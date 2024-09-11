12 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ailen ve sevdiklerine karşı aşırı korumacı bir tavır sergileyebilirsin. Sevdiklerin için her şeyi yapmaya hazır bir şekilde ve mücadeleci bir tavırla güne başlayacaksın. Aile birliğini, velayet ya da miras konularını ilgilendiren dava süreçlerinde güçlü durması gereken taraf sen olacaksın. İşin yalnızca duygusal boyutuna değil maddi boyutuna da odaklanmalısın.

Tam da bu noktada Güneş ile Jüpiter arasındaki karacadan etkilenebilirsin. Küçük meseleleri büyütmeye meyilli olabilir, sevdiklerini korumak için bazen aşırı tepkiler verebilirsin. Bu duygusal iniş çıkışlar, yasal anlamda zorluk çekmene sebep olabilir. Dikkatli olmalı ve zor anlarda gerilime fırsat vermemelisin.

Elbette tüm bu sorunların bugün sona ereceğini de bilmelisin. Hayatımda stres faktörü haline gelen dava süreçleri sona ermek üzere. Senin ise tek yapman gereken sabırlı olmak. Bu dönemde iş hayatın için de benzer bir öneride bulunacağız: Fevri kararlar verme. İş yerinde profesyonel duruşuna duygusallık karıştırma. Olayları ise bu kişisel algılama. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...