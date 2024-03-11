11 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

11 Mart Pazartesi hem haftanın hem de Ramazan ayının ilk gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı oldukça merak ediliyor. Ramazan özel programları yayın akışındaki yerini aldı. İftar ve sahur programlarının dizi ve filmlere olan etkisi seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün televizyonda hangi diziler var? 11 Mart Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...