı ile güçlü performans sergileyen KUTPO, yatırımcılarını sevindiriyor.

5. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

5. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

Holdingler arasında yükseliş trendinde olan İhlas Holding, 1,66 TL’ye çıkarak %9,93 oranında değer kazandı. İhlas Grubu’nun farklı alanlardaki yatırımlarından aldığı olumlu etkiler, hissedeki bu yükselişi destekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

6. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren İhlas Gayrimenkul, 1,62 TL fiyatıyla %9,46 oranında artış yakaladı.

7. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN)

7. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN)

Turizm sektöründe yer alan Kervansaray, bugün 2,67 TL’ye çıkarak %9,43 oranında artış gösterdi.

8. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM)

8. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM)

Teknoloji sektöründeki gelişmeleri fırsata çeviren Escort Teknoloji, bugün 57,65 TL’ye yükselerek %8,77 oranında değer kazandı. Teknoloji yatırımları ve yeni projeleriyle ilgi çeken ESCOM, güçlü performans sergiliyor.

9. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO)

9. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO)

Gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Doğuş Gayrimenkul, 40,66 TL’ye ulaşarak %8,02 oranında artış yakaladı. Gayrimenkul sektöründeki toparlanmanın etkisiyle günün yükselen hisselerinden biri oldu.

10. Sun Tekstil A.Ş. (SUNTK)

10. Sun Tekstil A.Ş. (SUNTK)

Tekstil sektörünün öne çıkan şirketlerinden Sun Tekstil, bugün 26,20 TL’ye çıkarak %7,73 oranında kazanç sağladı. Tekstil alanındaki taleplerin artmasıyla güçlü bir performans gösteren SUNTK, yatırımcısına kazandırıyor.

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın