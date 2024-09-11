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12 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 19:01

Fedakar ama müdahaleci olacaksın! Peki 12 Eylül Perşembe gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ailen ve sevdiklerine karşı aşırı korumacı bir tavır sergileyebilirsin. Sevdiklerin için her şeyi yapmaya hazır bir şekilde ve mücadeleci bir tavırla güne başlayacaksın. Aile birliğini, velayet ya da miras konularını ilgilendiren dava süreçlerinde güçlü durması gereken taraf sen olacaksın. İşin yalnızca duygusal boyutuna değil maddi boyutuna da odaklanmalısın. 

Tam da bu noktada Güneş ile Jüpiter arasındaki karacadan etkilenebilirsin. Küçük meseleleri büyütmeye meyilli olabilir, sevdiklerini korumak için bazen aşırı tepkiler verebilirsin. Bu duygusal iniş çıkışlar, yasal anlamda zorluk çekmene sebep olabilir. Dikkatli olmalı ve zor anlarda gerilime fırsat vermemelisin. 

Elbette tüm bu sorunların bugün sona ereceğini de bilmelisin. Hayatımda stres faktörü haline gelen dava süreçleri sona ermek üzere. Senin ise tek yapman gereken sabırlı olmak. Bu dönemde iş hayatın için de benzer bir öneride bulunacağız: Fevri kararlar verme. İş yerinde profesyonel duruşuna duygusallık karıştırma. Olayları ise bu kişisel algılama. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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