11 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gizli kalmış konular açığa çıkacak. Büyük aile sırları bir kez daha gündeme geliyor. Bu yıl sıklıkla ailevi meselelerle uğraşan Akrep burçları için deyim yerinde ise bardak taşıyor. Aile içerisinde netlik ve dürüstlük beklentin artıyor. Samimiyetinden tereddüt ettiğin kişilerden hızlı uzaklaşacağın bir dönemdesin. Bu nedenle bazı ilişkilerin ve kardeşlik bağların sarsılabilir.

Tam da bu noktada ekonomik anlamda tam bağımsızlığını elde etme zamanının geldiğini de düşünebilirsin. Miras, ortak kaynaklar ve bölünmeyen mallar ekonomik sorunlara neden olabilir. Girişim ve yatırım süreçlerinde tek başına karar vermek için bazı dava süreçlerine evet demeyi tercih edebilirsin. Senin için yeni bir başlangıç, aile bağları için zorlu bir süreç başlıyor.

Bütün bunlar olurken, hem özel hayatında hem de profesyonel ilişkilerinde stratejik adımlar atmalısın. Yolunu belirlemeli, yanında kimlerin yürüyeceğine kesin olarak karar vermelisin. Sosyal ve ekonomik anlamda çığır açacak gibi görünüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...