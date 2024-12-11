11 Aralık Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Aralık Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 11 Aralık Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin gündem olan davasından kısa süre MASAK, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında da inceleme başlatmıştı. Mal varlıklarına en konulan Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında yeni bir gelişme yaşandı. HaberTürk'ten Ceylan Sever'in özel haberine göre; davaya giren vergi denetim raporu ortaya çıktı, milyar liralık usulsüzlük tespit edildi!
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Manisa’dan Gazze’ye savaşmak için giden ancak Suriye’de askerler tarafından gözaltına alınarak tutuklanan 30 yaşındaki Türk vatandaşı Engin Arslan, ülkede yaşanan yönetim değişikliği sonrasında serbest kalarak Türkiye’ye geri döndü. Ailesinin büyük sevinçle karşıladığı Arslan, Suriye’deki cezaevinde yaşadıklarını anlattı. 3 kere işkence gördüğünü söyleyen Arslan cezaevindeki şartların da çok kötü olduğunu ifade etti.
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. İkinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bulunurken, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı. Listede tek bir Türk kadının ismi de yer aldı. İş insanı Güler Sabancı, listede 80. sırada kendisine yer buldu.
Dolandırıcıların sosyal medyadaki flört uygulamalarını sık kullandığı ve ağına düşürdüğü kimselerin fotoğraflarıyla tehdit ettiği ortaya çıktı. Türkiye’den bir gencin başına, uygulama üzerinden tanıştığı ve karşılıklı fotoğrafların gönderildiği sohbet sonrasında gelmeyen kalmadı. Dolandırıcıların para talebini kabul etmeyen gencin uygunsuz fotoğrafları tüm aile üyelerine gönderildi. Avukatı Tuğrul Aysu, kendisine bu konu üzerine ulaşan 6 kişi olduğunu söyledi.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir grup öğrenci, kampüs içerisinde bulunan ağacı yılbaşı için süslemek istedi. Başka bir grup ve okulun güvenlik görevlileri tarafından engellenmeye çalışan öğrenciler tüm zorluklara rağmen ağacı süslemeyi başardı. Üniversitede geçtiğimiz yıl da yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrenciler engellerle karşılaşmış ve yaşananlar uzun süre gündem olmuştu.
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ABD’de yeniden başkanlığına seçilen Donald Trump, yeni yılın ilk ayı ile birlikte Beyaz Saray’daki görevine başlayacak. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden hükümetinde görev alacak önemli isimleri açıklamaya devam ediyor. Donald Trump son olarak, ABD’nin Ankara Büyükelçisi için Tom Barrack'ı aday göstereceğini paylaştı. Barrack, senatodan onay alması halinde Türkiye’deki görevine başlayacak. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Tom Barrack, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın First Republic Bank’tan eski patronu. Barrack, Erkan’ı görevi sırasında da Ankara’da ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından külliyede ağırlanmış.
Suriye’de yönetimi ele geçiren muhalifler, ülkenin en büyük uyuşturucu depolarından birini basarak görüntüleri paylaştı. Ülkeden kaçan Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın başında olduğu askeri birlik tarafından yönetilen uyuşturucu deposunun, ülkedeki uyuşturucu trafiğinin merkezlerinden biri olduğu öğrenildi. 13 yıldır süren iç savaş nedeniyle ekonomisi adeta batan Suriye’nin, uyuşturucu ticareti ile yıllık en az 10 milyar dolarlık bir gelir ettiği tahmin ediliyor.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın çöktüğü iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir süredir mesajlaşma konusunda sorun yaşayan kullanıcılar ve WhatsApp'a erişim sağlayamayanlar oluyor. Peki, ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp çöktü mü? Sadece Türkiye'de mi sorun yaşanıyor?
11 Aralık 2024 21:15 itibariyle sosyal medya platformlarından WhatsApp, Instagram, Facebook'a erişim sorunları yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı internet arama motorlarında ''11 Aralık 2024 Instagram Çöktü mü Son Dakika? Instagram Neden Açılmıyor, Ne Zaman Düzelecek? '' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte en sıcak gelişmeler...
Dünya çapında bir sorun sonucu META grubuna ait Whatsapp, Instagram ve Facebook'un çöktüğü açıklanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Bakan yardımcısı, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.
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Suriye’de yönetimin el değiştirmesi sonrasında bölgeye giden gazetecilerden Kübra Par ilk izlenimleri olarak “HTŞ’liler kimsenin inancına karışmayacaklarını söyledi” paylaşımında bulundu. Par ayrıca kimsenin kendisine başörtüsü takması için baskı yapmadığını da sözlerine ekledi. Enver Aysever ise Kübra Par’a “Temelli orada kalın” dedi. Kübra Par’ın Aysever’e cevabı ise “Hadsiz, ezik ve cahil” oldu.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıdan popüler sosyal medya platformu Facebook'a erişim sorunu yaşadıklarına dair geri bildirimler alınıyor. Kullanıcılar, Facebook'a giriş yapamıyor veya sayfa yenilenmiyor. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?
Suriye’de 13 yıldır süren iç savaş muhaliflerin başkent Şam’ı ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçması sonrasında sona ermişti. Türkiye’de Esad’dan kaçan Suriyeliler arasında ülkeye geri dönüş hareketliliği yaşanabileceği iddia ediliyordu. Sözcü TV’den muhabir Gülnür Saydam ise Şam’da yeni yönetim altında yaşamak istemeyen Suriyelilerin planları arasında Türkiye’ye kaçmak olduğunu söyledi.
Türkiye’de ilgili bakanlıkların çalışması sonrasında 16 yaş altında bulunan çocuklar için sosyal medya yasağı olacağı iddia ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM’de yapılan bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada sosyal medyanın yasaklanmayacağını söyldi. Uraloğlu, “16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyanın ebeveyn kontrolünde olması planlanıyor” ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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