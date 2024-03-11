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11 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

11 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
11.03.2024 - 08:26

11 Mart Pazartesi hem haftanın hem de Ramazan ayının ilk gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı oldukça merak ediliyor. Ramazan özel programları yayın akışındaki yerini aldı. İftar ve sahur programlarının dizi ve filmlere olan etkisi seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün televizyonda hangi diziler var? 11 Mart Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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11 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

11 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 06:50 Benim Adım Melek

  • 10.30: Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13.15: Mehmed Fetihler Sultanı

  • 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

  • 18:15 Ramazan Sevinci

  • 19.20 Ana Haber

  • 20.00: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

  • 00:15 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 03:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

  • 04:15 Sahur Bereketi

11 Mart Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

11 Mart Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Güldür Güldür Show

11 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı

11 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 06:00 Mevlid ve Süleyman Çelebi

  • 06:43 Hikayelerle 40 Hadis

  • 06:45 Kuruluş Osman

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 18:45 atv Ana Haber

  • 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

  • 19:58 Hikayelerle 40 Hadis

  • 20:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

  • 23:40 Ben Bu Cihana Sığmazam

  • 02:43 Hikayelerle 40 Hadis

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

11 Mart Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

11 Mart Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

  • 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:00 Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası

  • 13:45 En Hamarat Benim

  • 16:30 Korkma Ben Yanındayım

  • 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

  • 20:00 Kızıl Goncalar

11 Mart Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

11 Mart Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

  • 06:45 Küçük Ağa

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

  • 11:00 Taş Kağıt Makas

  • 13:00 Gelinim Mutfakta

  • 16:00 Aşk ve Umut

  • 17:30 Aşk ve Umut

  • 18:40 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 Taş Kağıt Makas

  • 22:30 Arka Sokaklar

  • 01:45 İnci Taneleri

  • 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

  • 06:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

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11 Mart Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

11 Mart Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 08:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

  • 00:30 Yerli Dizi Tekrar

  • 04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

11 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı

11 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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